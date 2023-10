București – potențial de creștere a segmentului de imobiliare – TradeVille

Cifra De Afaceri In Comerț Si Servicii – In Creștere

In primele 8 luni ale acestui an, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata si cu amănuntul, întreținerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a urmat un trend ascendent, înregistrând o creștere cu 14.7%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Creșterea cifrei de afaceri s-a remarcat la comerțul cu autovehicule (+25.8%), comerțul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+1.9%) si activitățile de întreținere si reparare a autovehiculelor (+0.8%). Pe parcursul lunii august 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata si cu amănuntul s-a majorat cu 7.1% fata de luna similara a anului trecut. Cu toate acestea, fata de iulie 2023, comerțul a scăzut, in termeni nominali, cu 6%. In ceea ce privește serviciile de piața prestate populației, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creștere cu 2.5% in perioada 1 ianuarie - 31 august 2023. (Sursa: INS)

București – Potențial De Creștere A Segmentului De Imobiliare

Conform unui studiu, capitala României are nevoie de 20,000 de locuințe construite pe an pentru a satisface cererea din piața determinata de creșterea economica, imobile care s-ar putea dezvolta pe locurile fostelor platforme industriale. Astfel, cca. 7% din suprafața din București, mai exact 15.79 mil. mp, sunt ocupate de foste spatii industriale, clădiri dezafectate sau ruine. Pe aceste terenuri ar putea fi construite cca. 265,000 locuințe, 3.1 mil. mp de birouri, 2 mil. mp de retail, 79 de hectare de parcuri si 750,000 mp pentru servicii precum scoli, grădinițe sau clinici, investițiile totale având un potențial de 40 mld. EUR. (Sursa: ZFcorporate)

Sectorul Imobiliar Din China Rămâne Sub Presiune

Prețul locuințelor noi in China a scăzut pentru a treia luna consecutiv in septembrie, reducând semnificativ speranțele redresării cererii într-o perioada care era considerata, tradițional, de vârf pentru cumpărarea de locuințe. Astfel, preturile locuințelor noi au scăzut cu 0.2% de la o luna la alta – o mica îmbunătățire fata de rata de scădere de 0.3% din august. Sectorul imobiliar din China, care era cândva un motor cheie al creșterii economice, a fost presat de noi reglementari introduse din 2020, care au restrâns lichiditățile si au crescut riscul de neplata pentru dezvoltatorii imobiliari. (Sursa: Reuters)

Banca Angliei – Sfătuita Sa Schimbe Țintă Inflației

Revolution Foundation, un think tank britanic, sugerează ca Marea Britanie ar trebui sa ia in considerare creșterea țintei de inflație a Băncii Angliei de la 2% la 3%. Aceasta ajustare ar oferi o mai mare flexibilitate in perioadele de recesiune economica si ar reduce povara asupra finanțelor publice. Aceasta abordare ar putea ajuta banca centrala sa stimuleze economia fără a fi nevoie de împrumuturi guvernamentale semnificative si de achiziții de obligațiuni. O revizuire a cadrului de stabilire a țintelor de inflație al BoE este anticipata după următoarele alegeri naționale din 2024. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.993 RON (0.71% ) MCap 3.77B P/E 8.539

One United Properties a informat piața cu privire la o cerere de chemare in judecata depusa la Tribunalul București cu privire la dezvoltarea One Peninsula. Cererea formulata de Asociația S.O.S. Orașul si Conservarea Integrata a Patrimoniului Natural si Cultura se refera la anularea celor doua autorizații de construire emise. One nu are cunoștința de nicio problema de validitate in ceea ce privește autorizațiile si intenționează sa se apere in fata oricăror astfel de cereri. (Sursa: BVB)

Patria Bank Preț curent 0.0810 RON ( -2.41% ) MCap 265M P/E 11.0338

Patria Bank continua strategia de digitalizare prin extinderea serviciilor oferite pe platforma digitala Patria de Oriunde, lansând creditul de consum 100% online. Astfel, clienții noi persoane fizice pot accesa un credit de consum in RON, 100% online, fără niciun drum la banca, de oriunde ar fi. In plus, pana la 31.12.2023, clienții pot beneficia de dobânda promoțională începând cu 8.49% pentru acest produs. (Sursa: )

Renault SA Preț curent 33.660 EUR ( -6.68% ) MCap 9.95B

Grupul Renault a înregistrat o cifra de afaceri de 37.4 mld. EUR, in primele 9 luni, in creștere cu 21.1% fata de aceeași perioada a anului 2022, datorita creșterii vânzărilor de vehicule electrice si hibride, precum si a îmbunătățirii mixtului de produse. Grupul a vândut 665,038 de vehicule in trimestrul al treilea, in scădere cu 6.7% fata de aceeași perioada a anului trecut, din cauza penuriei globale de cipuri si a efectelor pandemiei COVID-19 asupra piețelor. Totuși, Renault își consolidează locul al doilea in clasamentul celor mai bine vândute mărci pe piața din Europa, cu o creștere cu 22.2% a livrărilor. Noi modele si servicii au fost anunțate pentru lansare in trimestrul al patrulea, precum noul Renault Megane E-TECH Electric, noul Dacia Jogger si platforma Mobilize Power Solutions. (Surse: Raport companie;economica)

NOKIA Preț curent 3.2500 EUR ( -2.40% ) MCap 18.2B

Nokia, producător finlandez de echipamente de telecomunicații, intenționează sa reducă pana la 14,000 de locuri de munca la nivel global, pentru a reduce costurile si a face fata unei piețe slabe. Decizia face parte dintr-un plan de restructurare anunțat in iulie, care vizează economisirea a 600 mil. EUR pe an. Nokia se confrunta cu o concurenta acerba din partea rivalilor săi, cum ar fi Ericsson si Huawei, precum si cu o cerere scăzută pentru echipamentele 5G, din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-19 si a tensiunilor geopolitice. Compania a precizat ca va reinvesti o parte din economiile realizate in cercetare si dezvoltare, pentru a-si îmbunătăți produsele si a-si creste cota de piața. (Sursa: bloomberg)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 138.810 USD ( -0.90% ) MCap 1.8T

Google intenționează sa producă smartphone-uri Pixel in India, începând din anul 2024. Scopul deciziei este de a reduce costurile de producție, de a evita tarifele de import si de a-si consolida prezenta pe una dintre cele mai mari piețe de telefonie mobila din lume. Google a ales compania indiana Lava International ca partener pentru fabricarea smartphone-urilor Pixel, care vor fi destinate atât pieței interne, cat si exportului. Lava este un producător local de telefoane mobile, care a colaborat anterior cu Google pentru a crea dispozitive Android One, o versiune simplificata si accesibila a sistemului de operare Android. (Sursa: bloomberg)

Coinbase Global Preț curent 75.29 USD (1.84% ) MCap 17.1B P/E -13.40

Coinbase a ales Irlanda ca hub operațional si de reglementare in UE. Compania a aplicat pentru o licența conform noii reglementari UE, MiCA, la Banca Centrala a Irlandei. Daca e aprobat, Coinbase va putea "pașaportar" serviciile sale in alte tari UE. Aceasta facilitează lansarea de noi produse fără licențe individuale in fiecare tara. MiCA e cadrul care reglementează funcționarea, in UE, a companiilor cripto, permițând-le sa opereze in toate cele 27 de state membre ale UE cu o singura licența. (Sursa: CNBC)

