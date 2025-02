BoE reduce ratele de dobândă - TradeVille

Comerțul cu amănuntul în 2024

In luna decembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut cu 2.4% fata de luna noiembrie 2024, ca serie bruta, in timp ce, fata de luna decembrie 2023, creșterea a fost de 7.8%. Per ansamblu, în anul 2024, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a marcat o creștere de 8.6%, ca rezultat al creșterii înregistrate de vânzările de produse nealimentare (+14.8%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi si tutun (+3.8%) si comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate (+3.6%). (Sursa: INS)

Sucul de portocale din Florida, amenințat de tarife

Războiul comercial al președintelui Donald Trump cu Canada este momentan în așteptare, dar, daca va fi reluat, ar putea da o lovitura fatala unei industrii americane emblematice: sucul de portocale din Florida. Premierul canadian Justin Trudeau i-a îndemnat pe canadieni sa renunțe complet la sucul de portocale din Florida in timp ce impunea un tarif (acum suspendat) de 25% asupra exporturilor americane provenite din „state roșii.” Tarifele reprezintă o amenințare serioasa, 30% din întreaga producție de suc de portocale din Florida fiind exportata in Canada. (Sursa: Bloomberg)

Reduceri de dobânda la orizont

Se așteaptă ca Reserve Bank of India sa reducă rata dobânzii cu 25 de puncte de baza, pana la 6.25%, la ședința de politica monetara care se încheie vineri, fapt care ar marca prima reducere a dobânzii din ultimii cinci ani. Obligațiunile guvernamentale indiene au crescut in ultimele săptămâni, pe măsura ce trădării si-au intensificat pariurile pe o reducere a dobânzii la ședința din februarie. (Sursa: CNBC)

BoE reduce ratele de dobânda

Banca Angliei a efectuat joi prima reducere a ratei dobânzii din 2025, reluând relaxarea monetara pe fondul preocupărilor continue legate de creșterea lenta a economiei britanice. Banca centrala a redus rata dobânzii de referința cu 25 de puncte de baza, la 4.5%, cu o majoritate de șapte membri din cei noua ai comitetului de politica monetara votând in favoarea acestei decizii. Economiștii se așteptau pe scara larga ca banca centrala sa reducă ratele, in urma unei serii de date slabe privind creșterea economica a Regatului Unit. (Sursa: CNBC)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 18.32 RON ( -0.33% ) MCap 12.7B P/E 8.38

Grupul BRD a încheiat anul 2024 cu un profit net consolidat de 1.52 mld. RON, in scădere cu 8% fata de 2023, in timp ce venitul net bancar a crescut cu 5.2%, pana la 4.03 mld. RON. Veniturile nete din dobânzi, principala sursa de venit a băncii, au înregistrat o creștere de 6.8%, pe fondul unei activități comerciale robuste atât pe segmentul de retail, cat si pe cel al companiilor. Veniturile nete din comisioane s-au majorat cu 7.8%, ca urmare a intensificării activității de creditare si a tranzacțiilor clienților. Portofoliul de credite s-a menținut solid, rata creditelor neperformante ajungând la 2.1% in decembrie, in ușoara creștere fata de minimul record de 1.9% înregistrat la finalul anului 2023. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 20.95 RON ( -0.24% ) MCap 2.31B P/E 5.74

In 2024, vânzările One United Properties de spatii rezidențiale si comerciale s-au ridicat la 227.8 mil. EUR, suprafața totala ajungând la 83,958 mp. Acestea includ 850 de apartamente si spatii comerciale, precum si 1,270 de locuri de parcare si alte tipuri de unități. Cu un an înainte, in 2023, compania a vândut si pre-vândut o suprafața totala de 85,597 mp de spatii rezidențiale si comerciale, in valoare totala de 243.4 mil. EUR. Prețul mediu de vânzare pe metru pătrat in 2024 a rămas stabil fata de 2023, reflectând integrarea unităților din cadrul One Lake District Faza 2 in portofoliul de vânzări. Având in vedere ca pre-vânzările la aceasta dezvoltare au început in mai 2024, o parte semnificativa a vânzărilor a avut loc in faza inițiala de construcție, ceea ce a determinat o ușoara moderare a prețului mediu. (Sursa: BVB)

Transilvania Investments Alliance Pret curent 0.404 RON (3.32% ) MCap 873M P/E 3.442

