BCE reduce rata cu 25 de puncte de bază – TradeVille

Fondurile mutuale ar putea ajunge la 1 mil. investitori

De la începutul acestui an, activele fondurilor mutuale administrate de societăți precum BRD Asset Management, Raiffeisen AM sau Certinvest au crescut cu 24%, totalizând 25.4 mld. RON. Obiectivul de a atinge un milion de investitori ar putea fi realizat in condițiile unei creșteri constante de aproximativ 19,000 de investitori lunar, așa cum a fost in primele 7 luni din 2024. (Sursa: ZF)

Câștigul salarial mediu brut in luna iulie

In iulie 2024, câștigul salarial mediu brut a crescut cu 1.2% fata de luna iunie, ajungând la suma de 8,580 RON. Asemănător, câștigul salarial mediu net a înregistrat o diferență de +1.3%, anume 5,242 RON. Aceasta schimbare a apărut datorita implementărilor prevederilor legale, acordărilor de prime ocazionale, drepturilor in natura si ajutoarelor bănești. (Sursa: INS)

PPI, ușor peste așteptări in luna august

Indicele preturilor producătorilor (PPI) din SUA a crescut cu 0.2% in august, aproape in linie cu așteptările, fiind ultimul punct de referință pentru inflație înainte ca FED sa reducă ratele dobânzilor. Excluzând alimentele si energia, PPI a crescut cu 0.3%, ușor peste estimarea consensuala de 0.2%. Pe o baza anualizata, PPI general a crescut cu 1.7%, in timp ce PPI de baza (fără alimente si energie) s-a majorat cu 3.3%. Cea mai mare parte a creșterii din august este atribuita unei creșteri de 0.4% a preturilor serviciilor, care au înregistrat o majorare a marjelor pentru serviciile de comerț. (Sursa: CNBC)

BCE reduce rata cu 25 de puncte de baza

Conform așteptărilor, Banca Centrala Europeana a decis reducerea ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual, la 3.5%, aceasta reprezentând a doua scădere din acest an. Măsura vine după o creștere lenta in zona euro si o temperare a inflației, care se îndreaptă spre estimările Băncii Centrale de 2%. Economiștii iau in calcul o noua modificare a ratei dobânzii la sfârșitul anului cu încă un sfert de punct procentual. (Sursa: CNBC)

Comvex Constanta Pret curent 87.5 RON (4.17% ) MCap 1.01B P/E 5.4

Operatorul portuar Comvex Constanta a raportat pentru primul semestru din 2024 o cifra de afaceri de 152 mil. RON, in scădere fata de 216 mil. RON in aceeași perioada din 2023, si un profit net de 44 mil. RON, comparativ cu 104 mil. RON in 2023. Scăderea afacerilor a fost influențată de contextul geo-politic, războiul ruso-ucrainean si condițiile economice globale, precum creșterea costurilor cu energia si stagnarea industriei siderurgice. Terminalul de minerale a manipulat 3.15 mil. tone materii prime (vs 4.11 mil. tone in 2023), iar terminalul de cereale a manipulat 2.4 mil. tone cereale (vs 2.9 mil. tone in 2023). (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 51.0 RON (4.94% ) MCap 402M P/E 13.5

Liderul național in domeniul energiei regenerabile, Simtel Team, a înregistrat o depreciere a acțiunilor cu 6% după publicarea rezultatelor semestriale: veniturile operaționale au însumat 98.1 mil. RON, cu 20% mai puțin decât in aceeași perioada a anului trecut. Profitul net a scăzut cu 9% la finalul perioadei fata de S1 2023, totalizând 6 mil. RON. (Sursa: ZF)

Mcdonald's Corporation Pret curent 290.2600 USD (0.01% ) MCap 213B P/E 26.6862

McDonald's va extinde oferta mesei de 5 USD pana in decembrie pentru a atrage consumatorii cu venituri mici. Aproximativ 80% din francizați au aprobat extinderea. După vânzări in scădere in al doilea trimestru, McDonald's si-a propus sa recâștige clienții cu promoții si oferte, precum masa de 5 USD, care a avut succes in rândul consumatorilor. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Pret curent 162.34 USD (0.63% ) MCap 96.9B P/E -21.68

Noul CEO al Boeing, Kelly Ortberg, i-a îndemnat pe membrii celui mai mare sindicat al companiei sa nu intre in greva, avertizând ca oprirea activității ar afecta eforturile de redresare a fabricilor producătorului de avioane, care a trecut printr-o perioada lunga de tulburări. Cei 33,000 de membri ai IAM District 751 urmează sa voteze joi propunerea companiei si posibilitatea de a intra in greva. In prezent, muncitorii pun presiune pe conducere prin marșuri zgomotoase, exprimandu-si dezacordul in legătura cu oferta de creștere salariala cu 25%, dar cu o eliminare a bonusurilor anuale acordate. Greva poate duce la închiderea fabricilor din zona de nord-vest a Statelor Unite, incluzând liniile de asamblare ale modelului 737 Max. (Sursa: Bloomberg)

Ryanair Holdings plc Pret curent 15.3950 EUR ( -2.90% ) MCap 17.4B

Ryanair a redus prognoza tarifelor pana la sfârșitul anului, indicând ca preturile biletelor ar putea scădea cu pana la 10% fata de anul trecut, comparativ cu scăderea estimata inițial de 5%. Acțiunile companiei au scăzut cu 4.9% in timpul adunării generale anuale de la Dublin. CEO-ul Michael O'Leary a declarat ca se așteaptă ca veniturile per pasager sa scadă cu câteva procente in al doilea trimestru fiscal, iar pentru al treilea trimestru nu a oferit detalii. (Sursa: Bloomberg)

Eli Lilly and Company Pret curent 925.89 USD (0.54% ) MCap 841B P/E 129.58

Eli Lilly va investi 1.8 mld. USD pentru a extinde capacitatea de producție in Irlanda, concentrandu-se pe medicamentele împotriva Alzheimer, diabetului si pierderii in greutate. Compania va cheltui 1 mld. USD pentru extinderea unui site din Limerick, unde se va produce tratamentul pentru Alzheimer, Kisunla, si va aloca 800 mil. USD pentru extinderea unei fabrici din Kinsale, care produce medicamente împotriva diabetului si obezității. Investițiile sunt parte dintr-un efort mai amplu de a satisface cererea in creștere pentru tratamentele sale. (Sursa: CNBC)

Moderna Pret curent 66.28 USD ( -16.64% ) MCap 26.5B P/E 21.99

Moderna intenționează sa reducă cheltuielile cu 1.1 mld. USD pana in 2027 si sa obțină aprobarea pentru 10 produse noi. Totodată, compania va întrerupe unele proiecte pentru a-si ajusta cheltuielile de cercetare si dezvoltare. In 2025, Moderna estimează venituri de 2.5-3.5 mld. USD, cu o creștere anuala de peste 25% din 2026. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

