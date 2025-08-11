BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille

BNR menține dobânda cheie la 6,50%

În ședința din 8 august 2025, BNR a menținut dobânda cheie la 6,50% pe an și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii. Inflația anuală a urcat la 5,66% în iunie, de la 5,45% în mai și 4,86% în martie, pe fondul scumpirii alimentelor și combustibililor, în timp ce economia a stagnat în T1 și a crescut modest în T2. BNR prognozează un salt al inflației în T3 2025, urmat de o scădere treptată până în interiorul țintei în T3 2026. Riscurile externe, măsurile fiscal-bugetare și utilizarea fondurilor europene rămân factori esențiali pentru stabilitatea macroeconomică. (Sursa: BNR)

BET peste 21.000 puncte

Indicele BET a crescut cu 1,1% în prima oră de tranzacționare a ședinței de vineri, trecând pentru prima dată de pragul de 21.000 de puncte. Bursa de Valori București a înregistrat o creștere de 4,5% săptămâna aceasta, susținută de un context global și intern favorabil și de entuziasmul investitorilor. Cele mai mari creșteri din BET au fost înregistrate de Transgaz (4,8%), Romgaz (2,9%) și Fondul Proprietatea (1,8%). (Sursa: ZF)

Preselecții pentru Fed

Donald Trump l-a nominalizat pe Stephen Miran pentru un loc temporar în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale, loc care expiră în ianuarie. Decizia îi oferă președintelui timp suplimentar pentru a alege un înlocuitor permanent și, posibil, viitorul președinte al Fed după Jerome Powell. Miran este un susținător al reducerii dobânzilor și aliniat cu direcția dorită de Trump pentru politica monetară a băncii centrale. Powell își poate continua mandatul ca guvernator până în 2028, chiar dacă funcția de președinte îi expiră în mai. (Sursa: Bloomberg)

Tarifele întunecă perspectivele

Acțiunile indiene se îndreaptă spre a șasea săptămână consecutivă de declin, cea mai lungă serie de pierderi de la pandemie, din cauza îngrijorărilor legate de tarifele impuse de Trump. Indicele Nifty 50 este urmărit îndeaproape, la fel ca și anunțurile de câștiguri de la giganții Tata Motors și State Bank of India. Analiștii estimează că noua rată a tarifelor va reduce PIB-ul Indiei cu 1%, iar prognozele de câștiguri ar putea fi reduse cu până la 80 de puncte de bază pentru fiecare creștere de 5 puncte procentuale a taxelor. (Sursa: Bloomberg)

Transport Trade Services Preț curent: 5,180 RON (-1,71%) MCap: 932M | P/E: -36,288

În iunie 2025, acțiunile TTS au înregistrat o valoare totală a tranzacțiilor de 6,9 mil. RON, reprezentând 0,45% din tranzacțiile acțiunilor de pe Piața Principală, din Categoria Premium. Volumul mediu zilnic tranzacționat a fost de 49.802 acțiuni, cu 62,5% mai mic față de mai 2025 și cu 37,7% sub nivelul din iunie 2024, fiind cu 7,4% sub pragul de lichiditate necesar pentru menținerea în FTSE Global All Cap Index. În total, au fost tranzacționate cca. 1,7 mil. acțiuni (-43,4% față de mai 2025, -58,6% față de iunie 2024), iar media zilnică a valorii tranzacționate a fost de 349.625 RON (-36,4% față de mai 2025, -80,5% față de iunie 2024). (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent: 28,72 RON (1,20%) MCap: 31,3B | P/E: 7,00

Acțiunile Băncii Transilvania au atins noi maxime istorice la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de piață de 30 mld. RON, de aproape zece ori mai mult decât în 2007, și un P/E de 6,7. În contrast, acțiunile BRD sunt cu 30% sub apogeul din 2007, cu o capitalizare de 13,8 mld. RON și un multiplu P/E de 8,7. Diferența de parcurs bursier dintre cele două instituții financiare s-a accentuat în ultimii ani, Banca Transilvania beneficiind de entuziasmul pieței locale din ultima perioadă. Aceasta are cea mai mare pondere în structura indicelui BET, ceea ce a susținut aprecierea acțiunilor sale. (Sursa: ZF)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) Preț curent: 240,94 USD (-0,69%) MCap: 1,24T

