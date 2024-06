BCE reduce dobânda de referință – TradeVille

Comerțul Cu Amănuntul, In Primele 4 Luni Din An

Comerțul cu amănuntul a crescut, in primele patru luni ale anului, cu 8.5% față de perioada similară a anului trecut, ca serie brută, susținut de creșterea vânzărilor de produse nealimentare (+14.8%), de carburanți (+5.7%) și de produse alimentare, băuturi si tutun (+2.9%). In luna aprilie 2024, creșterea vânzărilor din comerț a fost de 14.6%, ca serie bruta. (Sursa: ZF)

Susținere Pentru Listările La Bursa

Companiile romanești care intenționează sa vina la BVB au posibilitatea sa acceseze, din data de 7 iunie 2024, fonduri nerambursabile care acoperă costurile derulării unei oferte publice sau al unui plasament privat. Valoarea totala pusa la dispoziția companiilor este de 38.2 mil. EUR, o companie putând accesa maximum 300,000 EUR. Proiectele de finanțare pot fi depuse pana pe data de 31 mai 2025. (Sursa: ZF)

BCE Reduce Dobânda De Referință

BCE a redus rata dobânzii cheie la 3.75%, de la 4%, datorita perspectivelor actualizate privind inflația si impactul eficient al politicii monetare asupra economiei. In ciuda inflației persistente din zona euro, decizia marchează prima reducere a dobânzii din septembrie 2019 încoace. Piața anticipase aceasta reducere de 25 de puncte de baza, in contrast cu deciziile FED din SUA. (Sursa: CNBC)

Vânzările Cu Amănuntul Stagnează In Zona Euro

Vânzările cu amănuntul din zona euro au stagnat, in aprilie 2024 fata de anul precedent, după o creștere de 0.7% in martie si fata de previziunile de creștere de 0.1%. In plus, vânzările cu amănuntul de la an la an in zona euro au înregistrat o medie de creștere de 1.07% din 1996 pana in 2024, atingând un maxim istoric de 24.2% în aprilie 2021. (Sursa: Trading Economics)

Ads

Agroland Business System Pret curent 1.455 RON ( -0.34% ) MCap 130M P/E 27.776

Agroland Business System a anunțat deschiderea celui de-al 25-lea Agroland MEGA in Romania, acesta fiind a doua unitate din proximitatea orașului Iași. Noul magazin a presupus o investiție de 150,000 EUR, suprafața acestuia fiind de aproximativ 230 metri pătrați. Conducerea companiei estimează ca vânzările din aceasta unitate vor ajunge la peste 800,000 EUR in 2024, cu un trafic zilnic de 250 de persoane. (Sursa: BVB)

Premier Energy Plc Pret curent 21.00 RON ( -0.47% ) MCap 2.62B P/E 6.68

Consiliul Concurentei a anunțat joi ca analizează tranzacția prin care Premier Renewable Invest, parte din furnizorul si distribuitorul de gaze naturale si electricitate Premier Energy, intenționează sa preia Eolica Dobrogea One, producătorul de energie electrica care operează un parc eolian de 80 MW in comuna Mihai Viteazu din județul Constanta. Recent, Premier Energy a finalizat achiziția CEZ Vânzare, in urma căreia portofoliul regional de clienți al întregului grup a urcat la 2.4 mil. de clienți casnici si noncasnici. (Sursa: ZF)

Ads

OMV Petrom Pret curent 0.7250 RON (2.62% ) MCap 45.1B P/E 11.4420

NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private Pilon II din Romania, si-a redus ușor expunerea in OMV Petrom, singurul producător de petrol si gaze din Romania, întrucât investiția se apropia de limita maxima de deținere de 5% din activul fondului. Astfel, fondul a vândut pe parcursul lunii aprilie aproximativ 42 mil. de acțiuni la un preț mediu de tranzacționare de 0.68 RON. (Sursa: ZF)

Novo Nordisk A/s Pret curent 142.69 USD (1.20% ) MCap 324B

Novo Nordisk se confrunta cu o concurenta semnificativa in China, deoarece cel puțin 15 versiuni generice ale medicamentelor sale pentru diabet si pierdere in greutate, Ozempic si Wegovy, sunt in curs de dezvoltare de către producătorii chinezi de medicamente. Compania daneza spera la o creștere a cererii in China, unde ratele obezității sunt ridicate, dar brevetul sau pentru ingredientul activ, semaglutida, expira in 2026. O disputa juridica in curs de desfășurare cu privire la brevet ar putea duce la pierderea mai devreme a exclusivității. Mai multe companii chineze se afla in stadii avansate de studii clinice pentru genericele semaglutide, unele dintre ele așteptând aprobarea pana in 2025. Aceasta concurenta ar putea reduce preturile cu aproximativ 25%, punând in discuție poziția dominanta pe piața a Novo. (Sursa: Reuters)

Ads

Salesforce Inc Pret curent 242.44 USD (2.50% ) MCap 237B P/E 150.60

Salesforce deschide un centru de inteligenta artificiala de 40,000 de metri pătrați in clădirea Blue Fin din Londra, care va găzdui peste 300 de persoane. Centrul își propune sa încurajeze colaborarea intre firmele de tehnologie, experții in inteligenta artificiala, parteneri și clienți, oferind in același timp programe de formare si perfecționare in domeniul inteligentei artificiale. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Pret curent 421.60 USD ( -0.57% ) MCap 3.15T P/E 43.61

Autoritățile de reglementare din SUA investighează o tranzacție de 650 mil. USD intre Microsoft si Inflection, un startup de inteligenta artificiala, suspectând ca aceasta a fost structurata pentru a evita controlul. Comisia Federala pentru Comerț (FTC) investighează parteneriatul, in contextul in care autoritățile de reglementare se concentrează din ce in ce mai mult pe concurenta din industria AI. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF