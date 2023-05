Băncile înregistrează profituri record în T1 2023

In primul trimestru din 2023, sistemul bancar romanesc a inregistrat un profit net record de 3.4 mld. RON, in crestere cu 70% vs T1 2022. Peste jumatate din castigul intregului sistem bancar, a fost generat de Banca Transilvania, BCR, parte a grupului Erste, si BRD, care, impreuna, au atins un profit cumulat de aproximativ 1.6 mld. RON. Ascensiunea profiturilor raportate de banci se datoreaza cresterii creditarii si majorarii dobanzilor. De asemenea, rata imprumuturilor neperformante (NPL), inregistrata in T1 2023, s-a mentinut la un nivel scazut de 2.73%, in timp ce activele sistemului bancar au inregistrat un nou maxim de 712.6 mld. RON. (Sursa: ZF)

Constructiile Nerezidentiale Prind Avant In 2023

Conform datelor INS, volumul lucrarilor de constructii, in luna martie 2023, a crescut ca serie bruta cu 42.4% fata de luna precedenta si cu 17.7% fata de luna martie 2022. Fata de luna precedenta, cresterea volumului constructiilor s-a datorat avansului inregistrat de constructia cladirilor nerezidentiale (+47% vs februarie 2023) si a lucrarilor de constructi ingineresti (+45.3% vs februarie 2023). Totodata, in primele trei luni din 2023, volumul lucrarilor de constructii s-a majorat cu 12.7%, in principal datorita lucrarilor de reparatii capitale (+26.4% vs 3L 2022) si a lucrarilor de constructii noi (+15.3% vs 3L 2022). (Sursa: INS)

Pasi Timizi Spre Recapatarea Increderii, Dar Sub Asteptari

Indicatorul de incredere al consumatorilor din zona euro a crescut cu 0.1 puncte, ajungand la -17.4 in mai 2023, marcand inceputul unei reveniri timide, dupa un an dominat de o incredere scazuta. Prin comparatie, piata se astepta la o valoare de –16.8, potrivit estimarilor preliminare. La nivelul intregii Uniuni Europene, increderea consumatorilor a crescut cu 0.6 puncte, pana la –18.3. Cu toate acestea, indicatorul de incredere al consumatorilor a ramas mult sub media sa pe termen lung. (Sursa: Trading Economics)

Companiile Germane Anticipeaza Stagnare Economica

Un sondaj realizat in randul a 21,000 de companii germane indica faptul ca acestea nu se asteapta la crestere economica in Germania, dupa doua trimestre in care activitatea celei mai mari economii din zona euro a stagnat. Anticiparile acestora sunt usor mai pesimiste fata de cele ale Comisiei Europene, care anticipeaza o crestere economica de 0.2%. In alte stiri, investitiile straine realizate in economia Germaniei, in anul 2022, au ramas relativ stabile, in ciuda unui mediu macroeconomic dificil. Anul trecut, Germania a atras investitii straine intr-un numar total de 1,783 de proiecte noi si de expasiune,cu 23 mai putine decat in anul 2021, insa cu 101 mai mult fata de anul 2020. (Surse: Bloomberg;Reuters)

OMV Petrom Pret curent 0.4898 RON (1.79% ) MCap 30.5B P/E 3.0421

OMV Petrom a semnat un contract cu Ministerul Energiei, pentru finantarea, prin PNRR, a unei sume maxime de 39 mil. EUR. Fondurile sunt contractate in scopul dezvoltarii productiei de hidrogen verde la rafinaria Petrobrazi. Investitia totala se ridica la cca. 74 mil. EUR. Proiectul presupune punerea in functiune a unei capacitati de 20 MW pentru productia de hidrogen obtinut prin electroliza apei. OMV Petrom estimeaza o productie anuala de hidrogen de peste 2,600 tone. In perioada urmatoare, compania va demara licitatia publica pentru achizitia electrolizorului, urmand ca decizia finala de investitie sa fie luata in 2024. Finalizarea lucrarilor este estimata pentru anul 2025. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 49.40 RON (0.10% ) MCap 14.9B P/E 5.49

In cursul conferintei G7, care a avut loc in weekend-ul trecut, presedintele SUA, Joe Biden a anuntat un sprijin finaciar pentru dezvoltarea reactorului modular mic (SMR) de la Doicesti, in valoare de 275 mil. USD din partea SUA, Japoniei, Coreei de Sud si Emiratelor Arabe Unite la care se adauga emiterea a doua scrisori de interes din partea a doua banci americane, in valoare de 4 mld. USD. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a mentionat ca noua finantare vine ca o completare la grantul de 14 mil. USD, anuntat in iunie 2022, dupa care Nuclearelectrica si Nova Power & Gas au lansat RoPower Nuclear – compania de proiect. Reactorul va asigura o putere instalata de 462 MWe si va ajuta Romania sa evite producerea a 4 mil. tone CO2 pe an. De asemenea, saptamana trecuta a fost lansat, in Romania, primul Centru de Explorare a Energiei NuScale, care gazduieste simulatorul camerei de comanda pentru centrala cu reactoare modulare mici VOYGRTM NuScale - aceasta fiind o premiera europeana. (Sursa: Profit.ro)

