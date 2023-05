BCE majorează dobânda de referință - TradeVille

Piața Asigurărilor, In Creștere

Piața asigurărilor din Romania a atins o valoare de 16.5 mld. RON a primelor brute subscrise, in creștere cu 16.5% vs 2021. Din totalul asigurărilor, cea mai mare pondere o dețin asigurările generale, (84%), in timp ce asigurările de viată au ajuns la 16% din total. In privința asigurărilor auto, RCA si Casco, subscrierile au reprezentat 11 mld. RON, înregistrând o pondere de 66% raportata la nivelul întregii piețe. De asemenea, un avans semnificativ a fost marcat si de asigurările de sănătate, volumul primelor brute subscrise fiind, in 2022, cu 35% peste nivelul din anul 2021. (Sursa: ZF)

Romania, Campioana Dobanzilor La Creditele Ipotecare

Romania înregistrează cele mai mari dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeana, de aproximativ patru ori mai mari decât cele plătite de gospodăriile din zona Euro. Printre cele mai creșteri ale dobanzilor pentru creditele ipotecare in sold, se situează Polonia, cu o dobânda la creditele in sold de aproximativ 8%, in timp ce, in Romania, rata medie la creditele pentru locuințe a ajuns la 8.3% in februarie 2023, comparativ cu 4.2% in 2021. Conform datelor BNR, ponderea creditelor cu dobânda variabila, din totalul creditelor noi ipotecare, a scăzut pana la 50% la finalul lunii ianuarie, de la 70-80% in ultimii ani. (Sursa: Profit.ro)

BCE Majorează Dobânda De Referința

Banca Centrala Europeana a majorat rata dobânzii de referința cu 25 de puncte de baza, pana la 3.25%, in contextul continuării luptei împotriva inflației. Este cea mai mare valoarea înregistrata din noiembrie 2008 pana in prezent. Decizia vine in urma publicării datelor cu privire la inflație, care a atins nivelul de 7%, in timp ce inflația de baza, ce exclude preturile la alimente si energie, a scăzut la 5.6%, de la 5.7% cu o luna in urma. De asemenea, conform BCE, economia zonei Euro a crescut sub așteptări in T1 2023, in timp ce rata șomajului a scăzut in martie 2023, pana la 6.5%. Atât decizia BCE cat si cea FED, vin intr-un moment in care presiunile asupra sistemului bancar continua. (Sursa: CNBC)

Sectorul Serviciilor In Marea Britanie – In Plina Creștere

Sectorul serviciilor din Marea Britanie a început al doilea trimestru cu cea mai rapida creștere din ultimul an, fiind stimulat de volumul noilor comenzi. Companiile din sector au reușit sa transfere costul majorării salariilor către consumatori, punând o presiune si mai mare pe BoE pentru a majora din nou rata de politica monetara. Astfel, indicele PMI din sectorul serviciilor a crescut in aprilie la 55.9, de la 52.9 in martie, situându-se peste pragul de 50 puncte care separa scăderea de creștere. Știrea vine in contextul in care datele despre creditele ipotecare si de consum au avut o evoluție pozitiva, ceea ce temperează temerile privind intrarea in recesiune. BoE este așteptata sa majoreze săptămâna viitoare rata de dobânda la 4.5%, pentru a readuce inflația la ținta sa de 2%. (Sursa: Reuters)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0820 RON ( -2.38% ) MCap 2.17B P/E 5.1867

Rompetrol Rafinare a anunțat piața cu privire la alegerea lui Batyrzhan Tergeussizov in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2026. Totodată, Batyrzhan Tergeussizov a fost ales ca membru in Comitetul de Strategie al companiei. Acesta ocupa poziția de Chief Officer Production and Industrial Services pentru Rompetrol Romania si in trecut a fost Managing Director pentru Linde Gas in Kazahstan. (Sursa: BVB)

