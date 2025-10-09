BNR menține dobânda – TradeVille

BNR menține dobânda

Consiliul de administrație al BNR a decis, în ședința din 8 octombrie 2025, menținerea dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, a facilității de creditare la 7,5% și a celei de depozit la 5,5%, precum și păstrarea nivelurilor actuale ale rezervelor minime obligatorii. Decizia vine în contextul accelerării inflației peste așteptări, determinată de expirarea plafonării prețului la energie și majorarea TVA și accizelor. BNR estimează o scădere lentă a inflației în următoarele luni și subliniază importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice și a utilizării fondurilor europene pentru susținerea stabilității economice. (Sursa: BNR)

Fidelis de octombrie

Perioada de subscriere pentru noile titluri de stat Fidelis începe vineri, 10 octombrie, și se încheie pe 17 octombrie 2025. Investitorii pot alege între titluri în lei, cu dobânzi anuale între 7,20% și 7,90%, respectiv 8,20% pentru donatorii de sânge, sau titluri în euro, cu randamente între 4,15% și 6,50%. Dobânda se plătește anual, veniturile sunt scutite de impozit, iar titlurile vor putea fi tranzacționate pe Bursa de Valori București începând cu 22 octombrie 2025. De asemenea, investitorii beneficiază de flexibilitate în administrarea portofoliului și pot vinde titlurile înainte de maturitate, în funcție de prețul de piață. (Sursa: Fidelis.ro)

O nouă lovitură pentru Marea Britanie

UE a anunțat creșterea tarifelor la importurile de oțel de la 25% la 50% și reducerea cotelor fără taxe cu 47%, măsură care a provocat îngrijorare în Marea Britanie. Industria britanică a oțelului avertizează că se confruntă cu „cea mai mare criză din istorie”, având în vedere că 80% din exporturile sale merg către UE. Analiștii consideră că noile tarife pun în pericol accesul Marii Britanii la principala sa piață, deja afectată de costuri ridicate și concurența globală. (Sursa: CNBC)

Aurul, peste 4.000 USD/uncie

Prețul spot al aurului a atins miercuri, pentru prima dată, pragul de 4.000 USD/uncie, pe fondul creșterii cererii pentru active de refugiu, în contextul incertitudinii globale. Analiștii pun avansul pe seama blocajului guvernamental din SUA și a demisiei premierului francez Sébastien Lecornu. În paralel, piețele asiatice au avut evoluții mixte, în timp ce dolarul american s-a apreciat, iar randamentele obligațiunilor SUA au rămas stabile. (Sursa: CNBC)

Producția industrială din Germania se contractă puternic

Producția industrială a Germaniei a scăzut, în august, cu 4,3% față de luna precedentă – cea mai mare contracție din 2022 –, pe fondul unei căderi de 18,5% în producția auto. Economiștii consideră că industria nu va susține creșterea în a doua parte a anului, iar riscul unei noi recesiuni rămâne ridicat, în ciuda așteptărilor guvernului pentru o redresare ușoară din 2026. (Sursa: Bloomberg)

Romcarbon Buzău Preț curent: 0,1495 RON (0,34%) MCap: 78,9M P/E: -8,7698

Romcarbon S.A. a anunțat că a vândut către societatea Siraj Bucium S.R.L. un teren și construcțiile aferente, cu o suprafață totală de 9.207,5 mp, situate în Iași, Calea Chișinăului nr. 29. Valoarea tranzacției este de 9.370.657,90 RON, sumă încasată integral. În urma acestei vânzări, Romcarbon nu mai deține active la punctul de lucru din Iași, care urmează să fie radiat. (Sursa: BVB)

