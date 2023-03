BCE majorează din nou dobânzile - TradeVille

Creștere Anuala A Industriei

Totalul cifrei de afaceri a industriei României (piața interna si externa) a înregistrat o scădere cu 5.3% in ianuarie 2023 fata de decembrie 2022, dar, fata de ianuarie 2022, a crescut cu 6.8%. Cele mai mari creșteri, fata de ianuarie 2022, au fost înregistrate in industria bunurilor de uz curent (+20.8%) si in industria bunurilor de capital (+9.8%). (Sursa: INS)

Pensionari Vs. Salariați

In ultimul trimestru al anului trecut, pensia medie lunara a fost de 1,866 RON – in creștere cu 0.5% fata de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari a fost in scădere cu 4,000 fata de T3 2022, însumând, la sfârșitul anului 2022, cca. 4.9 mil. persoane. Raportul mediu dintre numărul de pensionari ce beneficiază de asigurări sociale de stat si numărul salariaților a fost de 8/ 10, variind semnificativ de la un județ la altul. In județul Ilfov raportul a fost de 4 pensionari la 10 salariați, iar in județul Teleorman raportul a fost de 15 pensionari la 10 salariați. (Sursa: INS)

BCE Majorează Din Nou Dobânzile

Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat joi o noua majorare a ratei dobânzii cu 50 de puncte de baza, semnalând ca este pregătită sa furnizeze, la cerere, lichidați băncilor care se afla in dificultate, pe fondul recentelor turbulente din sectorul bancar. Aceasta decizie nu era neașteptata, in contextul in care reprezentanții BCE au semnalat de mai multa vreme aceasta creștere a dobânzii, deoarece inflația in regiune se afla cu mult peste ținta stabilita de 2%. Astfel, aceasta majorare duce rata dobânzii de politica monetara in zona euro la 3%. (Sursa: CNBC)

Volumul Construcțiilor Noi Din SUA, Peste Așteptări

Volumul construcțiilor noi din SUA a crescut cu 9.8% in luna februarie comparativ cu luna ianuarie 2023, ajungând pana la 1.45 mil. unități. Aceasta creștere a depășit estimările analiștilor de pe Wall Street cu 0.13 milioane. Cu toate acestea, volumul este cu 18.4% sub nivelul din aceeași luna a anului precedent. (Sursa: MarketWatch)

Transgaz Preț curent 312.0 RON (1.63% ) MCap 3.67B P/E 10.5

Transgaz a anunțat ca, împreuna cu OMV Petrom si Romgaz – participanții in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra, au semnat contractului cadru de transport pentru preluarea in Sistemul National de Transport a gazelor naturale ce vor fi exploatate din zăcământ. Valoarea contractului de preluarea a gazelor este de 1.4 mld. RON si se va derula pe o perioada de 17 ani, in perioada septembrie 2026 – septembrie 2042. Proiectul privind construcția conductei Tuzla-Podișor valorează 478 mil. EUR (cu TVA) si presupune construcția unei conducte cu o lungime de cca. 308 km, care va face legătura intre resursele de gaze naturale disponibile la țărmul Marii Negre si coridorul BRUA. (Surse: BVB (1);BVB (2);BVB (3))

Meta Estate Trust Preț curent 0.940 RON (3.30% ) MCap 81.8M P/E 40.358

Începând cu data de 20 martie, Meta Estate Trust, o companie de tip holding din sectorul imobiliar care s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București acum 7 luni, va fi adăugată in indicele BETAeRO. Includerea vine după ce compania a depășit cerințele de volum, capitalizare si free float, astfel reușind sa continue sa își mărească vizibilitatea pe piața de capital. Anul 2022 a fost unul profitabil pentru companie, fiind si primul an complet de activitate al acesteia, realizând trecerea de la pierdere (in primele 9 luni) la profit. Pe parcursul anului, Meta Estate Trust a înregistrat venituri din exploatare de 18.5 mil. RON, o creștere semnificativa fata de rezultatul înregistrat anul trecut, de doar 3 mil. RON, reușind astfel sa continue creșterea exponențiala pe care a avut-o si in trimestrele trecute. (Sursa: ZF.ro)

Dr Fischer Dental Preț curent 1.925 RON (0.00% ) MCap 22.7M P/E 35.164

Fischer Dental a informat piața despre achiziția unui laborator dentar in Germania, prin filiala sa – Dr. Fischer Dental GmbH. Costurile de achiziție se ridica la 170,000 EUR, cu un posibil bonus de performanta de 40,000 EUR si taxe de cca. 10,000 EUR. Investiția cuprinde activele, clienții si echipa de 7 angajați care își vor continua activitatea in cadrul laboratorului. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Vzo Preț curent 122.52 EUR ( -0.54% ) MCap 1.22B

Grupul Audi, parte a grupului auto Volkswagen, a anunțat ca va oferi modele cu preturi mai reduse către clienți, după ce penuria de componente semiconductoare s-a mai atenuat. Audi previzionează ca va realiza venituri cuprinse intre 69 - 72 mld. EUR, in creștere fata de cifra de afaceri de 61.8 mld. EUR din 2022. In anul 2022, cifra de afaceri a grupului Audi a reprezentat 22.1% din cifra de afaceri a grupului Volkswagen. Audi produce ultimele modele de mașini cu motoare cu combustie interna, vizând sa aducă doar EV-uri in piața, începând cu anul 2026. In anul 2033, Audi anticipează vânzarea ultimului model de automobil cu motor clasic. (Sursa: Reuters)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 2.160 USD (0.00% ) MCap 5.63B

Credit Suisse a declarat ca va împrumuta pana la 54 mld. USD de la banca centrala a Elveției, pentru a-si asigura necesarul de lichiditate. Decizia băncii centrale de a oferi sprijin pentru Credit Suisse este prima de acest fel după criza financiara globala din 2008. Ieri, in timpul ședinței de tranzacționare, cotația acțiunilor Credit Suisse a crescut chiar si cu pana la 28%. (Sursa: Reuters)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,146.0000 USD (3.01% ) MCap

Samsung Electronics a preluat primul loc, in topul mondial al producătorilor de telefoane mobile, detronând compania concurenta Xiaomi pe locul secund, după ce aceștia din urma nu au reușit sa anticipeze preferințele consumatorilor si s-au concentrat pe vânzarea telefoanelor mai ieftine. Cu o strategie diferita, Samsung a lansat produse mai scumpe,, oferind un design mai estetic si caracteristici tehnice superioare. Atât Xiaomi, cat si Samsung, considera ca India este o piața cheie de creștere, unde smartphone-urile sunt cele mai bine vândute dispozitive electronice, însă Samsung este lider si pe aceasta piața (6.7 mld USD vânzări Samsung vs. 4.8 mld USD vânzări Xiaomi). (Sursa: Reuters)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 100.32 USD (4.17% ) MCap 1.31T

Google a anunțat retragerea de la vânzare a ochelarilor „smart” Glass Enterprise (cunoscuta anterior ca Google Glass). Deși produsul a fost lansat in 2013 si a avut sprijinul fondatorilor Google, acesta nu a ajuns niciodată un produs utilizat de către publicul larg. Începând cu luna septembrie a acestui an, Google va retrage serviciile de suport pentru software-ul implementat in produs. (Sursa: CNBC)