Simtel Team Pret curent 32.0 RON (0.63% ) MCap 251M P/E 20.9

Simtel Team, companie romaneasca specializata in construirea de centrale electrice fotovoltaice, a incheiat primul trimestru cu o cifra de afaceri de 65.6 mil RON, marcand o crestere de 579% fata de T1 2022. In acelasi timp, profitul net al companiei a urcat la 2.9 mil. RON, de la 0.29 mil. RON in perioada similara a anului precedent. Cheltuielile de exploatare s-au ridicat la 63 mil. RON, +585% fata de T1 2022, ceea ce a rezultat intr-un profit operational de 2.6 mil. RON (+451% vs T1 2022). Rezultatele financiare si operationale semnificative inregistrate de companie pentru acest prim trimestru au la baza cresterea subtsantiala a numarului de proiecte implementate pe parcursul anului 2022, fapt care a condus la decalarea perioadelor de finalizare si incheierea unui numar important dintre aceste proiecte in decursul primelor 3 luni din anul in curs. (Surse: BVB;ZF)

One United Properties Pret curent 0.920 RON (0.00% ) MCap 3.4B P/E 6.984

One United Properties informeaza piata ca Icevulcan Properties Ltd, companie controlata de Daniel Dines (CEO-ul UiPath ), si-a exercitat optiunea de a cumpara un numar de 31.2 mil. de actiuni ordinare ONE. La pretul de inchidere din 22.05.2023, de 0.92 RON pe actiune, tranzactia valoreaza 28.7 mil. RON. Optiunea de cumparare a fost convenita intre partile mentionate mai sus inainte de IPO-ul companiei, detaliile acordului putand fi consultate in prospectul de listare al One United Properties. (Surse: BVB;ZF)

Micron Technology Pret curent 65.87 USD ( -3.37% ) MCap 72.1B P/E 44.79

Autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China a declarat ca producatorul American de semiconductori. Micron Technology, nu a trecut testul de evaluare a securitatii retelei. Astfel, companiile cheie de infrastructura IT din China nu vor mai avea acces la cipurile de memorie ale producatorului american, pe fondul disputelor dintre America si China in sectorul semiconductorilor. Potrivit comunicatului, in urma evaluarii, s-a constatat ca produsele Micron prezinta riscuri semnificative pentru securitatea retelei, cu implicatii directe asupra securitatii nationale a statului chinez. Compania a anuntat ca va investi pana la 3.70 mld. USD in Japonia, in tehnologia ultravioleta extrema, devenind astfel primul producator de cipuri care implementeaza aceasta tehnologie avansata in tara care incearca sa-si revigoreze productia de cipuri. (Sursa: Reuters)

Nvidia Pret curent 312.43 USD ( -0.07% ) MCap 770B P/E 176.45

Producatorul de cipuri Nvidia va colabora cu Universitatea Bristol din Marea Britanie la constructia unui supercomputer, care sa concureze, in mod direct, cu competitorii principali Intel si AMD si, totodata, sa foloseasca un nou cip produs de Nvidia. Noul prototip ar urma sa aiba o performanta si o eficienta energetica de sase ori mai mare fata de generatia anterioara. Nvidia este cel mai mare producator mondial de unitati de procesare grafica, produse necesare pentru accelerarea activitatii de inteligenta artificiala. (Sursa: Reuters)

Sanofi SA Pret curent 100.38 EUR ( -1.22% ) MCap 125B

Beneficiile medicamentului Dupixent, dezvoltat de Sanofi si Regeneron, pentru tratarea unei afectiuni pulmonare a fumatorilor, si-au demonstrat durabilitatea pe intreaga perioada a unor teste ce au durat un an. Sanofi discuta cu autoritatile din domeniul farma, la nivel global, pentru a stabili daca datele privind beneficiile medicamentului sunt concludente sau daca mai este necesara o perioada suplimentara de testare. La un moment dat, Sanofi estima ca vanzarea medicamentului Dupixent va aduce, in cel mai bun an, 13 mld. EUR. In anul 2022, Sanofi a realizat venituri de 43 mld. EUR. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 251.19 USD (2.96% ) MCap 657B P/E 30.67

Meta Platforms a fost amendata cu 1.3 mld. USD, de catre autoritatile de reglementare ale Uniunii Europene in domeniul protectiei datelor personale, pentru transferuri de date catre SUA. Hotararea, care urmeaza sa fie anuntata in cursul zilei de luni, creste presiunea asupra guvernului american pentru a incheia un acord cu UE care ar permite Meta Platforms si altor companii multinationale sa continue sa transfere astfel de informatii catre SUA. (Sursa: WSJ)