Transilvania Investments Alliance convoacă acționarii pe 10 martie pentru a aproba, printre altele, un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de pana la 92.5 mil. RON, cu scopul de a reduce capitalul social prin anularea unui număr de pana la 175,000 de acțiuni, pe de o parte, iar pe de alta parte, cu scopul de a distribui cu titlu gratuit un număr de 10,000 de acțiuni membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalului identificat, in cadrul unui program Stock Option Plan. Un alt punct de pe ordinea de zi este aprobarea unor finanțări in valoare de pana la 200 mil. RON pentru o perioada de maxim 5 ani. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 121.60 RON ( -0.98% ) MCap 54.6B P/E 11.61

Hidroelectrica a obținut preturi de peste 100 de EUR/MWh la licitațiile pentru vânzarea de energie cu livrare in al doilea trimestru al anului, in teorie cel cu cea mai buna hidraulicitate. La licitații au participat atât câțiva dintre marii furnizori, cat si trădări, care au depus oferte de răspuns. Volumele de energie au fost achiziționate de traderul EFT Power, activ in întreaga regiune a Europei de Est, acesta oferind cele mai mari preturi. Astfel, Hidroelectrica a reușit sa vândă energia la preturi de 506 si 510 RON/MWh. (Sursa: Economica.net)

Philip Morris International Inc Preț curent 143.31 USD (9.41% ) MCap 225B

Philip Morris a raportat un câștig pe acțiune (EPS) de 1.49 USD pentru trimestrul patru, cu 0.01 USD mai puțin decât estimarea analiștilor de 1.50 USD. Veniturile pentru acest trimestru au fost de 9.71 mld. USD fata de estimarea consensului de 9.5 mld. USD. Prețul acțiunilor Philip Morris a înregistrat o creștere de 19.76% YTD si de 58% in ultimele 12 luni. (Sursa: Investing.com)

Astrazeneca Plc Preț curent 73.790 USD (4.02% ) MCap 112B

AstraZeneca a raportat rezultate financiare puternice pentru anul fiscal 2024, cu venituri totale crescând cu 21% pana la 54 mld. USD si EPS-ul de baza crescând cu 19% pana la 8.21 USD. Creșterea veniturilor a fost robusta pe toate segmentele: Oncologie (24%), CVRM (20%), R&I (25%), V&I (8%) si Boli rare (16%). Compania a declarat un al doilea dividend interimar de 2.10 USD pe acțiune, ceea ce aduce dividendul anual total pentru anul fiscal 2024 la 3.10 USD, marcând o creștere de 7%. Pentru anul fiscal 2025, AstraZeneca prognozează o creștere procentuala cu o singura cifra pentru veniturile totale si o creștere procentuala cu doua cifre pentru EPS-ul de baza. (Sursa: AstraZeneca)

Eli Lilly and Company Preț curent 878.73 USD (4.34% ) MCap 781B

Eli Lilly a raportat rezultate mixte pentru trimestrul al patrulea, in condițiile in care vânzările medicamentelor sale de succes pentru slăbit si diabet au crescut semnificativ, dar preturile realizate au fost mai mici. Cererea din Statele Unite pentru medicamentele Zepbound si Mounjaro a depășit cu mult oferta in ultimul an. Veniturile au totalizat 13.53 mld. USD, situandu-se ușor sub prognoza analiștilor de 13.57 mld. USD, dar in creștere cu 45% fata de T4 2023, în timp ce profitul net ajustat pe acțiune a fost de 5.32 USD vs 4.95 USD estimat de analiști. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 236.440 USD (0.11% ) MCap 2.33T

Amazon a raportat rezultate financiare peste așteptări în T4, cu un profit pe acțiune de 1.86 USD față de estimarea de 1.49 USD si venituri de 187.79 mld. USD, depășind ușor prognoza analiștilor de 187.30 mld. USD. Cu toate acestea, prognoza veniturilor pentru primul trimestru din 2025, situata între 151 mld. USD si 155.5 mld. USD, a dezamăgit investitorii, fiind sub estimarea de 158.5 mld. USD, in principal din cauza unui impact nefavorabil al cursului valutar de 2.1 mld. USD. Amazon Web Services a generat 28.8 mld. USD, cu o creștere de 19%, însă sub ritmul concurentei, unde Microsoft Azure si Google Cloud au avansat cu 31%, respectiv cu 30%. (Sursa: CNBC)

