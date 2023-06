BCE nu se ia după FED - TradeVille

Mai Putini Bani Pentru Industrie

In aprilie 2023, cifra de afaceri din industrie, pe total (piața interna si externa), a scăzut in termeni nominali cu 16.3% fata de luna martie 2023 si cu 3% fata de aprilie 2022. In primele 4 luni ale anului 2023, cifra de afaceri pe industrie s-a majorat, in termeni nominali, cu 3.4%. Cea mai mare creștere, a fost înregistrata in industria bunurilor de uz curent, care s-a majorat cu 12.4%, in timp ce cifra de afaceri in industria energetica a scăzut cu 8.8%, fata de perioada ianuarie – aprilie 2022. (Sursa: INS)

Producția De Energie Electrica – In Creștere

In primele 4 luni ale anului 2023, resursele de energie primara au crescut cu 0.1%, fata de aceeași perioada a anului trecut, iar cele de energie electrica s-au majorat cu 3.9%. Astfel, principalele resurse de energie primara in perioada ianuarie – aprilie 2023 au totalizat 10.7 mil. tone echivalent petrol, in timp ce producția interna a însumat 6.2 mil. tone echivalent petrol (+3.6% vs 2022), iar importul a fost in scădere cu 4.3%. Cele mai mari creșteri se înregistrează in producția de electricitate (+9.4% vs 2022) si producția de gaze naturale (+6.9% vs 2022), in timp ce producția de cărbune a scăzut cu 8.2%, iar a țițeiului – cu 3.4%. Consumul final de energie electrica a fost cu 7.7% mai mic fata de ianuarie – aprilie 2022. (Sursa: INS)

Creșterea Economica A Chinei Încetinește

Producția industriala a Chinei a crescut cu 3.5% in luna mai fata de anul precedent, marcând cea mai mica creștere din luna februarie si fiind sub așteptările economiștilor, in condițiile in care cererea interna si externa este slaba. Economiștii intervievați de Reuters estimau o creștere de 3.6%, comparativ cu nivelul de 5.6% care a fost înregistrat in aprilie. Un alt element cheie al consumului, vânzările cu amănuntul, au crescut in mai cu 12.7% fata de 2022 – din nou in scădere fata de cifrele din aprilie. Revenirea slaba a economiei chineze, care si-a pierdut impulsul din primul trimestru al anului, a determinat banca centrala sa reducă in aceasta săptămâna unele rate cheie ale dobânzii. (Sursa: Reuters)

BCE Nu Se Ia După FED

Banca Centrala Europeana (BCE) a continuat politica de combatere a inflației, majorând dobânzile la cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani. Majorarea cu 0.25% anunțata ieri după amiaza, duce dobânda principala la nivelul de 3.5%. In pofida unor semne de scădere a inflației in zona euro, BCE si-a majorat așteptările privind traiectoria inflației, estimând un nivel de 5.4% pentru finalul anului, de 3% in 2024 si de 2.2% in 2025. In prezent, inflația in regiune este de 6.1%. (Sursa: Reuters)

Electroprecizia Săcele Preț curent 17.6 RON (17.33% ) MCap 87.9M P/E 28.3

Electroprecizia a informat piața in privința semnării unui acord cu Wagner AG. Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau prin care se dorește reorganizarea societății Electroprecizia Cast Production ca societate mixta care va furniza piese de aluminiu turnate si prelucrate către diverse industrii. Obiectivul proiectului este ca societatea mixta, Electroprecizia-Wagner Casting sa devina unul din cei mai importanți jucători pe piața produselor turnate din Romania. (Sursa: BVB)

Grup Șerban Holding Preț curent 1.48 RON ( -0.67% ) MCap 266M P/E 7.89

Grup Șerban Holding a informat piața cu privire la introducerea unei noi linii de business, si anume creșterea bovinelor pentru carne. In acest sens, Grupul a achiziționat o ferma crescătoare de bovine pentru carne, rasa Angus, localizata in județul Bacău, care deține in prezent 450 de bovine si se întinde pe o suprafața de 135 de hectare de teren. Investiția se ridica la cca. 5 mil. RON, iar Grupul dorește ca, pana in 2025, sa ajungă la un efectiv de 5,000 de bovine, care sa genereze vânzări de aproximativ 9 mil. EUR pe an. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.890 RON (0.32% ) MCap 11.7B P/E 6.083

Fondul Proprietatea a raportat, la sfârșitul lunii mai 2023, un VAN in suma de 14.4 mld. RON sau 2.7 RON/acțiune, mai mare cu 0.55% fata de acum o luna si cu 5.04% fata de acum un an. De la începutul anului si pana acum, acțiunile fondului se tranzacționează la un discount mediu de 19.56%. Cea mai mare deținere a fondului rămâne Hidroelectrica, care reprezintă 75.51% din portofoliul companiei, ceea ce se traduce printr-o valoare a companiei de aproximativ 54.5 mld. RON. (Sursa: BVB)

Ascendia Preț curent 3.56 RON (3.19% ) MCap 41.7M P/E 10.64

Ascendia a anunțat lansarea AI Enhancer – o funcționalitate a platformei LIVRESQ de tip inteligenta artificiala, urmând sa extindă in continuare capacitățile acesteia. Anterior, compania a fost acceptata in programul Microsoft for Startups Founders Hub pentru a accelera integrarea tehnologiilor de inteligenta artificiala OpenAI in specificul pieței de software educațional. (Sursa: BVB)

Oracle Corporation Preț curent 126.55 USD (3.50% ) MCap 341B P/E 40.73

Acțiunile Oracle sunt pe cale sa înregistreze cel mai bun an din 1999 si pana in prezent si depășească toate performantele companiilor din domeniul tehnologiei, in afara de Nvidia, după ce au înregistrat un avans de 73% in ultimele 12 luni. Reacția pieței vine in contextul in care, compania a raportat venituri si profituri mai mari decât așteptările pieței si a determinat analiștii de la Goldman Sachs sa modifice ratingul acțiunilor de la „sell” la „hold”. Compania a raportat venituri in creștere cu 17% anual si un profit net in creștere cu 4%. (Sursa: CNBC)

OMV AG Preț curent 39.00 EUR ( -1.29% ) MCap 12.7B

Compania austriaca, OMV, a investit 34 mil. EUR in startup-ul canadian Eavor Technologies care dezvolta o tehnologie de valorificare a energiei geotermale, care se dorește a fi implementata si in Romania. Astfel, compania si-a asigurat o participație de 6.5% in compania canadiana, semnând si un acord de dezvoltare la scara larga a tehnologiei dezvoltate de Eavor. Grupul se va concerta inițial pe implementarea soluției de încălzire in Germania, Austria si Romania. (Sursa: Profit.ro)