Turism Felix Băile Felix Preț curent: 0,426 RON (0,47%) MCap: 209M P/E: -41,846

Turism Felix, administratorul principalelor hoteluri din Băile Felix, a semnat un contract de franciză cu grupul francez Accor pentru afilierea la brandul ibis Styles. Procesul de rebranding al Hotelului Internațional va fi finalizat până la mijlocul lui 2027, urmând ca și hotelurile Termal și Nufărul să fie integrate ulterior sub același brand. Parteneriatul vizează alinierea la standarde internaționale și creșterea vizibilității globale, în contextul noii strategii 2025–2035, axate pe optimizarea portofoliului hotelier. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent: 37,70 RON (-0,66%) MCap: 1,46B P/E: 23,33

Valentin Budes, CFO Sphera Group, a declarat la ZF Piața de Capital 2025 faptul că diversificarea geografică reprezintă un hedge eficient în perioadele de turbulențe, menționând că încetinirea economiei României în 2025 a fost compensată de creșterea din Italia și Republica Moldova. Compania, care operează francizele KFC, Pizza Hut, Taco Bell și Cioccolatitaliani, își propune extinderea prin noi francize complementare portofoliului actual. În contextul fiscal dificil, Valentin Budes a subliniat nevoia unui mediu cât mai stabil. (Sursa: ZF)

Societatea Energetică Electrica Preț curent: 21,80 RON (4,81%) MCap: 7,4B P/E: 10,64

Electrica intenționează să realizeze achiziții în valoare de până la 1 mld. EUR în perioada 2025–2027, atât în România, cât și în alte țări din regiune, urmând să obțină finanțări pentru acest plan. Compania, care a emis recent obligațiuni verzi în valoare de 500 mil. EUR și a semnat un parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea a 400 MW în energie regenerabilă, vizează extinderea în domeniul producției verzi și al stocării de energie. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Preț curent: 4,945 RON (-0,10%) MCap: 890M P/E: -25,458

Transport Trade Services va contribui cu 4,5 mil. EUR la proiectul european FAIRway Danube II, derulat în perioada decembrie 2025 – decembrie 2026. Prin operatorul Navrom, compania va furniza infrastructură flexibilă pentru fazele pilot din România și Croația. Inițiativa, coordonată de ViaDonau, vizează îmbunătățirea navigației în zonele cu adâncimi reduse, prin infrastructură flexibilă și echipamente mobile. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent: 47,50 RON (0,21%) MCap: 14,3B P/E: 8,47

Nuclearelectrica a încheiat două acorduri strategice cu grupul francez EDF pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și dezvoltarea producției de radioizotopi medicali. Colaborarea cu Arabelle Solutions vizează modernizarea echipamentelor și extinderea duratei de viață a reactorului cu încă 30 de ani, iar parteneriatul cu Framatome are în vedere implementarea producției de Lutetiu-177, izotop folosit în tratamente oncologice. Prin aceste proiecte, compania își consolidează poziția în domeniul energiei nucleare și al aplicațiilor medicale inovatoare. (Sursa: BVB)

Verisure Plc Preț curent: EUR () MCap: 373M

Verisure a debutat puternic la bursa din Stockholm, în cea mai mare ofertă publică inițială din Europa din ultimii trei ani, atrăgând circa 3,2 mld. EUR și atingând o valoare de piață de 13,7 mld. EUR. Acțiunile au urcat cu până la 18% peste prețul de listare, la 15,65 EUR/acțiune. Fondurile obținute vor fi folosite pentru reducerea datoriilor și achiziția ADT Mexico. Compania, care oferă sisteme de securitate pentru locuințe și afaceri, a atras peste 60.000 de noi acționari, majoritatea investitori individuali. (Sursa: Bloomberg)

Amazon.com Inc. Preț curent: 225,00 USD (1,45%) MCap: 2,33T

Amazon va investi 1 mld. EUR în Belgia, în perioada 2025 – 2027. Planul include dezvoltarea infrastructurii logistice și extinderea colaborărilor cu Bpost și companiile locale mici și mijlocii, cu obiectivul de a implementa livrările în aceeași zi. (Sursa: Reuters)

