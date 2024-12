Bitcoin scrie istorie - TradeVille

Laptele de vaca colectat în luna octombrie

Cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile agricole si centrele de colectare pentru unitățile procesatoare a crescut cu 4% fata de luna septembrie 2024 si cu 5.5% fata de luna octombrie 2023. In luna octombrie 2024, cantitatea de lapte brut importata a crescut cu 29.2% fata de luna precedenta, producția de unt sporind cu 28.2%. Comparativ cu octombrie 2023, in luna octombrie a acestui an, producția de brânzeturi s-a majorat cu 16.5%, iar cantitatea de lapte brut importata a crescut cu 57%. La 9 luni, laptele de vaca colectat a fost cu 3.7% mai mult decât in aceeași perioada a anului trecut, cea mai mare creștere dintre produsele lactate obținute având-o untul (+9.3%), in timp ce cantitatea de lapte importat s-a majorat cu 44.5%. (Sursa: INS)

Datoria publica a României, în creștere

Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, datoria publica a atins, la finalul lunii septembrie, 53.1% din PIB, respectiv 916.7 mld. RON, înregistrând o creștere de aproximativ 17% fata de începutul anului. Din suma raportata in luna septembrie, circa 94% reprezintă datoria pe termen lung. In ultimii 5 ani, datoria publica a tarii noastre a crescut accelerat, cu 146%, de la 372 mld. RON la finalul lui 2019, pana la 916 mld. RON, la finalul lui septembrie 2024. (Sursa: ZF)

Bitcoin scrie istorie

Bitcoin a atins un nou maxim istoric duminica seara, atingând valoarea de 106,000 USD, susținut de faptul ca investitorii așteaptă, din partea FED, o taiere a ratelor dobânzilor cu 25 de puncte procentuale, săptămâna aceasta. Raliul Bitcoin a avut loc după ce indicele Nasdaq Composite a închis săptămâna trecuta cu o creștere de 0.3%, depășind ceilalți indici importanți. (Sursa: CNBC)

Ads

Inflația în Rusia, scăpată de sub control?

Se așteaptă ca banca centrala a Rusiei sa majoreze masiv ratele dobânzilor săptămâna aceasta, pe măsura ce inflația continua sa crească in economia concentrata pe război. In ciuda majorărilor repetate ale ratelor dobânzilor, in încercarea de a împiedica creșterea rapida a preturilor, indicele preturilor de consum si-a continuat trendul ascendent, urcând cu 8.9% in luna noiembrie, comparativ cu aceeași luna a anului precedent. (Sursa: CNBC)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 39.50 RON ( -0.50% ) MCap 2.89B P/E 6.94

Transelectrica a anunțat confirmarea ratingului sau, Baa3, de către agenția Moody’s. Printre argumentele care au stat la menținerea ratingului se numără profilul de risc scăzut al companiei, ca singur operator care asigura serviciul de transport al energiei electrice in Romania. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 43.20 RON (0.23% ) MCap 13B P/E 7.18

Ads

Nuclearelectrica a anunțat acționarii despre convocarea AGA, in data de 22 ianuarie 2025, unde, printre punctele propuse pe ordinea de zi se numără aprobarea unei strategii actualizate pentru continuarea investițiilor in proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, care implica investiții de 1.9 mld. EUR (fara TVA). (Surse: BVB;ZF)

Dn Agrar Group Preț curent 1.485 RON ( -1.33% ) MCap 236M P/E 10.999

DN Agrar a anunțat o creștere semnificativa a livrărilor de lapte in primele 11 luni ale anului curent, cu14% fata de aceeași perioada din 2023. Acest rezultat confirma trendul pozitiv al producției, care a înregistrat o medie lunara de peste 5 mil. de litri de lapte. In luna noiembrie, DN Agrar a depășit cu peste 20% volumul livrat, comparativ cu aceeași luna a anului trecut. (Sursa: Website companie)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 13.24 RON ( -1.93% ) MCap 4.49B P/E 8.91

BRK Financial Group a publicat un raport cu un preț ținta de 14.8 RON pentru acțiunile Electrica, anticipând, pentru in următorul an, un potențial avans de 10% fata de nivelul actual al prețului de tranzacționare. (Sursa: ZF)

Ads

Teraplast Preț curent 0.4405 RON ( -1.78% ) MCap 1.05B P/E -83.5893

Acțiunile TeraPlast au înregistrat o creștere impresionanta, de 14%, săptămâna trecuta, la BVB, capitalizarea companiei reușind sa depășească din nou pragul de 1 mld. RON. Aceasta apreciere a fost susținuta de tendința generală de recuperare a bursei, favorizata de evoluțiile politice recente. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Preț curent 42.20 RON ( -2.54% ) MCap 373M P/E 25.56

Bursa de Valori București a adus la cunoștința investitorilor stadiul procesului de autorizare a CCP.RO in calitate de contraparte centrala. In contextul unor întârzieri care au depins de intrarea in vigoare a cadrului de reglementare european, EMIR 3, Consiliul de Administrație al CCP.RO a decis sa retragă cererea de autorizare depusa in ianuarie 2023, in vederea re-depunerii acesteia după îndeplinirea ultimelor condiții in vederea autorizării, cu respectarea EMIR 3. Ultimele condiții vor fi îndeplinite în prima parte a lunii februarie 2025. (Sursa: BVB)

Ads

Apple Inc. Preț curent 249.91 USD (0.72% ) MCap 3.94T

Morgan Stanley a declarat ca Apple rămâne cea mai buna investiție din 2025, din punctul de vedere al băncii, compania mentinandu-si ratingul Overweight si ținta de preț de 273 USD pentru următoarele 12 luni de zile. Analiștii conduși de Erik W. Woodring au declarat ca rămân optimiști cu privire la Apple Intelligence, la ciclul de reînnoire a iPhone începând cu 2026 si la creșterea segmentului Servicii. (Sursa: Seeking Alpha)

Palantir Technologies Inc Preț curent 72.8500 USD ( -1.13% ) MCap 157B

Palantir Technologies, MicroStrategy si Axon Enterprise vor fi adăugate in indicele Nasdaq-100 începând cu ședința de tranzacționare din 23 decembrie. Pentru a face loc acestor companii, Illumina, Super Micro Computer si Moderna vor fi eliminate. Nasdaq-100 este compus din 100 dintre cele mai mari compani nefinanciare listate la bursa din SUA. (Sursa: Seeking Alpha)

TESLA INC. Preț curent 456.1600 USD (4.57% ) MCap 1.48T

Tesla a primit un nou preț ținta din partea analiștilor de la Wedbush Securities. Aceștia si-au majorat prețul ținta de la 515 USD pana la 650 USD. Analistul Dan Ives considera ca schimbarea regimului la Casa Alba va juca un rol esențial pentru viitorul companiei, si ca inteligenta artificiala si conducerea autonoma vor fi principalii catalisti ai creșterii. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads