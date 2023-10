Big Tech își continuă declinul din septembrie - TradeVille

Fidelis Pierde Din Popularitate

Pe durata ultimelor 2 săptămâni, micii investitori au alocat 535 mil. RON si 191 mil. EUR pentru cea mai recenta finanțare la care a apelat statul roman pentru a acoperi deficitul bugetar. Cumulat, subscrierile au totalizat aproximativ 1.5 mld. RON, in scădere fata de 2.3 mld. RON obținute la precedenta finanțare din luna iulie. Știrea vine in contextul in care, in piața erau disponibili si banii alocați din dividendul oferit de Fondul Proprietatea ca urmare a vânzării participației in Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

FMI Trage două Semnale de Alarma

Reprezentanții FMI, care s-au întâlnit cu membrii comisiilor parlamentare de buget-finanțe, au atras atenția asupra a doua mari probleme cu care se confrunta Romania. Prima dintre ele, deficitul bugetar, continua sa dea bătăi de cap FMI, care considera ca, creșterea exponențiala a cheltuielilor nu este sustenabila pe termen lung. A doua problema subliniata in cadrul întâlnirii a fost legata de rata mica de participare a populației la forța de munca, Romania fiind pe penultimul loc in Uniunea Europeana. Echipa FMI s-a aflat la București intre 25 septembrie – 4 octombrie pentru o analiza anuala a economiei. (Sursa: Financial Intelligence)

Perioada de aur pentru Sectorul Imobiliar Japonez

Investițiile străine in sectorul imobiliar din Japonia au înregistrat o creștere exponențiala in ultimul an, fiind susținute de slăbirea yenului, in condițiile in care banca centrala își menține politica monetara extrem de relaxata. Volumul investitorilor străini a înregistrat o creștere de 100% in primul trimestru din 2023, iar, investițiile s-au dublat pana la suma de 2 mld. USD. Conform analiștilor de la JLL, activitatea de tranzacționare imobiliara din Japonia a fost printre cele mai puternice din acest an de pe mapamond. (Sursa: CNBC)

Ads

Big Tech își Continuă Declinul Din Septembrie

Acțiunile din sectorul tehnologic american au continuat sa performeze slab si in primele ședințe din luna octombrie, după corecția înregistrata luna precedenta, in condițiile in care creșterea brusca a ratelor dobanzilor ii face pe investitori sa renunțe la activele riscante. Indicele Nasdaq a început săptămâna cu stângul, înregistrând marți o scădere de aproape 2%. Astfel, in ciuda unui raliu susținut in 2023, indicele se tranzacționează in prezent la cel mai scăzut nivel din luna mai. Din rândul companiilor cu cea mai mare capitalizare bursiera din sectorul tehnologic, Amazon a suferit cea mai mare scădere, de aproape 4%, din cauza unui potențial proces antitrust si unui posibil sezon dezamăgitor de cumpărături de sărbători. (Sursa: CNBC)

Holdingrock1 Preț curent 7.98 RON (0.76% ) MCap 141M P/E -7.59

BICO Industries, controlata in procent de 60% de Roca Industry, a semnat un contract de vanzare-cumparare pentru dobândirea unei dețineri suplimentare de 45% din capitalul social al Europlas Lux SRL, societate care funcționează conform legislației din Rep. Moldova. Valoarea tranzacției se ridica la 120,000 EUR, sumele urmând a fi plătite in trei transe, pe parcursul anului 2024. Achiziția a 55% din capitalul social al Europlas a avut loc in T4 2022. (Sursa: raport curent)

Ads

Novartis Ag Preț curent 95.31 USD ( -4.15% ) MCap 209B

Novartis anunța finalizarea spin off-ului Sandoz, divizia de medicamentele generice si biosimilare. Producătorul elvețian de medicamente a anunțat inițial intenția de a depinde aceasta subsidiara de compania mama in luna august, oferind acționarilor o acțiune Sandoz pentru fiecare cinci acțiuni Novartis. Sandoz urmează sa intre miercuri la tranzacționare pe SIX Swiss Exchange. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Preț curent 35.93 USD (0.67% ) MCap 150B P/E -162.97

Intel a declarat ca va trata unitatea sa de producție a cipurilor programabile ca pe o afacere independenta, cu scopul de a o lista printr-o oferta publica inițiala in următorii 2-3 ani. Grupul de cipuri programabile al Intel va avea propriul bilanț, pe măsura ce se îndreaptă spre independenta fata de Grup. Intel va continua sa susțină afacerea si va păstra o participație majoritara si ar putea, de asemenea, sa caute investiții private. Piața a primit bine vestea, prețul acțiunii Intel crescând cu 2.3% in cadrul sesiunii de tranzacționare extinsa de la sfârșitul zilei de marți. (Sursa: CNBC)

Ads

Exxon Mobil Corporation Preț curent 111.50 USD ( -3.74% ) MCap 452B P/E 8.76

Exxon Mobil a anunțat alegerea BlackRock ca potențial cumpărător pentru principalul terminal de import GNL din Italia, in care compania are o deținere de 70.7%. Anunțul de vânzare a atras o atenție sporita in piața, întrucât se estimează ca Italia își va mari importurile de GNL pentru a înlocui gazul primit, pana acum, prin conducte, din Rusia. Astfel, pentru aceasta tranzacție au concurat 4 grupuri internaționale, întregul terminal de regazeificare fiind evaluat la suma de 800 mil. EUR. Decizia Exxon face parte dintr-o strategie mai ampla de renunțare la activele secundare. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Preț curent 376.90 USD (0.04% ) MCap 167B P/E 39.40

Netflix intenționează sa majoreze prețul abonamentelor fără reclama după încheierea grevei actorilor de la Hollywood, fapt care a condus la creșterea prețului acțiunilor companiei cu peste 3% la începutul ședinței de tranzacționare de ieri. Netflix si-a propus creșterea preturilor in mai multe piețe la nivel global, dar va începe, probabil, cu Statele Unite si Canada. Data intrării in vigoare a creșterilor de preț si preturile efective nu au fost încă făcute publice. (Sursa: Reuters)

Ads

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 304.10 USD (1.36% ) MCap 784B P/E 34.80

Meta Platforms a anunțat ca urmează sa concedieze o serie de angajați din cadrul diviziei sale Reality Labs, care se ocupa de dezvoltarea metaversului. Daca reducerile vor fi semnificative, acestea ar putea afecta intenția companiei de a construit produse de realitate augmentata si virtuala. In alte știri, Meta Platforms a declarat ca intenționează sa deschidă un caz pentru a examina un videoclip modificat cu președintele Joe Biden, care a fost semnalat de un utilizator pe Facebook. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads