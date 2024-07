BNR reduce ratele de dobândă – TradeVille

Piața M&A Din România, La Final De S1 2024

Piața de M&A din Romania a înregistrat 124 de tranzacții, in prima jumătate a anului, valoarea totala fiind estimata la 2.3 mld. USD, marcând o scădere de 6% in volum, fata de perioada similara a anului 2023, când s-au realizat 132 de tranzacții, in valoare totala de 3.7 mld. USD. Singura mega tranzacție din primul semestru a fost achiziția operațiunilor Enel Group din Romania de către Public Power Corporation, o companie greceasca, pentru suma de 1.3 mld. USD. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Amănuntul, In Creștere Cu 8%

Afacerile din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) au crescut, in primele 5 luni din 2024, cu 8% fata de perioada similara a anului trecut. Creșterea a fost susținuta de produsele nealimentare (+13.3%) si de carburanți (+4.5%), in timp ce creșterea cea mai mica a fost înregistrată de vânzările de alimente, băuturi si tutun (+3.5%). (Sursa: ZF)

BNR Reduce Ratele De Dobândă

BNR taie dobânda de politica monetara la 6.75% pe an, de la 7%, nivel care s-a păstrat neschimbat din 11 ianuarie 2023. Totodată, BNR a decis scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7.75% pe an, de la 8%, si a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5.75% pe an, de la 6%. Nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in RON si in valuta ale instituțiilor de credit au fost menținute. (Sursa: ZF)

Cădere Libera Pana La 50,000 USD

Vineri, Bitcoin a căzut pana la cel mai scăzut nivel din ultimele 4 luni, pe măsură ce investitorii sunt preocupați de potențialele vânzări care ar putea urma planului de rambursare al Mt. Gox, o companie specializata in schimbarea bitcoin, care a intrat in faliment in 2014. Planul de rambursare este programat sa înceapă in aceasta luna. Totodată, preocupările investitorilor sunt legate si de vânzarea de bitcoin de către guvernele SUA si Germaniei. Astfel, Bitcoin s-a tranzacționat, vineri, in scădere cu 6.8%, analiștii estimând ca aceasta ar putea sa scadă spre 51,500 USD, nivel la care criptomoneda s-a consolidat in februarie. Alți analiști, atribuie o cotație țintă de 50,000 USD. (Sursa: MarchetWatch)

Sphera Franchise Group Pret curent 38.1 RON (0.79% ) MCap 1.47B P/E 17.0

Sphera Franchise a informat piața cu privire la deschiderea unui restaurant KFC in orașul Sinaia, județul Prahova. Unitatea este de tip drive-thru, fiind primul restaurant KFC din acest oraș, deschiderea având loc pe 5.07.2024. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.882 RON (0.11% ) MCap 3.37B P/E 7.418

One United Properties a informat investitorii despre semnarea unui contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din venitul total, aferent ultimelor situații financiare anuale. Obiectul contractului consta in închirierea unui spațiu de retail, pe o durata de 17 ani, iar valoarea contractului este de 40 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 32.60 RON ( -0.15% ) MCap 26B P/E 7.94

Fondurile de pensii private au vândut, in luna mai, aproximativ 3.4 mil. de acțiuni ale Băncii Transilvania, in contextul in care investițiile se apropiau sau depășeau limita maxima de 5% din activ. Aprecierea cotațiilor Băncii Transilvania forțează, in continuare, fondurile de pensii private sa vândă, pentru a se încadra, cu deținerile, in limitele impuse de legislație. (Sursa: ZF)

SHELL PLC Pret curent 33.880 EUR ( -1.22% ) MCap 243B

Gigantul industriei petroliere, Shell, a declarat vineri ca se așteaptă sa înregistreze o depreciere post-impozitare de pana la 2 mld. USD, in principal legata de fabricile sale din Singapore si Rotterdam. Declarația vine după ce Shell a anunțat marți ca va suspenda temporar construcția la facilitatea sa de biocombustibili din Rotterdam, cu o capacitate de 820,000 de tone metrice pe an, in contextul condițiilor actuale de piață. Compania a declarat ca se așteaptă acum ca performanta diviziei de tranzacționare si optimizare din sectorul principal al gazelor, pentru al doilea trimestru, sa fie in linie cu aceeași perioada a anului trecut, dar sub nivelul primului trimestru al anului 2024 “din cauza sezonalitatii”. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,584.0000 USD (4.14% ) MCap

Acțiunile Samsung Electronics au sărit la cel mai înalt nivel din ianuarie 2021, după ce gigantul tehnologic sud-coreean a anunțat ca se așteaptă la un profit mai mare decât cel anticipat anterior pentru al doilea trimestru, datorita exploziei cererii pentru inteligenta artificiala. Acțiunile au crescut cu pana la 2.24%, vineri dimineață, tranzacționându-se la un maxim de 62.73 USD. (Sursa: CNCB)

