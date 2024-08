BNR ia fața Fed – TradeVille

BNR reduce dobânda de referința

Banca Națională a României a redus dobânda de referința cu încă 0.25%, pentru a doua luna la rând, aceasta ajungând la 6.50%. Decizia Consiliului de Administrație BNR vine pe fondul scăderii inflației sub nivelul anticipat (4.94% vs. 5.12%) ca urmare a scăderilor de dinamica consemnate de inflația de baza si de prețul combustibililor. Astfel, prognoza actualizata a BNR previzionează continuarea scăderii ratei anuale a inflației pe o traiectorie mai joasa decât in precedenta prognoza. (Sursa: INS)

Comerțul cu amănuntul, in creștere

In luna iunie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut, fata de luna mai 2024, ca serie bruta, cu 0.9%, cat si ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, cu 1.9%. Fata de anul trecut, dinamica este de +9.4% ca serie bruta si de 10% ca si serie ajustata. (Sursa: INS)

Una calda, alta rece

Importurile Chinei au crescut peste așteptări in luna iulie, in timp ce creșterea exporturilor a fost sub așteptări, potrivit datelor vamale publicate ieri. Exporturile au crescut cu 7% fata de anul trecut, ratând așteptările pentru o dinamica de +9.7% potrivit celor de la Reuters. Cifra din iulie a fost sub cea din luna iunie (+8.6%). (Sursa: CNBC)

Fondurile ies la cumpărături

In culisele vânzărilor de trilioane de dolari care au avut loc luni, investitorii instituționali s-au grăbit sa cumpere companiile preferate la un discount considerabil. Fondurile speculative au cumpărat acțiuni americane in cel mai rapid ritm din luna martie încoace, inversând o serie de luni de vânzări, conform datelor compilate de cei de la Goldman Sachs. Se estimează ca instituționalii au cumpărat acțiuni in valoare neta de 14 mld. USD, in timpul scăderii abrupte. (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Preț curent 1.510 RON ( -0.33% ) MCap 240M P/E 10.654

In primele 7 luni ale anului curent, cantitatea de lapte livrata a crescut cu 15% fata de perioada similara din 2023. Comparativ cu luna iulie, in acest an creșterea a fost de doar 4% ca urmare a temperaturilor mai ridicate. (Sursa: Site companie)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1925 RON ( -1.79% ) MCap 122M P/E -19.8771

Bittnet Systems a anunțat piața cu privire la demararea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii, începând cu data de ieri. Perioada de derulare va fi de 18 luni. Numărul maxim de acțiuni răscumpărate va fi de 10 mil. Prețul la care se vor face răscumpărările va fi cuprins in intervalul 0.1 RON - 0.25 RON. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.634 RON ( -0.31% ) MCap 2.42B P/E 5.333

ONE United Properties a raportat vânzări si pre-vânzări rezidențiale in valoare de 123.3 mil. EUR pentru prima jumătate a anului, in creștere cu 2% fata de performanta înregistrata in perioada similara a anului trecut. Astfel, ONE a vândut si pre-vândut 452 de apartamente si unități comerciale, cu o suprafața totala de 43,809 de metri pătrați, 624 de locuri de parcare si alte tipuri de unități. (Sursa: BVB)

Novo Nordisk A/s Preț curent 120.07 USD ( -7.72% ) MCap 271B

Novo Nordisk a publicat ieri rezultate trimestriale sub așteptările pieței. Compania a raportat un profit de 2.93 mld. USD, sub estimarea analiștilor care acoperă emitentul. Gigantul farmaceutic european si-a redus previziunile privind profitul operațional pentru întregul an, afirmând ca estimează o creștere intre 20-28% comparativ cu intervalul prezentat anterior, de 22-30%. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 7% imediat după publicarea raportului trimestrial. (Sursa: CNBC)

Sony Group Corporation Adr Preț curent 85.90 USD (3.43% ) MCap 106B

Sony a anunțat o creștere de 10% a profitul operațional pentru ultimul trimestru si venituri cu 2% mai mari fata de cifrele obținute in urma cu un an. Dinamica vine in contextul unei performante îmbunătățite a diviziei de muzica, care a beneficiat si de ultimul album lansat de Beyonce. Totodată, compania si-a majorat prognozele pentru întregul an. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent 88.30 USD ( -1.86% ) MCap 156B P/E 69.66

Disney a publicat cele mai recente rezultate trimestriale. Veniturile de 23.16 mld. USD si profitul per acțiune de 1.39 USD au fost peste consensul analiștilor. Pentru prima data in istorie, divizia de streaming care consta in Disney+, Hulu si ESPN+ a reușit sa obțină profit, cu un trimestru înainte de așteptările companiei. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunilor Disney afișa o dinamica de +4% in ședința de pre-market din SUA. (Sursa: CNBC)

