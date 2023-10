Birkenstock debutează pe Wall Street – TradeVille

Contribuția Industriei Asigurărilor La Economia Națională

Industria de asigurări a contribuit cu peste 2.8 mld. RON la economia națională, fiind un pilon important, potrivit unui studiu realizat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Totodată, contribuția industriei la bugetul de stat a depășit 1.5 mld. RON, din care peste 730 mil. RON cu impact direct si peste 200 mil. RON ca taxe specifice sectorului asigurărilor. Asiguratorii din Romania continua sa fie un angajator important, industria asigurărilor având peste 8,000 de angajați si susținând alte 9,000 de locuri de munca. (Sursa: Financial Intelligence)

Medicamentele Generice Si Biosimilare Salvează 1 Mld. EUR Din Bugetul CNAS

In perioada 2015-2022, pe piața din Romania, au intrat peste 1,000 de medicamente generice si biostimulare, care au generat economii de cost de 1 mld. EUR, cu care CNAS a compensat mai multe medicamente inovative cu preturi mari. 60% din aceste economii au fost generate de medicamentele generice din ariile terapeutice oncologice, cardiologice, neurologice si diabetice. In primul an de la intrarea unui produs generic pe piața locala, prețul medicamentului scade cu circa 40%, urmând ca, pana in anul al patrulea, prețul sa scadă cu 76%. Specialiștii estimează ca medicamentele generice si biostimulare care vor intra pe piața in următorii doi ani vor permite, in următorii cinci ani, o optimizare bugetara de aproximativ 345 mil. EUR, potrivit APMGR. (Sursa: ZF)

Ads

Redresare Treptata A Vânzărilor Cu Amănuntul In China

Cheltuielile consumatorilor din China încă nu cresc la fel de rapid ca înainte de pandemie, spun analiștii. Vânzările cu amănuntul pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie au crescut cu 9% fata de acum un an, potrivit Ministerului Comerțului. Cu toate ca s-a remarcat o accelerare fata de luna august, tendința de creștere pe termen lung a vânzărilor cu amănuntul indica o creștere de sub 3% pe an de la începutul pandemiei, potrivit UBS. “Exista o redresare, dar va fi treptata”, a declarat Christine Peng, analista UBS. Conform datelor oficiale, vânzările cu amănuntul din China au scăzut cu 0.2% in 2022, in timp ce, in 2019, crescuseră cu 8%. (Sursa: CNBC)

Birkenstock Debutează Pe Wall Street

Fabricantul german de pantofi, Birkenstock, a lansat o oferta publica inițiala, obținând aproximativ 1.48 mld. USD la o evaluare a companiei de aproximativ 9.3 mld. USD. La un preț de 46 USD/acțiune, oferta publica inițiala s-a situat aproape de mijlocul intervalului de preț indicat de companie. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a achita împrumuturile. Birkenstock este al 4-lea IPO pe piața din SUA, din ultimele patru săptămâni, după Arm, Instacart si Klaviyo. Birkenstock are o istorie care datează din 1774, vânzările sale crescând de la 771 de mil. USD, in anul fiscal 2020, la 1.32 mld. USD in anul fiscal 2022, in mare parte datorita concentrării pe modelul vânzărilor direct către consumatori si orientării către produse cu preturi mai mari. In anul fiscal 2022, Birkenstock a raportat un venit net de aproximativ 198 mil. USD. Recenta apariție a brandului in filmul "Barbie" i-a îmbunătățit, de asemenea, profilul si a atras interesul investitorilor. Debutul pe Nasdaq a fost unul dezamăgitor, prețul acțiunilor scăzând cu 12%. (Sursa: CNBC)

Ads

Fondul Proprietatea Preț curent 0.4000 RON (1.01% ) MCap 2.48B P/E -1.2188

Fondul Proprietatea a anunțat piața cu privire la depunerea către ASF a unei solicitări de aprobare a unei oferte publice de cumpărare a acțiunilor proprii in legătura cu programul de răscumpărare aprobat in Hotărârea nr. 2/15 noiembrie 2022, intenționând sa cumpere pana la 670 mil. acțiuni si GDR-uri de la acționarii săi. Fondul a mai menționat ca anunțul nu reprezintă o garanție ca oferta publica se va derula efectiv, aceasta depinzând de mai mulți factori externi. (Sursa: BVB)

Appraisal & Valuation Preț curent 6.50 RON (0.00% ) MCap 8.36M P/E 13.12

Appraisal & Valuation a anunțat despre afișarea rezultatelor unei licitații, de către Municipiul Timișoara, prin care compania a fost desemnata câștigătoare pe baza criteriilor specificate. Astfel, APP va încheia un contract in valoare de peste 4.5 mil. RON (fără TVA), pe o perioada de 48 luni, in vederea oferirii de "servicii de evaluare si expertiza privind elaborarea rapoartelor de evaluare". (Sursa: BVB)

Ads

Dn Agrar Group Preț curent 0.990 RON (1.02% ) MCap 157M P/E 6.417

DN Agrar a informat piața cu privire la cantitatea de lapte livrata in primele trei trimestre din anul curent, de 41 mil. litri, o creștere cu 15.8% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, in luna septembrie, creșterea a fost de 9.8% in comparație cu luna similara a anului trecut. Pana la momentul actual, compania a obținut creșteri ale cantității de lapte livrate in fiecare luna din 2023. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5540 RON (0.00% ) MCap 34.5B P/E 5.2319

Săptămâna aceasta a intrat in revizie planificata zăcământul de la Hurezani – site de producție a gazelor naturale, care este operat de OMV Petrom, ceea ce a cauzat o scădere cu peste 3 mil. mc a producției interne sau cca. 14.6% din actualul nivel al producției locale. Conform informațiilor obținute de Profit.ro, revizia zăcământului operat de OMV Petrom va dura pana pe 20 octombrie, timp in care scăderea producției interne va fi compensata cu o majorare a importurilor din Bulgaria. Scăderea cantităților produse intern a fost reflectata si pe Bursa de Mărfuri (BRM) care a afișat in cursul zilei de marți un preț cu 4% mai ridicat fata de prețul mediu înregistrat in ziua precedenta, de 175.5 RON/MWH. (Sursa: Profit.ro)

Ads

DAFORA SA Preț curent 0.0120 RON ( -4.00% ) MCap 12M P/E -1.7495

Dafora Medias – companie specializata in foraje pentru industria de țiței si gaze, aflata in insolventa de 8 ani, a intrat in faliment, ca urmare a deciziei, in prima instanța, a judecătorului sindic, la solicitarea unui creditor. Datoriile totale recunoscute de societate se ridica la un nivel de 307 mil. RON, in timp ce, in prima jumătate a anului 2023, compania a înregistrat pierderi de 1.62 mil. RON, pe fondul unor venituri din exploatare in suma de 10.7 mil. RON. (Sursa: Profit.ro)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 485.00 RON (3.19% ) MCap 291B

Constructorii germani de automobile de lux BMW si Mercedes-Benz au raportat rezultate mixte in ceea ce privește vânzările din China, in cel de-al treilea trimestru. Mercedes-Benz s-a confruntat cu probleme legate de lanțul de aprovizionare si cu schimbări de modele, ceea ce a provocat o scădere cu 12% a vânzărilor in China. In schimb, BMW a înregistrat o creștere cu 5.8% a vânzărilor globale cu amănuntul, dar a remarcat o scădere de 1.8% a vânzărilor modelelor BMW si Mini in China. Ambele companii s-au confruntat cu provocări pe piața chineza, unde cererea si concurenta preturilor au avut impact asupra vânzărilor. In pofida scăderii recente, BMW a raportat o creștere a vânzărilor de 1.7% in China de la începutul anului pana in prezent, in timp ce Mercedes-Benz si-a menținut previziunile privind vânzările pentru întregul an. (Sursa: Reuters)

Ads

Oracle Corporation Preț curent 109.50 USD ( -0.19% ) MCap 298B P/E 35.69

Oracle, unul dintre cei mai mari producători de software din lume, a renunțat la cca. 40% din toate spatiile închiriate de birouri din București, dedicate celor peste 5,000 de angajați ai săi. Astfel, tranzacția societății este una dintre cele mai mari din segmentul pieței de închiriere a clădirilor de birouri din acest an. Știrea vine pe fondul implementării de către societate a unui plan de restructurare, la nivel global, prin care se încearcă reducerea cheltuielilor. (Sursa: Profit.ro)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,272 USD (2.75% ) MCap

Samsung Electronics se așteaptă la o scădere semnificativa, de 78%, a profitului operațional pentru al treilea trimestru, cu venituri estimate la 50 mld. USD si un profit operațional de aproximativ 2.4 mld. USD. Previziunile reflecta o creștere de 11.5% fata de cifra de afaceri din al doilea trimestru. Aceasta performanta arata ca actualul mediu de cerere al companiei este slab, iar reducerile de producție sunt folosite pentru a face fata situației. In ciuda anumitor restricții, recenta aprobare primita de Samsung pentru expedierea de echipamente de producție a semiconductorilor din SUA către fabricile din China, fără aprobări separate in SUA, ar putea avea un impact pozitiv asupra capacitații sale pe termen mediu. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com