BNR menține rata dobânzii de referință - TradeVille

BNR Menține Rata Dobânzii De Referință

Consiliul de Administrație al BNR, a hotărât în urma ședinței din 9 februarie, menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, si a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an. De asemenea, rata anuala a inflației a scăzut la 16.36% în decembrie 2022, cu 0.4% fata de noiembrie. Scăderea se datorează in principal ieftinirii combustibililor, ca urmare a descreșterii cotației petrolului si al aprecierii monedei naționale în raport cu dolarul. Pe de alta parte, creșterea anuala a PIB a continuat sa decoloreze în T3 2022, la 3.8% de la 5.1% în T2 2022, pe fondul extinderii soldului negativ al balanței comerciale. (Sursa: BNR)

Deficitul Comercial Ia Avânt

Conform raportului INS, exporturile FOB (free on board) in anul 2022 au fost de 91.9 mld. RON, (+23.1% vs 2021), în timp ce importurile CIF (cost, insurance and freight) au fost de 126 mld. RON (+28.1% vs 2021). Astfel, România a încheiat anul 2022 cu un deficit comercial de 34.1mld. RON, în creștere cu 44% fata de 2021. Cea mai ridicata pondere din totalul exporturilor si importurilor o reprezintă categoria mașinilor și echipamentelor de transport (41.7% la export si 32.8% la import). (Sursa: INS)

Piața Imobiliara Din UK Se Clatină

Piața imobiliara din Marea Britanie a suferit luna trecuta una dintre cele mai ample scăderi de preturi din 2009 pana in prezent, in condițiile majorărilor succesive ale ratelor de dobânda, afectând in mod direct potențialii cumpărători. De asemenea, BoE a avertizat ca economia Marii Britanii va intra in recesiune la începutul anului 2023, preconizând o perioada de contracție pana la începutul anului 2024. (Sursa: Reuters)

Preturile Scad In Germania

Indicele preturilor de consum armonizat din Germania a crescut cu 9.2% in ianuarie fata de anul anterior, un nivel mai mic fata de așteptările economiștilor. Comparativ cu luna decembrie, preturile au crescut cu 0.5%. Experții considera ca diminuarea inflației se va observa si in lunile următoare, întrucât preturile la energie se preconizează ca vor urma un trend descendent in 2023. Totuși, economiștii țin sa precizeze ca, in 2023 nu se prevede o relaxare semnificativa a presiunilor inflaționiste. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.889 RON (1.60% ) MCap 3.29B P/E 4.471

One United Properties informează piața cu privire la obținerea autorizației de construire pentru One Lake District. Noul proiect rezidențial Premium, va fi livrat in 3 etape succesive pana la sfârșitul anului 2026. Complexul va găzdui in total 2,076 apartamente, iar vânzările vor începe in primul trimestru al anului 2023. Valoare bruta de dezvoltare (GDV) a proiectului va fi de 337.7mil. EUR, si va cuprinde 9 turnuri rezidențiale de 11 etaje. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 15.15 RON (0.33% ) MCap 587M P/E 46.24

Sphera Franchise Group a anunțat investitorii in privința publicării raportului privind riscurile si oportunitățile asociate schimbărilor climatice, întocmit in mod voluntar de către companie. Raportul vine in completarea strategiei de sustenabilitate a companiei si este structurat in 4 segmente: guvernanta, strategie, management de risc si indicatori de performanta si obiective. (Sursa: BVB)

Siemens AG Preț curent 707.8 RON (4.26% ) MCap 601B

Siemens a raportat rezultatele pentru T1 2023, anunțând un profit net de 1.87 EUR/acțiune sau 1.6 mld. EUR – cu 9% mai mare fata de T1 2022. Veniturile au crescut cu 10% fata de aceeași perioada a anului trecut, totalizând 18.1 mld. EUR. In perioada primului trimestru fiscal societatea a înregistrat o cerere puternica, având comenzi in valoare de 22.6 mld. EUR. Ca urmare a cererii puternice, Siemens se așteaptă la o creștere a veniturilor in 2023 in intervalul 7%-10% - previziunile veniturilor fiind in creștere fata de ultima prognoza. (Sursa: SeekingAlpha)

Toyota Motor Corporation Preț curent 146.33 USD (1.74% ) MCap 199B

Producătorul auto japonez Toyota, a înregistrat o creștere cu 22% a profitului operațional in trimestrul 3 al anului fiscal 2022, datorita cursului valutar favorabil si a volumului de vânzări ridicat, amortizând din socul cauzat de creșterea costurilor cu materia prima. La nivel regional, cea mai semnificativa contribuție din totalul vânzărilor a fost adusa de America de Nord, cu o creștere a vânzărilor de 16%. In ceea ce privește previziunea pentru anul in curs, compania si-a redus obiectivul de producție cu 1%, pana la 9.1 mil. de vehicule. (Sursa: Reuters)

Credit Suisse Group Ag Pret curent 3.06 USD ( -14.53% ) MCap 7.89B

Credit Suisse a înregistrat pierderi de 1.5 mld. USD în ultimul trimestru al anului 2022, peste așteptările analiștilor, fiind a cincea pierdere trimestriala consecutiva. Reducerile structurale împreuna cu mediul macroeconomic incert au determinat în mare parte rezultatele financiare negative. In ceea ce privește costurile, compania a reușit sa reducă 4% din personal, apropiindu-se de obiectivul de a elimina aproximativ 17% din forța de munca pana în 2026. Ca urmare a situațiilor financiare nefavorabile, acțiunile companiei au scăzut cu 10%, imediat după publicarea rezultatelor. (Sursa: Bloomberg)

AIRBUS Preț curent 113.72 EUR (0.37% ) MCap 89.5B

Airbus a reamintit furnizorilor săi, in aceasta săptămâna, sa respecte obiectivele (atât in ceea ce privește calitatea dar si timpul de livrare) in vederea asigurării unui bun proces de aprovizionare a societății. Asemeni concurentului sau, Boeing, compania are in vedere accelerarea producției de avioane in acest an. In prezent, Airbus are ca obiectiv producerea a 75 de aeronave de tip A320neo – cea mai bine vânduta linie de aeronave a companiei. Știrea vine in contextul in care societatea este așteptata sa anunțe o creștere mai lina a producției la raportarea rezultatelor financiare din 16 februarie, întrucât se confrunta cu întârzieri in lanțul de aprovizionare. (Surse: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 67.98 USD (5.07% ) MCap 104B

Producătorul medical AstraZeneca, a raportat o scădere de 7% a veniturilor in T4 2022, pe fondul scăderii vânzărilor vaccinului Covid Vaxzevria. Pe de alta parte, compania a înregistrat creșteri ale vânzărilor pe segmentele Oncologie, CVRM si Boli rare. De asemenea, societatea a anunțat un al doilea dividend intermediar aferent anului 2022, de 1.97 USD/acțiune, pentru luna martie. Astfel, dividendul anual va fi de 2.9 USD/acțiune. După publicarea raportului financiar, prețul acțiunilor AstraZeneca s-a apreciat cu 6% in ședința de pre-market. (Surse: SeekingAlpha (1); SeekingAlpha (2))

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille

