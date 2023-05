Bittnet dă startul obligațiunilor BNET27 cu dobânzi atractive – TradeVille

Romania Nu Scapă De Deficitul Bugetar Excesiv

Executivul Comisiei Europene a publicat raportul de tara pentru 2023, prin care se constata ca economia României a avut o creștere de 4.7% in 2022, dar prognozează ca aceasta nu va mai fi atât de pronunțata in următorii ani. Pentru anul 2023, creșterea economica in Romania este estimata la 3.2%, care, in condițiile actuale macroeconomice, este considerata o evoluție buna. Ritmul de creștere a consumului in Romania a scăzut, de la o rata de 2 cifre la una de 2%-3%, in timp ce inflația este așteptata sa scadă la sub 10% in acest an, fata de nivelul de 16% de anul trecut. La capitol deficitului bugetar, însă, Romania nu sta bine, Comisia Europeana estimând ca acesta se va menține la un nivel de peste 3% si in 2024. Executivul european mai precizează ca deficitul de cont curent este prea mare si ca leul este supraevaluat. (Sursa: ZF)

Prețul Gazelor – In Scădere

Vremea calda din anul 2023 si politica agresiva de înmagazinare a gazelor pentru sezonul rece viitor, a dus, in cursul săptămânii trecute, la scăderea preturilor la gaze in Romania sub prețul la care sunt obligați sa vândă furnizorii pentru acoperirea consumului clienților casnici, de 150 de RON/MWh, pentru prima data in ultimele 22 de luni. Astfel, daca tendința continua, păstrarea prețului reglementat va fi in defavoarea consumatorilor casnici finali, dar si a furnizorilor. Ultima data când s-a putut cumpăra gaz pe piețele spot din Romania la un preț mediu zilnic inferior celui de 150 RON/MWh a fost pe 8 iulie 2021, când prețul mediu a unei achiziții a fost de 148 RON/MWh. Situația se corelează cu cea de pe piețele europene, unde preturile la gaze au atins cea mai mica valoare din ultimii 2 ani, in condițiile in care economia europeana in scădere afectează cererea de gaze naturale. (Surse: Profit.ro (1);Profit.ro (2))

Acord Provizoriu Privind Datoria SUA

Republicanii din Camera Reprezentanților au ajuns sâmbătă seara la un acord provizoriu cu Casa Alba pentru a creste limita de împrumut a națiunii si a evita o incapacitate de plata a datoriei suverane a SUA. Odată finalizat, acordul trebuie sa treacă prin Congres si sa primească semnătura președintelui Biden. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, daca nu se reușește creșterea plafonului de îndatorare pana la începutul lunii iunie, ar putea urma un haos economic. (Sursa: CNBC)

Vânzările Cu Amănuntul Din Marea Britanie Demonstrează Reziliența

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut peste așteptări, in luna precedenta fata de luna martie 2023. Astfel, in luna aprilie 2023, creșterea a fost de 0.5% fata de luna martie 2023, in ciuda unei inflații ridicate. Volumele vândute in perioada de trei luni încheiata in luna aprilie au crescut cu cea mai mare rata de la jumătatea anului 2021, respectiv cu 0.8% fata de perioada februarie-aprilie 2022. Luna trecuta, rata anuala a inflației a scăzut mai puțin decât se așteptau economiștii, ajungând la 8.7%, in aprilie, de la 10.1%, in martie. Miercuri, guvernatorul BoE a declarat ca se teme ca inflația din Marea Britanie sa persiste in lunile următoare. (Sursa: Reuters)

Bittnet Systems București Preț curent 0.297 RON (0.00% ) MCap 188M P/E -144.759

Bittnet Systems informează piața cu privire la aprobarea, de către ASF, a prospectului de oferta publica de vânzare a obligațiunilor corporative BNET27A, in data de 25.05.2023. Astfel, obligațiunile in RON emise de companie vor avea o scadenta de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, având o rata anuala a dobânzii fixa de 10%/an, plătibila trimestrial. Valoarea nominala totala de emisiune este de 5mil. RON, respectiv un număr de 50,000 obligațiuni cu o valoare nominala de 100 RON/obligațiune. Oferta publica se va desfășura in perioada 30 mai-21 iunie 2023, iar investitorii vor putea subscrie in cadrul ofertei la orice preț de subscriere aflat in intervalul 96-104 RON/obligațiune. (Sursa: comunicat societate)

OMV Petrom Preț curent 0.4930 RON ( -0.20% ) MCap 30.7B P/E 3.0620

Centrala de la Brazi, care produce energie electrica prin arderea gazelor naturale, rămâne oprita încă cel puțin o luna, conform datelor de la ENTSO-E, asociația operatorilor de transport si sistem din Europa. Centrala, care a intrat in revizie la începutul lunii martie, ar fi trebuit sa fie pusa in funcțiune in a doua jumătate a lunii mai. Centrala are o putere instalata totala de 860 MW si a produs anul trecut 5 TWh de energie electrica, in creștere cu 5% fata de 2021, setând totodată, si un record pentru cei 10 ani de funcționare. (Sursa: Economica)

Agroland Business System Preț curent 1.235 RON (0.41% ) MCap 108M P/E 33.949

Agroland Business System a înregistrat in primul trimestru al anului 2023 venituri consolidate in valoare de 69.7 mil. RON, ceea ce reprezintă o creștere de 4% in comparație cu aceeași perioada a anului 2022. In același timp, rezultatul operațional al companiei a însumat 3.8 mil. RON, înregistrând o majorare de 34% fata de primul trimestru al anului anterior. Cu toate acestea, profitul net al Agroland Business System a înregistrat o scădere de 12% in comparație cu anul trecut, ajungând la 1.4 mil. RON. Aceasta scădere este atribuita dublării costurilor de finanțare in comparație cu perioada similara din 2022. (Sursa: Bursa.ro)

Ford Motor Company Preț curent 12.09 USD (6.24% ) MCap 48.5B P/E 16.82

De la începutul anului viitor, posesorii de modele electrice Ford vor avea acces la peste 12,000 de superincarcatoare Tesla din SUA si Canada, pe lângă cele peste 10,000 de încărcătoare rapide care fac deja parte din rețeaua de încărcare BlueOval Charge Network. Astfel, clienții de Ford EV vor avea parte de un acces fără precedent la încărcarea rapida. Accesul pe scara larga la încărcarea rapida este absolut vital pentru creșterea popularității vehiculelor electrice, iar acest acord revoluționar vine in momentul in care compania accelerează producția si se pregătește sa lanseze o serie noua de modele începând cu 2025. (Sursa: Ford.com)

Astrazeneca Plc Preț curent 72.55 USD (1.26% ) MCap 112B

AstraZeneca a obținut rezultate pozitive combinând doua medicamente, Imfinzi si Lynparza, pentru chimioterapia pe baza de platina. Rezultatele au fost obținute intr-un studiu avansat privind tratarea cancerului endometrita, a șasea cea mai frecventa forma de cancer care afectează femeile. Deși premature, rezultatele indica o tendința favorabila. (Sursa: Reuters)

Mastercard Inc Preț curent 374.37 USD (1.17% ) MCap 359B P/E 37.20

Mastercard a anunțat extinderea parteneriatului cu UniCredit privind plățile cu cardul. Astfel, acordul se va aplica la 13 bănci din 12 piețe europene, acoperind 20 mil. de carduri de toate tipurile. Prin acest parteneriat, experiența clienților UniCredit va fi îmbunătățita, aceștia având acces la o gama completa de servicii. (Sursa: comunicat companie)

