Bitcoin, un nou maxim istoric – TradeVille

Piața din România, pondere mai mare în indicii MSCI

MSCI, unul dintre liderii în furnizarea de indici de referință la nivel global, mărește reprezentarea pieței de capital a României în indicii pentru Piețe de Frontieră. Începând cu data de 26 noiembrie 2024, indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră vor avea în componență 34 de companii românești, noile nume incluse fiind Turbomecanica, Prebet Aiud și TeraPlast. (Sursa: BVB)

Comerțul internațional cu bunuri

În primele 9 luni ale anului, exporturile de bunuri au scăzut cu 1.4%, în timp ce importurile au crescut 2.3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deficitul balanței comerciale a fost de 23,485.8 mil. EUR, cu 15% mai mare decât în anul precedent. Categoriile de produse cu cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor, în primele noua luni, sunt mașinile și echipamentele de transport, reprezentând 46.9% din total exporturi și 36.4% din total importuri și alte produse manufacturate (mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă și articole manufacturate diverse) cu 28.9% la export și 28.7% la import. (Sursa: INSSE)

Impactul noului mandat al lui Trump

Economiștii discută impactul revenirii lui Trump la Casa Alba, în contextul propunerilor sale privind deportarea în masă a imigranților fără acte și a noilor cote de taxare, implicit presiunea acestor factori asupra inflației. Schimbările ar putea accentua deficitul și ar putea îngreuna decizia FED-ului de a reduce ratele. Reacția generală a specialiștilor implică limitarea așteptărilor în ceea ce privește numărul și ritmul reducerilor dobânzilor in 2025. (Sursa: Yahoo Finance)

Bitcoin – un nou maxim istoric

Bitcoin a atins un nou maxim istoric, depășind 89,000 USD. Faptul că primele la contractele futures au avut parte de o majorare semnificativă indică încrederea investitorilor în potențialul de creștere al criptomonedei. Un alt aspect important care poate susține trendul ascendent al celei mai mari criptomonede este investirea în funcții publice a unor candidați pro-crypto în urma alegerilor din SUA. Valoarea contractelor futures care vizează un preț al Bitcoin-ului de 90,000 USD pe platforma Deribit, a crescut la mai mult de 2.8 mld. USD. Totodată, ETF-ul iShares pe Bitcoin are în prezent active mai mari decât cel pe aur. (Sursa: CNBC)

One United Properties Preț curent 0.4730 RON ( -1.25% ) MCap 1.81B P/E 4.6280

În primele 9 luni ale acestui an, One United Properties a înregistrat o cifra de afaceri consolidată de 1 mld. RON, în scădere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform rezultatelor celui de-al treilea trimestru, profitul net al companiei a atins un total de 298 mil. RON, cu 13% mai puțin decât în T3 2023. Victor Capitanu, Co-CEO al ONE, justifica această diferență prin întârzierea veniturilor aferente unor proiecte ce au înregistrat un ritm de dezvoltare mai lent. (Surse: ZF;ZF)

Banca Transilvania Preț curent 28.95 RON (2.30% ) MCap 26.5B P/E 7.48

Prețul acțiunilor Banca Transilvania a avut o dinamică de peste 3.2% după deschiderea ședinței bursiere de ieri. Rezultatele financiare obținute de către cea mai mare instituție bancară din România au propulsat capitalizarea bursieră la peste 27 mld. RON. Cu o pondere de aproximativ 20% din indicele BET, banca reprezintă o bornă importantă pentru evoluția pieței bursiere de la București. Maximul cotației a fost înregistrat pe 18 iulie (29.70 RON). (Sursa: ZF)

Argus Constanta Preț curent 1.63 RON ( -10.93% ) MCap 58.3M P/E -1.41

Producătorul de uleiuri Argus a raportat, pentru primele 9 luni ale anului, venituri din exploatare în valoare de 155.7 mil. RON, cu 15.6% mai mari față de rezultatele obținute în 2023. Pierderile companiei s-au diminuat până la 16.7 mil. RON, comparativ cu 47.9 mil. RON. Dinamica rezultatelor a fost determinată în mare măsură de prețul de vânzare al șrotului de floarea-soarelui, al doilea cel mai important element al cifrei de afaceri a companiei. (Sursa: ZF)

Inox Măgurele Preț curent 1.80 RON ( -2.17% ) MCap 11.5M P/E 149.95

Compania Inox SA Măgurele, producător local de accesorii și produse din inox, anunță amânarea plații celui de-al doisprezecelea cupon și a rambursării principalului obligațiunilor emise sub simbolul INOX24E în anul 2022. Reprezentanții companiei afirmă că plata cupoanelor și a principalelor se va face în urma vânzării de active, conform aprobării AGEA din ședința ce va avea loc pe 18-19.11.2024. Obligațiunile aveau un cupon de 8% pe an cu plată trimestrială. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.7435 RON (1.57% ) MCap 46.3B P/E 8.5655

OMV Petrom a anunțat, luni dimineață, că a semnat contractul pentru începerea construcției parcului fotovoltaic de la Ișalnița, Dolj, cu o capacitate instalată de aproximativ 89 MWp și o producție anuală de 130 GWh. Proiectul fotovoltaic Ișalnița reprezintă primul proiect de dimensiuni mari, dezvoltat în totalitate de OMV Petrom. Compania estimează că punerea sa în funcțiune va avea loc în prima jumătate a anului 2026. Contractul, atribuit mai multor firme precum Actual Connect, Global Technical Systems, Bit Invest și Alpin Sun, prevede atât construirea parcului și a stației electrice de 110 kV pentru racordarea la rețea, cât și operarea și mentenanța lor timp de 2 ani de la punerea în funcțiune. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Preț curent 40.1 RON (0.25% ) MCap 1.55B P/E 16.2

Sphera Franchise Group informează investitorii în legătura cu deschiderea unui nou restaurant Taco Bell, o unitate de tip food court, din data de 09.11.2024. Noua locație este cea de-a cincea din municipiul București, Sphera gestionând, în prezent, 173 restaurante în România, Italia și Republica Moldova. (Surse: BVB;ZF;ZF)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 194.05 USD ( -3.55% ) MCap 1T

SUA a interzis companiei TSMC să mai exporte cipuri avansate chinezilor, folosite de regulă pentru alimentarea unităților de accelerație AI și procesoare grafice (GPU). Departamentul de Comerț al SUA a notificat TSMC printr-o scrisoare impunerea unor restricții privind vânzarea cipurilor pe 7 nanometri sau mai avansate, destinate Chinei. Această decizie vine în urma sesizării făcute de TSMC cu câteva săptămâni în urmă, când unul dintre cipurile sale a fost identificat într-un procesor AI al companiei Huawei. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

