București, capitală ieftină – TradeVille

Nou Record Pentru Sectorul Bancar

Sistemul bancar romanesc a atins un ROE record de peste 21% in primul semestru din acest an, cel mai înalt din ultimii 15 ani. Băncile romanești au avut cea mai mare rentabilitate a capitalului, dintre băncile din Uniunea Europeana, cu 19% in 2022, dublu fata de media UE. Totuși, daca analizam si alte industrii din tara, sectorul bancar a fost aproape de limita de jos a profitabilității, având ROE sub media economiei. Valoarea profitului, in S1 2023, a fost de 7 mld. RON, după un record de 10.2 mld. RON in 2022. (Sursa: ZF)

București, Capitala Ieftina

Bucureștiul este a doua cea mai accesibila capitala din UE, cu un preț mediu pe metru pătrat sub 1,700 EUR, potrivit Deloitte Property Index 2023. Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din Romania, cu 2,363 EUR/mp si o creștere anuala de 21.8%. Astfel, Romania se alătura tarilor europene in care capitala nu este cel mai scump oraș, cum ar fi Irlanda, Italia si Spania. Piața imobiliara rămâne una dintre cele mai accesibile din Europa, cu un preț mediu de 1,417 EUR/mp pentru apartamente noi. (Sursa: ZF)

Comenzile De Bunuri De Folosință Îndelungata Au Scăzut Cu 5.2% In Iulie

In luna iulie, comenzile noi de bunuri de folosință îndelungata din Statele Unite au înregistrat o scădere de 5.2%, totalizând 285.9 mld. USD. Daca se exclud transporturile, comenzile noi au crescut cu 0.5% fata de luna precedenta, dar daca se exclude apărarea, acestea au scăzut cu 5.4%. Scăderea semnificativa a fost atribuita in mare parte unei scăderi de 14.3% a comenzilor de echipamente de transport, care s-au ridicat la 98.7 mld. USD. Intr-o nota mai pozitiva, livrările de bunuri durabile fabricate au înregistrat o ușoara creștere de 0.1%, ajungând la 283.6 mld. USD, in timp ce produsele din metal au înregistrat o creștere de 0.3%, totalizând 37.9 mld. USD. (Sursa: Seeking Alpha)

O Posibila Corecție Pe Bursele Globale Pana La Sfârșitul Anului

Majoritatea analiștilor preconizează o corecție a pieței bursiere globale in următoarele luni, deși, in general, se așteaptă câștiguri modeste pana la sfârșitul anului 2023. Creșterile ratelor dobânzilor pentru combaterea inflației de către băncile centrale au stârnit îngrijorări, in pofida unor performante economice peste așteptări in marile economii. Ratele ridicate de pe piața monetara, peste inflație, au făcut ca acțiunile sa fie mai puțin atractive. Analiștii considera ca, chiar daca Rezerva Federala se apropie de finalul ciclului de majorare a ratelor, acestea vor rămâne ridicate. Deși se așteaptă ca majoritatea indicilor sa înregistreze câștiguri marginale pana la sfârșitul anului, se anticipează o corecție semnificativa pe unele piețe. Se așteaptă ca Nikkei din Japonia sa înregistreze performante superioare, in timp ce indicii europeni ar trebui sa aibă câștiguri minime. (Sursa: Reuters)

Banca Transilvania Preț curent 20.80 RON (1.46% ) MCap 16.6B P/E 5.68

Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din Romania, propune distribuirea de dividende in valoare de 902.5 mil. RON, ceea ce înseamnă un dividend de 1.13 RON pe acțiune. Propus spre aprobare pe 29 septembrie 2023, acest dividend oferă un randament de 5.5% la prețul de 20.5 RON/acțiune la Bursa de Valori București. Banca a raportat un profit net de 2.5 mld. RON pentru 2022, in creștere cu 23% fata de anul precedent, si active de 140.5 mld. RON. (Sursa: ZF)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 17.25 RON ( -1.43% ) MCap 5.25B P/E 28.89

Chimcomplex implementează proiectul "Cogenerare de înaltă eficienta pe gaz" pentru sistemul de încălzire centrala din Râmnicu Vâlcea, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliența. Valoarea totala este de 689.4 mil. RON, din care 405 mil. RON sunt asigurați de o finanțarea nerambursabila. Scopul este reducerea emisiilor de CO2, creșterea capacitații de cogenerare cu 108 MW si reducerea consumului de energie cu 418.1 MWh pe an, contribuindu-se astfel la tranziția spre surse de energie mai curate in Romania. (Sursa: comunicat societate)

