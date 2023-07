BNR menține dobânda de referință la 7% - TradeVille

BNR menține dobânda de referință la 7%

In cadrul ședinței din data de 5 iulie 2023, BNR a decis menținerea dobânzii de referința la nivelul de 7% pe an. Totodată, s-a decis menținerea dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) si a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 8% respectiv 6% pe an. Conform analizei BNR cu privire la evoluția macroeconomica, rata inflației va continua sa scadă treptat in următoarele luni, in principal datorita corecțiilor si efectelor de baza a cotațiilor de mărfuri. In ceea ce privește riscurile si incertitudinile, acestea decurg atât din masurile recente de plafonare temporara a adaosului comercial la anumite alimente de baza, cat si din reducerea suplimentara a livrărilor de petrol anunțate de OPEC+. (Surse: BNR;ZF)

Piața Auto – Un Prim Semestru De Excepție

Conform ACAROM, piața auto a înregistrat in primul semestru din 2023 o creștere de 25.4% a volumelor mașinilor noi înmatriculate, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Este cel mai mare volum care se înregistrează in primul semestru după 2009, ultimul an in care înmatriculările de mașini noi au depășit 70,000 de unități. In principal, creșterea se datorează reducerii timpului de livrare si apariției unor oferte după aproape doi ani de penurie pe piața auto. In aceeași perioada, piața de mașini second-hand a marcat o scădere de 21%, inregistrandu-se puțin peste 123,000 de unități. (Sursa: ZF Corporate)

Activitatea Economica A Chinei Încetinește

Activitatea din sectorul serviciilor din China a cunoscut cel mai lent ritm de creștere din ultimele cinci luni, in contextul unei cereri tot mai slabe post-pandemice. Astfel, indicele Caixin al managerilor de achiziții din sectorul serviciilor (PMI) a scăzut la 53.9, in luna iunie (vs. 57.1, in mai 2023). După ce in primul trimestru a înregistrat un ritm de creștere mai rapid decât se aștepta, a doua cea mai mare economie a lumii si-a pierdut din avânt in perioada aprilie-iunie, pe fondul unei deflații tot mai accentuate, al șomajului ridicat in rândul tinerilor si al cererii externe slabe. De asemenea, activitatea de afaceri si comenzile noi s-au extins luna trecuta la un ritm considerabil mai lent decât in luna mai. (Sursa: Reuters)

Băncile Centrale Abordează Diferit Problema Inflației

Inflația persistenta ii menține pe oficialii americani si europeni in poziția de a continua majorările politicii monetare. In condițiile in care Rezerva Federala a SUA si BCE anticipează o noua majorare a ratelor de dobânda in luna iulie, indicatorul calculat de Bloomberg Economics indica un vârf de 6.25% al costului mediu de împrumut, in creștere fata de prognoza anterioara de 6%. Pe de alta parte, in luna precedenta, oficialii chinezi au relaxat condițiile de creditare, iar băncile centrale din India si Africa de Sud se afla pe o poziție de așteptare. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Preț curent 45.20 RON (1.92% ) MCap 13.6B P/E 5.03

DS Private Equity (DSPE) a semnat un Acord de tip Term sheet cu Nuclearelectrica si Nova Power & Gas, acționarii RoPower, compania care dezvolta Centrala SMR din Doicești, cu intenția de a investi 75 mil. EUR, pentru dezvoltarea studiului FEED 2. Faza a doua a studiului FEED consta in activitățile de caracterizare detaliata a amplasamentului, inițierea activităților pentru obținerea autorizațiilor si altele. (Sursa: BVB)

OMV AG Preț curent 41.30 EUR ( -3.84% ) MCap 13.5B

OMV AG, compania mama a OMV Petrom, ia in considerare o posibila colaborare cu Emiratul Abu Dhabi pentru crearea unei companii de mari dimensiuni in domeniul chimiei si maselor plastice, cu o valoare de piața de aproximativ 30 mld. USD. In acest sens, conducătorii firmelor Borouge Plc. si Borealis AG dezbat o potențiala evaluare si structura de proprietate a unei entități. Borealis AG este deținuta in proporție de 75% de către OMV AG, iar restul de 25% aparține companiei petroliere naționale din Abu Dhabi. (Sursa: Financialintelligence)

Amazon Com Inc Preț curent 130.38 USD (0.12% ) MCap 1.32T P/E 309.37

Andy Jassy, CEO-ul Amazon a cerut socoteala echipei studioului din Hollywood al companiei cu privire la nivelul ridicat al cheltuielilor efectuate cu producția de seriale. In ultimele noua luni, Amazon a lansat cel puțin 12 seriale TV costisitoare, care au avut o reacție mixta din partea audientei. Anul trecut, Amazon a cheltuit 7 mld. USD pentru producția de seriale, fiind depășita doar de Disney si Netflix, la acest capitol. In prezent, Amazon se afla in plina campanie de optimizare a costurilor. (Sursa: Bloomberg)

Bank of America Corporation Preț curent 29.08 USD ( -0.41% ) MCap 234B P/E 8.66

Potrivit unui reprezentant senior de la Bank of America, mai multe companii din Orientul Mijlociu amâna planurile privind un posibil IPO pana in 2024. Pentru anul in curs, companiile respective se tem de o recesiune globala. Dintre toate regiunile globale, Orientul Mijlociu s-a remarcat in ultima perioada, printr-o activitate susținuta a ofertelor publice si a listărilor, in tari precum Arabia Saudita sau Emiratele Arabe Unite. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Preț curent 31.305 EUR (6.52% ) MCap 91.1B

BYD va investi 620 mil. USD pentru dezvoltarea unui complex industrial in Brazilia. Producătorul chinez de EV-uri vizează creșterea producției in regiune, pentru a vinde mașini la un preț mai redus. Anunțul vine in urma închiderii fabricii Ford din aceasta tara. In luna aprilie, guvernul brazilian oferea stimulente companiei chinezești pentru a-si deschide o fabrica in tara sud-americana. Se estimează ca noua fabrica va produce 150,000 de vehicule pe an. Acestea vor fi electrice si hibrid. Potrivit așteptărilor, operațiunile la noua unitate de producție vor debuta la jumătatea anului 2024. (Sursa: Reuters)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 106.91 USD ( -0.51% ) MCap 441B P/E 7.15

Statul egiptean va iniția un program de foraj pentru extracția gazelor naturale, in valoare de 1.8 mld. USD. Printre parteneri se regăsesc companii americane si europene, una dintre ele fiind si ExxonMobil. In următorii doi ani, se vizează forarea a 35 de puțuri petroliere, din care 21 in următorul an. (Sursa: Reuters)

AIRBUS Preț curent 132.88 EUR (1.19% ) MCap 104B

Airbus proiectează noi modele de aripi pentru aeronave, in încercarea de a concura tehnologic cu Boeing. Totodată, Airbus pune bazele dezvoltării unui model care sa succeadă seriei de aeronave A320. Momentan, provocarea principala consta in reducerea costurilor. (Sursa: Reuters)

Stellantis Nv Preț curent 15.89 EUR (2.91% ) MCap 51B

Grupul auto Stellantis a anunțat lansarea a doua noi modele de EV-uri in Italia, un Fiat 600 compact SUV si un model electric al Fiat Topolino din anii 1930. Acestea au fost lansate pentru a concura cu modelele ieftine ale producătorilor auto chinezi. Prețul SUV-ului începe de la 35,950 EUR, iar prețul Topolino începe de la 9,890 EUR. Vehiculele vor fi produse in Maroc si Polonia, întrucât grupul vrea sa mențină costurile reduse. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