Aforti Holding - Obligațiuni 2025 Preț curent 100.80 RON ( -0.05% ) MCap 2.01M

Aforti Holding, un grup financiar polonez prezent la BVB printr-o emisiune de obligațiuni, a publicat indicatori operaționali atât pentru luna aprilie, cat si pentru primele patru luni ale acestui an. Printre altele, in primele patru luni ale acestui an, vânzările totale ale grupului Aforti au crescut cu 42.9% fata de perioada ianuarie-aprilie 2022, pana la 559.2 mil. EUR. La sfârșitul lunii aprilie, numărul total de clienți a crescut cu 9.7% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 7,518. La nivelul altor indicatori operaționali (precum valoarea creanțelor refinanțate etc.), ratele de creștere au fost de doua, respectiv trei cifre, fata de perioada ianuarie-aprilie 2022. (Sursa: BVB)

Adidas Preț curent 781.8 RON ( -0.37% ) MCap 163B

Adidas va prezenta astăzi rezultatele primului trimestru din 2023 si va oferi informații cu privire la încălțămintea Yeezy nevânduta - urmare a rezilierii contractului cu Kanye West din cauza comentariilor antisemite ale acestuia, de la sfârșitul anului trecut. Analiștii prognozează o scădere cu 4% a cifrei de afaceri neta, si se așteaptă ca directorii companiei sa dezvolte modalități de a relansa brandul. In caz contrar, Adidas ar putea pierde 700 mil. USD, daca renunța complet la acest brand. (Sursa: Reuters)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 503.60 RON (0.40% ) MCap 303B

Producătorul auto BMW a raportat o marja de profit de 12.1% aferenta primului trimestru din 2023, pentru segmentul de automobile, (+8.9% vs T1 2022), avertizând totodată asupra majorării costurilor in viitor si a concurentei in creștere, in special in China. Compania a raportat un profit brut in scădere cu peste 50%, din cauza efectelor excepționale ale consolidării societății BMW Brilliance Automotive din China. Vânzările au scăzut cu 1.9% in Europa si cu 6.6% in China, pe fondul restricțiilor datorate pandemiei Covid, dar si a inflației galopante. Pentru 2023, constructorul auto se așteaptă la o ușoara creștere a vânzărilor in Europa si la o stabilizare a situației economice in China, in timp ce, pentru SUA, compania se așteaptă la vânzări constante. (Sursa: Reuters)

Shopify Inc Preț curent 46.27 USD (0.00% ) MCap 73B

Compania de e-commerce, Shopify, a anunțat ca urmează sa renunțe la aproximativ 20% din angajații săi, in cadrul unei runde secunde de disponibilizări. De asemenea, conducerea companiei a anunțat vânzarea diviziei de logistica către expeditorul de mărfuri Flexport. Compania a raportat, joi, rezultate financiare peste așteptări pentru primul trimestru al anului, cifrele in creștere fiind rezultatul cererii tot mai mari pentru instrumentele online si serviciile de atragere a clienților furnizate de Shopify. (Sursa: Reuters)

Peloton Interactive Inc Preț curent 7.640 USD ( -13.48% ) MCap 2.6B P/E -0.944

Producătorul de echipament sportiv, Peloton, a raportat joi o pierdere trimestriala/acțiune in valoare de 0.79 USD, mai mare decât se așteptau analiștii (0.49 USD). Comparativ cu anul precedent, pierderea de 275.9 mil. USD s-a diminuat considerabil de la 757.1 mil. USD. Veniturile operaționale trimestriale ale companiei s-au ridicat la 750 mil. USD, in scădere cu 22% fata de același trimestru al anului trecut, însă cu 40 mil. USD peste cat anticipau analiștii. (Sursa: CNBC)

Moderna Preț curent 134.3300 USD (3.22% ) MCap 51.7B P/E 6.1866

Moderna a raportat vânzări peste așteptări, de 1.9 mld. USD pentru vaccinul sau COVID19 in T1 2023, determinate de o creștere a veniturilor amânate din 2022, dar si-a păstrat neschimbate estimările privind vânzările din 2023. Astfel, compania a înregistrat un profit net pe acțiune de 0.19 USD, sub cel din T1 2022 de 8.58 USD/acțiune, dar cu mult peste prognozele de o pierdere de 1.77 USD/acțiune așteptata in T1 2023, dinamica fiind semnificativ influențata de vânzările mai mari înregistrate. Compania a precizat ca se așteaptă in continuare la vânzări de vaccinuri COVID de 5 mld. USD pentru acest an, pe baza unor acorduri de achiziție in avans. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

