BERD face prognoze optimiste – TradeVille

BERD face prognoze optimiste

BERD a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2025 la 0,9%, însă economiștii români consideră că acest scenariu este nerealist, estimând cel mult stagnare sau chiar o contracție ușoară de -0,2%. Laurian Lungu subliniază că, având în vedere performanța slabă din primul semestru (+0,3%) și lipsa motoarelor de creștere, ar fi imposibil ca economia să accelereze suficient în trimestrele trei și patru pentru a atinge estimarea BERD. La rândul său, Adrian Codirlașu atrage atenția că noile taxe introduse, a treia rundă în ultimii doi ani, frânează activitatea economică, iar singura șansă reală de redresare rămâne absorbția fondurilor europene. (Sursa: zfcorporate.ro)

Creștere moderată în comerțul cu ridicata

În iulie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (fără autovehicule și motociclete) a crescut cu 17,4% față de iunie 2025 pe serie brută și cu 2% pe serie ajustată, evoluție susținută în special de vânzările de produse agricole brute și animale vii (+127%). Comparativ cu iulie 2024, avansul a fost de 8,3% pe serie brută și 4,7% pe serie ajustată, pe fondul creșterii comerțului nespecializat (+23,4%) și al altor segmente. În perioada ianuarie–iulie 2025, cifra de afaceri a crescut cu 1,1% pe serie brută, dar a scăzut cu 0,1% pe serie ajustată, reflectând evoluții mixte între diferitele ramuri ale comerțului. (Sursa: INS)

Noi tarife

Donald Trump a anunțat că SUA va impune, începând cu 1 octombrie, tarife de 25% pentru camioanele grele importate, vizând în special exporturile din Mexic, Canada, Japonia, Germania și Turcia. Măsura face parte dintr-un val mai amplu de taxe: 100% pentru medicamente brevetate, 50% pentru dulapuri de bucătărie și 30% pentru mobilă tapițată. Trump susține că decizia protejează producătorii locali, precum Peterbilt, Kenworth sau Mack Trucks, invocând atât motive economice, cât și de securitate națională. Analiștii avertizează că noile tarife ar putea majora prețurile pentru consumatori, afecta lanțurile globale de aprovizionare și reduce investițiile în SUA. (Surse: CNBC; CNBC)

Core PCE în linie cu așteptările

Rata inflației de bază (core PCE), indicatorul urmărit de Fed care exclude prețurile la energie și alimente, a rămas la 2,9% în august, în linie cu estimările, în timp ce inflația generală anuală a urcat ușor la 2,7%. Veniturile personale au crescut cu 0,4%, iar cheltuielile cu 0,6%, peste prognoze. Datele susțin scenariul unor noi reduceri de dobândă din partea Fed, investitorii anticipând cu șanse mari o tăiere în octombrie. Impactul tarifelor impuse de administrația Trump asupra prețurilor rămâne limitat, consumatorii demonstrând reziliență. (Sursa: CNBC)

Agroserv Măriuța Preț curent: 6,15 RON (0,00%) MCap: 63,8M | P/E: -17,92

Agroserv Măriuța a raportat pentru prima jumătate a anului 50,6 mil. RON, în creștere cu +20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul operațional a însumat cca. 7 mil. RON (+303% vs S1 2024), în contextul în care cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere de +2%, aceasta fiind mai mică față de cea a veniturilor totale din exploatare de +11%. Astfel, rezultatul net a totalizat 3,4 mil. RON, mai mare față de pierderea de -646.267 RON din S1 2024. (Sursa: BVB)

Simtel Team Preț curent: 53,80 RON (0,19%) MCap: 438M | P/E: 13,18

Simtel Team a anunțat semnarea a două contracte EPC (Engineering, Procurement and Construction – contracte prin care antreprenorul asigură proiectarea, achizițiile și construcția) cu HQ Plus și HQ Curat, entități neafiliate, având o valoare totală de peste 187 mil. RON (fără TVA). Proiectele vizează furnizarea, proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a două sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) în comuna Sânpaul, județul Mureș, cu capacități de 40 MW/80 MWh, respectiv 48 MW/96 MWh. Ambele contracte au o durată de execuție de 9 luni și includ și activități de instruire. (Sursa: BVB)