TSMC a raportat o creștere de 26% a veniturilor în luna iulie, ajungând la 10,8 mld. USD, un avans alimentat de cererea tot mai mare pentru cipuri destinate inteligenței artificiale. Acțiunile companiei au atins un nou maxim istoric după ce administrația Trump a anunțat tarifele vamale pentru cipuri, care nu vor afecta compania datorită investițiilor acesteia în capacități de producție pe teritoriul SUA. (Sursa: Bloomberg)

American Express Company Preț curent: 297,40 USD (0,91%) MCap: 217B

Acțiunile American Express se află în pragul confirmării unei formațiuni de tip double top, semnal frecvent al inversărilor de trend. În ultimele patru săptămâni, acțiunile au pierdut aproximativ 11% față de maximul din iulie, testând niveluri cheie de suport. (Sursa: CNBC)

Qualcomm Inc Preț curent: 147,56 USD (1,14%) MCap: 164B

În cel de-al treilea trimestru fiscal, Qualcomm a depășit așteptările analiștilor, raportând un profit ajustat de 2,77 USD/acțiune (vs 2,71 USD/acțiune așteptat) și venituri de 10,37 mld. USD (vs 10,35 mld. USD așteptat), însă acțiunile au pierdut aproape 8% din cauza temerilor privind pierderea Apple ca principal client pentru modemuri. Compania își reduce dependența de segmentul smartphone-urilor prin investiții în AI și centre de date, inclusiv un parteneriat cu Humain și achiziția Alphawave IP Group, cu primele venituri estimate în 2028. Atât Bernstein, cât și Bank of America mențin recomandarea de cumpărare, vizând un preț țintă de 185 USD, respectiv 200 USD. (Sursa: CNBC)

Under Armour – Class Preț curent: 5,15 USD (-17,86%) MCap: 2,28B

Acțiunile Under Armour au scăzut cu 13% în premarket după ce compania a prognozat pentru T3 o scădere a veniturilor cu 6%-7% și un profit operațional ajustat de doar 30-40 mil. USD, mult sub estimările de 155 mil. USD, pe fondul impactului tarifelor impuse de Trump. Pentru T2, compania a raportat un profit ajustat de 0,02 USD/acțiune și venituri de 1,13 mld. USD, în linie cu așteptările analiștilor. (Sursa: Barron’s)

Wendy's Company Preț curent: 10,10 USD (1,41%) MCap: 2,15B

Wendy’s a revizuit în scădere estimarea pentru vânzările globale din 2025, anticipând un declin de 3%-5% față de prognoza anterioară de stagnare până la -2%, după ce în T2 vânzările comparabile din SUA au scăzut mai mult decât așteptările analiștilor. Deși veniturile și marjele au depășit estimările, performanța pe piața americană rămâne sub presiune, ceea ce a determinat conducerea să anunțe măsuri pentru îmbunătățirea experienței clienților și a eficienței marketingului. Compania a lansat promoții în aplicație, produse Frosty noi și o colaborare cu Takis, extinzând și orele de funcționare pentru a atrage clienții. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Preț curent: 229,35 USD (4,24%) MCap: 3,6T

Apple va investi suplimentar 100 mld. USD în SUA, după presiuni din partea lui Donald Trump, care amenințase compania cu tarife de 100% dacă nu reloca producția iPhone în SUA. Fondurile vor susține lanțul de aprovizionare intern, inclusiv noi centre de date și o linie de producție pentru sticla inteligentă în Kentucky. Investiția se adaugă angajamentului anterior de 500 mld. USD. Deși schimbarea lanțului de producție durează, Apple mută livrările din China către India și Vietnam. Compania a plătit recent taxe vamale de peste 800 mil. USD și se așteaptă la încă 1,1 mld. USD în curând. (Sursa: BBC)

