BET peste DAX în primele 7 luni – TradeVille

BET Peste DAX In Primele 7 Luni

Indicele de referința BET s-a apreciat cu 13.4% in primele 7 luni ale anului curent. Comparativ cu principalul indice din Germania, DAX, bursa autohtona a înregistrat un randament superior cu aproximativ 2%. Indicele BET-TR, in structura căruia sunt incluse si dividendele s-a majorat cu 17.5%, o performanta similara cu cea a S&P 500 din SUA. Singurul indice de la BVB care a înregistrat un randament negativ in aceste luni a fost BET-FI, care cuprinde, cele 5 companii de investiții financiare (SIF-uri) si Fondul Proprietatea. (Sursa: ZF)

Creșteri Pentru Turismul Romanesc In Iunie

In luna iunie 2023, sosirile in structurile de primire turistica s-au majorat cu 7.7% comparativ cu aceeași luna a anului trecut, in timp ce înnoptările au crescut cu 9.3%. In ceea ce privește numărul vizitatorilor străini, acesta s-a majorat cu 19.2% in iunie, depășind pragul de 200,000. Plecările cetățenilor romani in străinătate in luna menționata a crescut cu 5%, ajungând la 1.06 milioane. (Sursa: INS)

BoE Majorează Dobânda De Referința

Banca Centrala a Angliei a majorat, joi, dobânda de referința cu 25 de puncte de baza, pana la 5.25%, in încercarea de a domoli inflația, aceasta fiind cea de-a 14-a majorare consecutiva, pana la nivelul maxim al ultimelor 15 ani. De asemenea, BoE si-a actualizat previziunile privind inflația si se așteaptă la o scădere a inflației pana la 4.9% la sfârșitul anului, peste estimările din luna mai. Comitetul de Politica Monetara nu a oferit indicii cu privire la sfârșitul majorărilor dobânzii de referința, ținta principala fiind reducerea inflației la nivelul de 2%. Inflația globala a preturilor de consum a scăzut la 7.9% in iunie 2023, de la 8.7%, nivel marcat cu o luna in urma, peste așteptări, in timp ce inflația de baza, care exclude prețurile la energie, alimente, alcool și tutun, a rămas constanta la 6.9%. (Sursa: CNBC)

Germania Își Creste Excedentul Comercial

Economia germana a înregistrat o creștere modesta de 0.1% a exporturilor, in luna iunie 2023, comparativ cu luna precedenta, sub așteptări. Printre principalii factori care au contribuit la încetinirea exporturilor se numără problemele din lanțul de aprovizionare si incertitudinile economice globale. Pe de alta parte, importurile au scăzut cu 3.4% in iunie 2023, ceea ce a condus la un excedent de 18.7 mld. EUR al balanței comerciale (+28.1% vs mai 2023). Exporturi in creștere s-au înregistrat către Uniunea Europeana (+1.3%) si SUA (+0.2%), in timp ce către China si Rusia, exporturile au scăzut cu 5.9% respectiv 2.3%. (Sursa: Reuters)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Pret curent 88.00 RON ( -1.68% ) MCap 15.3M

Miller Center SRL a introdus o cerere de deschidere a procedurii de insolventa împotriva Elefant Online pe rolul Tribunalului București. In opinia rezonabila a societății Elefant Online, cererea este lipsita de obiect, deoarece valoarea creanței deținute de Miller Center asupra Elefant este sub valoarea-prag privind cuantumul minim al creanței pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Primul termen de judecata este programat pentru data de 27 octombrie 2023. (Sursa: comunicat societate)

Med Life Preț curent 18.88 RON ( -2.28% ) MCap 2.5B P/E 107.87

Acționarii MedLife au aprobat in AGA majorarea capitalului social cu 99.6 mil. RON, de la 33.2 mil. RON la aproape 132.9 mil. RON. Aceasta decizie implica emisiunea a 398.6 mil. de acțiuni noi, cu o valoare nominala de 0.25 RON. Majorarea de capital social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune si rezerve (cu excepția rezervelor legale), iar acțiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit acționarilor actuali in data de 4 septembrie 2023. Scopul majorării de capital este susținerea activității curente a companiei si consolidarea poziției sale pe piața serviciilor medicale private. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5380 RON ( -1.74% ) MCap 33.5B P/E 5.0808

OMV Petrom S.A. a semnat un contract cu Saipem S.p.A. si Saipem Romania SRL pentru furnizarea de servicii legate de proiectul de extracție a gazelor offshore. Valoarea acestui contract depășește 10% din cifra de afaceri a OMV Petrom din anul 2022. In cadrul acordului, Saipem va oferi servicii de management, proiectare, achiziții, fabricare, asamblare, transport maritim, instalare, testare si punere in funcțiune pentru instalațiile offshore din proiect. De asemenea, contractul include si testarea si punerea in funcțiune a stației de măsurare a gazelor naturale si a secțiunilor de lângă țărm si de pe uscat ale conductei de producție a gazelor naturale, care vor fi construite de alți contractori. Valoarea totala estimata a contractului este de aproximativ 1.6 mld. EUR si va fi împărțita in mod egal intre OMV Petrom si Romgaz Black Sea Limited, parteneri in Acordul de Operare pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 192.34 USD ( -0.17% ) MCap 3.01T P/E 32.00

Apple a raportat rezultate financiare peste estimările conservatoare ale Wall Street pentru trimestrul 3 fiscal. Per ansamblu, vânzările globale au scăzut cu 1% fata de anul trecut, iar veniturile din segmentele de iPhone, Mac si iPad au înregistrat scăderi pe linie. Veștile bune au venit din partea segmentului de servicii care a crescut cu 8% si dinspre China, unde redresarea începe sa prindă contur, conform lui Tim Cook. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a scăzut cu peste 1% in ședința de after-hours. Compania a continuat politica începuta din pandemie, de a nu oferi estimări financiare pentru următorul trimestru. Totodată, in cursul zilei de ieri, contul de economii cu randament ridicat oferit de Apple Card in parteneriat cu Goldman Sachs a ajuns la peste 10 mld. USD in depozite, de la lansarea din aprilie. (Sursa: SeekingAlpha)

Amazon Com Inc Preț curent 128.51 USD (0.17% ) MCap 1.31T P/E 305.81

Prețul acțiunilor Amazon a crescut cu peste 7% in ședința de after-hours după ce compania a raportat ultimele rezultate financiare. Raportul companiei a arătat o revenire la o creștere cu doua cifre a veniturilor si totodată, cea mai mare diferența fata de estimările analiștilor din trimestrul 4 din 2020. Veniturile au crescut cu 11%, totalizând 134.4 mld. USD, iar, AWS (Amazon Web Services), urmărit îndeaproape de analiști, a depășit cu 300 mil. USD estimările (+12% vs. anul trecut), aducând in cuferele companiei peste 22 mld. USD. AWS rămâne principalul motor al companiei pentru profitul operațional, reprezentând peste 70% din total. Pentru următorul trimestru, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor in intervalul 9-13%, cu aproximativ 5 mld. USD mai mult decât consensul Wall Street. (Sursa: CNBC)

Anheuser-Busch Inbev Sa/nv Pret curent 56.67 USD (0.78% ) MCap 115B

Profitul InBev a crescut cu 5% fata de anul trecut, depășind cu ușurința așteptările analiștilor, in ciuda boicotului care a dus la o scădere brusca a vânzărilor de bere Bud Light. In luna mai, Bud Light si-a pierdut locul de cea mai bine vânduta bere din SUA după scurtul parteneriat de sponsorizare cu influencerul transsexual Dylan Mulvaney. In ciuda acestui episod, veniturile celui mai mare producător de bere din lume s-au majorat cu 7.2% datorita creșterilor de preț aplicate. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (Facebook) Pret curent 312.88 USD (0.20% ) MCap 805B P/E 35.71

Meta Platforms a prezentat instrumentul de inteligenta artificiala open-source numit AudioCraft, care permite utilizatorilor sa genereze audio si muzica din indicații text. AudioCraft este format pe baza a 3 modele: MusicGen, AudioGen si EnCodec. MusicGen a fost antrenat folosind muzica deținuta de companie si licențiata in mod specific, in timp ce AudioGen a fost antrenat pe efecte sonore publice. Pentru EnCodec, Meta a lansat o versiune care permite generarea de muzica de o calitate superioara cu puține artefacte. Compania a ținut sa precizeze ca entuziasmul pentru adopția inteligentei artificiale generative pentru audio a rămas in urma fata de cea pentru imagini, video si text. (Sursa: SeekingAlpha)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 98.31 USD (3.41% ) MCap 2.06T

Unitatea de cloud computing a gigantului chinez Alibaba a lansat ieri doua modele de inteligenta artificiala cu sursa deschisa, in încercarea de a concura cu Meta Platforms. Fiecare model are 7 mld. de parametri, reprezentând principalul indicator de măsurare a puterii. Știrea vine in contextul in care, Alibaba devine prima companie chineza de tehnologie care își deschide către public aceasta tehnologie. (Sursa: Reuters)