Grup Șerban Holding Preț curent: 1,62 RON (-1,22%) MCap: 291M | P/E: 26,05

Grup Șerban a devenit membru Europatat, asociația europeană a comercianților de cartofi, consolidându-și angajamentul pentru standarde ridicate în producție, depozitare și comercializare și pentru implicarea activă în dezvoltarea pieței europene de profil. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent: 27,55 RON (-0,54%) MCap: 3,04B | P/E: 7,76

One United Properties a anunțat achiziția unui teren de 14.295 mp pentru dezvoltarea proiectului One Academy Club, cu o valoare brută estimată la 50 mil. EUR. Acesta va include aproximativ 150 de apartamente, spații comerciale, locuri de parcare și facilități pentru comunitate, cu finalizare estimată în T4 2027. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Preț curent: 2,000 RON (0,00%) MCap: 1,78B | P/E: 15,565

EVERGENT Investments propune acționarilor o operațiune de răscumpărare a 4,86% din capitalul social, până la 43,3 mil. acțiuni, în cadrul Adunărilor Generale convocate pentru 29–30 octombrie 2025. Din acestea, maximum 26 mil. acțiuni vor fi anulate pentru reducerea capitalului, iar 17,3 mil. acțiuni vor fi destinate programelor „Stock Option Plan”. Prețul minim va fi cel de piață, iar cel maxim de 3 RON/acțiune, cu implementare în 2026. Capitalul social urmează să scadă de la 89,08 mil. RON la 86,41 mil. RON. De asemenea, va fi numit auditorul financiar pentru perioada 2026–2027. (Sursa: BVB)

Daimler Truck Holding AG Preț curent: 185,00 RON (-2,79%) MCap: 152B

Acțiunile Daimler Truck și Traton au scăzut cu 3,3%, respectiv 2,8%, după ce președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unui tarif de 25% pentru camioanele grele importate în SUA începând cu 1 octombrie. Măsura ar putea avea un impact estimat de 700–800 mil. EUR asupra Daimler Truck, deși compania ar putea compensa parțial prin creșteri de prețuri. Producătorii europeni nu exportă direct din Europa în SUA, dar fabricile din Mexic, acoperite de acordul USMCA, ar putea fi afectate. În contrast, Volvo, care produce integral camioanele în SUA, a câștigat 2,9% pe bursă. (Sursa: Reuters)

Tesla Inc. Preț curent: 440,40 USD (4,02%) MCap: 1,39T

Tesla a cerut administrației Trump să nu abroge standardele privind emisiile auto și constatarea conform căreia gazele cu efect de seră afectează sănătatea umană, avertizând că măsura ar slăbi controlul și raportarea emisiilor și ar crea un teren de joc inegal. Compania riscă să piardă miliarde de dolari din vânzarea creditelor de reglementare, care i-au adus 2,8 mld. USD anul trecut. În timp ce marii producători auto, precum GM, Toyota și Volkswagen, susțin relaxarea normelor, Tesla afirmă că eliminarea regulilor ar reduce stimulentele pentru inovație și investiții în vehicule electrice. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc. (Facebook) Preț curent: 743,750 USD (-0,69%) MCap: 1,9T

Meta va introduce în Marea Britanie abonamente fără reclame pentru Facebook și Instagram, oferind utilizatorilor opțiunea de a plăti 2,99 GBP pe web sau 3,99 GBP pe iOS/Android pentru a evita publicitatea și utilizarea datelor în scopuri comerciale. Măsura, similară celei aplicate în UE, vine pe fondul presiunilor din partea autorităților privind protecția datelor și urmărește să ofere mai mult control utilizatorilor, în timp ce Meta încearcă să echilibreze cerințele de confidențialitate cu dependența de veniturile din publicitate, care au reprezentat 98% din cele 164,5 mld. USD încasate anul trecut. (Sursa: Reuters)