Abn Systems International Preț curent 1.29 RON (0.00% ) MCap 56.7M P/E 7.32

ABN Systems International convoacă acționarii pentru data de 27/28 septembrie, la ședințele AGA ordinara si extraordinara. Una dintre propunerile înscrise pe ordinea de zi a AGA extraordinara solicita aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni, in scopul implementării programului de tip Stock Option Plan (SOP) 2021-2023. Numărul maxim de acțiuni care vor fi răscumpărate reprezintă 3% din capitalul social. Intervalul de preț pentru răscumpărări este cuprins intre 0.1 RON/acțiune si 1.52 RON/acțiune. (Sursa: comunicat societate)

Promateris Preț curent 9.95 RON ( -3.40% ) MCap 285M P/E 118.32

Acționariatul Promateris este convocat la AGA ordinara si extraordinara pentru data de 4/5 octombrie 2023. Pe ordinea de zi a AGA extraordinara, printre altele, se propune aprobarea împuternicirii directorului general al societății pentru a reprezenta societatea in vederea contractării de credite cu valoare cumulata maxima de 20 mil. EUR (echivalent in RON). Contractarea acestor credite s-ar realiza in exercițiile financiare 2023 si 2024, in vederea finanțării societății pentru numeroase activități. (Sursa: comunicat societate)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 130.33 USD ( -1.54% ) MCap 1.7T

Google intenționează sa sporească transparenta in ceea ce privește reclamele direcționate si sa ofere cercetătorilor un acces mai mare la date, pe măsura ce se conformează Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene. Aceasta mișcare vizează, in principal, sa răspundă preocupărilor legate de platforme cu o baza mare de utilizatori, precum Meta Platforms, Microsoft, Twitter, booking.com, Pinterest, Snapchat al Snap Inc., Wikipedia, Zalando si AliExpress deținut Alibaba. DSA, in vigoare de vineri, obliga companiile sa combată materialele privind abuzurile sexuale asupra copiilor, dezinformarea si contrafacerile. Google va extinde Centrul de Transparenta a Anunțurilor, va îmbunătăți accesul la date pentru cercetători si va oferi informații despre deciziile de moderare a conținutului. (Sursa: Reuters)

United Airlines Holdings Preț curent 49.30 USD ( -2.16% ) MCap 16.1B P/E 6.07

United Airlines a ajuns la o înțelegere pentru plata unor despăgubiri de 30 mil. USD, in urma unui incident care l-a lăsat in stare vegetativa pe Nathaniel Foster Jr, cunoscut sub numele de N.J., un bărbat tetraplegic (in imposibilitate de a își mișca mâinile si picioarele). Incidentul a avut loc in timpul procesului de debarcare a unui zbor United Express in februarie 2019. Înțelegerea, supusa aprobării instanței, include compensații pentru taxele legale si alte costuri. United Airlines si-a exprimat angajamentul fata de siguranța pasagerilor, in timp ce avocații familiei lui Foster nu au făcut încă niciun comentariu. (Sursa: Reuters)

NIKE Preț curent 98.67 USD ( -0.08% ) MCap 150B P/E 29.59

Acțiunile Nike au înregistrat un declin de 11 zile consecutive, cel mai lung de la listarea acestora la bursa, in 1980, după ce Foot Locker a raportat rezultate trimestriale slabe. Nike se bazează in primul rând pe afacerea sa cu încălțăminte, care s-a confruntat cu provocări continue din cauza reducerii cheltuielilor de consum in sectorul bunurilor soft, consumatorii preferând sa cheltuie pe servicii. Îngrijorările provin, de asemenea, din potențiala scădere a cererii odată cu reluarea plații împrumuturilor pentru studenți in octombrie. Incertitudinea in ceea ce privește redresarea economica a Chinei, care generează aproximativ o treime din afacerile Nike, are un impact suplimentar asupra performantei acțiunilor sale. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Preț curent 220.30 USD ( -3.62% ) MCap 129B P/E -28.97

Boeing a identificat o problema privind calitatea aeronavelor MAX 737, care implica si furnizorul Spirit AeroSystems. Concret, acesta ar fi forat peretele de presiune al aeronavelor într-o maniera necorespunzătoare. Aceasta problema va afecta timpii de livrare pe termen scurt al aeronavelor in cauza. Boeing evaluează posibilitatea ratării țintelor de livrare cu 400 aeronave model 737, in acest an. Cotația acțiunilor Boeing s-a tranzacționat in scădere, in prima ora din ședința de ieri. (Surse: Reuters;Google Finance)

