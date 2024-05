BNR rămâne ferma pe poziție – TradeVille

Fondurile De Pensii, Randament Mediu De 7.8% Pe An

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) din Romania, lansate in 2008, au obținut un randament mediu anual de 7.8% in ultimii 16 ani, unul dintre cele mai bune din Europa si OECD, având peste 8 milioane de participanți. Recent, a fost depășit numărul de 100,000,000 de scrisori anuale de informare expediate către participanți, majoritatea încă preferând, pentru corespondenta, formatul fizic. Aceste fonduri administrează acum peste 135 mld. RON, cu o valoare medie a contului de aproximativ 17,000 RON/participant, care creste la 10,000 EUR/participant pentru cei cu stagiu complet de cotizare. Din fonduri, 72% sunt contribuții virate, iar restul de 28% reprezintă câștigurile nete din investiții. Contribuția la Pilonul II a crescut recent la 4.75% din câștigul brut individual, iar volumul lunar de contribuții este cu 50% mai mare decât cel de anul trecut si dublu comparativ cu cel de acum patru ani. (Sursa: ZF.ro)

BNR Menține Rata De Politica Monetara

Pe data de 13 mai 2024, Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 7.00%; dobânda Lombard la 8.00% si dobânda la depozite la 6.00%. Aceste decizii se aliniază eforturilor continue de stabilizare a inflației, care a înregistrat o scădere la 6.61% in martie 2024. BNR urmărește sa ancoreze in mod sustenabil inflația in apropierea țintei de 2.5%, sprijinind creșterea economica pe fondul incertitudinilor geopolitice si economice regionale actuale. (Sursa: Adevărul)

Investitorii Așteaptă O Săptămână Plina Cu Date Financiare

Randamentele titlurilor de trezorerie americane au scăzut ușor luni, înainte de începerea ședinței de tranzacționare, investitorii așteptând datele cheie privind inflația si comentariile oficialilor Rezervei Federale. Randamentul pe 10 ani a scăzut cu 2 puncte de baza, la 4.483%, iar cel pe 2 ani la 4.849%. Investitorii se concentrează pe următorii indici ai preturilor de consum si de producție pentru a evalua tendințele inflației. Declarațiile recente ale Rezervei Federale exprima îngrijorarea cu privire la ratarea țintei de inflație de 2%, îndemnând la răbdare, înainte de a modifica politica monetara. (Sursa: CNBC)

In 15 Ani, Camioanele Diesel Vor Fi Istorie

Uniunea Europeana a finalizat o lege care impune o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele noi pana in 2040, ceea ce înseamnă ca majoritatea vehiculelor vor fi lipsite de emisii, alternativele fiind camioanele electrice sau alimentate cu hidrogen. Aceasta inițiativă vizează înlăturarea dominației actuale a camioanelor diesel, responsabile pentru un sfert din emisiile rutiere din Europa. Obiectivele intermediare sunt stabilite pentru 2030 si 2035, cu cerințe tot mai mari si pentru autobuzele urbane ce trebuie sa aibă emisii zero. In ciuda unei anumite opoziții, legea a intrat in vigoare. (Sursa: Reuters)

Banca Transilvania Pret curent 29.60 RON (1.54% ) MCap 23.6B P/E 7.92

Acțiunile Băncii Transilvania, cea mai mare instituție de credit din Romania, după active, a atins, luni, un nou maxim istoric, după ce săptămâna trecuta banca a raportat rezultate peste așteptările pieței. Astfel, cotația a atins nivelul de 30 RON, implicând o creștere de 2.8% fata de închiderea ședinței de vineri. La acest preț, capitalizarea de piața s-a ridicat la 24 mld. RON. In 2024, performanta acțiunilor a atins o creștere de 23%, depășind de 1.8 ori performanta indicelui BET din aceeași perioada (+13%). (Sursa: ZF)

Safetech Innovations Pret curent 2.55 RON (3.66% ) MCap 169M P/E 44.27

Safetech Innovations, compania românească de securitate cibernetica, a încheiat primul trimestru din 2024 cu o cifra de afaceri, la nivel individual, in valoare de 11.7 mil. RON, in creștere cu 95% comparativ cu perioada similara a anului precedent. Totodată, profitul net a crescut de aproape 2.5 ori, ajungând la 2.7 mil. RON. “Rezultatele generate in primul trimestru demonstrează faptul ca suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra o performanta solida in acest an, in concordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de acționarii noștri in cadrul AGA de la sfârșitul lunii aprilie a acestui an”, a declarat Victor Gansac, CEO al Safetech. (Sursa: ZF)

Electromagnetica București Pret curent 0.2360 RON ( -0.84% ) MCap 159M P/E -5.1411

Electromagnetica, producător de energie electrica si echipamente electrice a înregistrat, la finalul primului trimestru din 2024, o pierdere neta de 3.1 mil. RON, comparativ cu un profit net de 3.9 mil. RON in T1 2023. Cifra de afaceri a fost de doua ori mai mica, ajungând la 27.1 mil. RON. Scăderea a fost cauzata de scăderea cu 48% a vânzărilor aferente activității de producție, rezultat al “diminuării generate de liniile de business de corpuri si servicii de iluminat cu led (CIL) si de stații de încărcare vehicule electrice (SIVE), pe fondul masurilor adoptate in vederea eficientizării activităților companiei”, potrivit raportului publicat de companie. (Sursa: ZF)

Amazon Com Inc Pret curent 186.57 USD ( -0.49% ) MCap 1.93T P/E 148.17

Amazon a anunțat ca intenționează sa investească peste 1.2 mld. EUR in operațiunile sale din Franța, creând peste 3,000 de noi locuri de munca permanente. Aceasta mișcare va fi anunțată in cadrul evenimentului anual "Alege Franța", care începe in 13 mai 2024, in cadrul căruia companii precum GSK si Accenture vor promite, de asemenea, investiții semnificative. Investiția va îmbunătăți infrastructura cloud a Amazon Web Services (AWS) in zona Parisului, valorificând cererea tot mai mare de inteligenta artificiala generativa, si va extinde logistica in regiunea Auvergne-Rhône-Alpes. Cu aceasta noua investiție, cheltuielile totale ale Amazon in Franța, din 2010 încoace, depășesc 20 mld. EUR compania având, in prezent, 22,000 de angajați. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 413.72 USD ( -0.25% ) MCap 3.07T P/E 42.53

Microsoft a anunțat o investiție substanțială de 4 mld. EUR in Franța, dezvăluita de președintele Brad Smith intr-un interviu acordat publicației Le Figaro. Aceasta finanțare, dezvăluita in cadrul summitului de afaceri "Choose France", va sprijini cu precădere sectorul inteligentei artificiale (AI). In plus, Microsoft intenționează sa înființeze un nou centru de date in Mulhouse, consolidandu-si infrastructura si capacitățile de inteligenta artificiala din regiune. (Sursa: Reuters)

Gamestop Corp Pret curent 30.45 USD (74.40% ) MCap 9.25B P/E -89.18

Acțiunile Game Stop au crescut cu peste 37% in tranzacțiile pre-market de luni, după ce “Roaring Kitty” a postat online pentru prima data in ultimii 3 ani. Postarea, o fotografie pe rețeaua de socializare X a unui gamer care se apleacă înainte pe scaunul sau, ca sa indice ca ia jocul in serios, a marcat prima postare a lui Roaring Kitty de la incidentul din 2021, când a atras o mulțime de day traderi sa cumpere acțiuni ale companiei de jocuri video fizice. Fondul de hedging Melvin Capital, care era expus semnificativ pe poziții short in GameStop, a devenit ținta speculațiilor, suferind pierderi uriașe care au determinat injectarea a 3 mld. USD in fond. (Sursa: CNBC)

