Bursa americană din nou la maxime – TradeVille

Resursele de energie primară au scăzut, în primele 3 luni ale anului, cu 2.4% comparativ cu aceeași perioadă din 2023, în timp ce resursele de energie electrică au cunoscut o apreciere de 1.3%. Consumul final de energie electrica, în acest interval, a fost cu 1.1% mai mare. Producția din centralele eoliene a înregistrat o scădere de 14%, pe când energia solară produsă în instalații fotovoltaice a avut o dinamica pozitiva de 29%. (Sursa: INS)

Romania a înregistrat o creștere economica de doar 0.1% in primul trimestru al anului comparativ cu T1 2023. Ca serie ajustata, PIB a crescut cu 1.8% in T1, iar, comparativ cu trimestrul precedent, economia locala a avut un avans de 0.5%. Cifrele vin in contextul in care in T4 2023 economia înregistra o creștere de 3%. (Sursa: INS)

Inflația din SUA a scăzut ușor in luna aprilie comparativ cu începutul anului. Indicele preturilor de consum, un indicator cheie pentru costurile bunurilor si serviciilor din întreaga economie, a crescut cu 3.4% in aprilie fata de anul trecut. Cifrele publicate ieri reprezintă cea mai mica creștere din aprilie 2021. Ca urmare, indicii americani au marcat pe parcursul ședinței de ieri noi maxime. (Sursa: WSJ)

Contractele futures la cupru au atins, la mijlocul acestei săptămâni, un nivel record, in condițiile in care cererea rămâne puternica pe fondul construcției de centre de date si al electrificării continue a economiei globale. Cererea de cupru este considerata, pe scara larga, un indicator al sănătății economice, metalul fiind esențial pentru ecosistemul tranziției energetice. Acesta este parte integranta a producției de vehicule electrice, rețele electrice si turbine eoliene. (Sursa: CNBC)

Transport Trade Services

Transport Trade Services a încheiat primul trimestru din 2024 cu un profit net consolidat de 32.1 mil. RON, in scădere cu 63.9% fata de perioada similara a anului precedent, si cu o cifra de afaceri de 239.4 mil. RON, in scădere cu 21.9%. Deși scăderile au fost mai accentuate raportat la T1 2023, rezultatele au fost semnificativ peste cele înregistrate in T1 2022 (+163.8% pentru profitul net si +48% pentru cifra de afaceri). “Cauza principala o reprezintă cererea redusa de servicii de transport si operare pentru produse agricole ucrainene, urmare a reluării exporturilor ucrainene prin porturile ucrainene de la Marea Neagra. Aceasta evoluție a determinat o scădere generala a volumelor exportate prin portul Constanta, afectând puternic atât piața ”spot” de servicii de transport fluvial pe ruta Izmail/Reni – Constanta, cat si piața ”spot” de servicii de operare portuara”, afirma compania. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica

Electrica, distribuitor si furnizor de energie electrica, a raportat un profit net de 127.7 mil. RON la finalul primului trimestru din 2024, comparativ cu o pierdere neta de 43 mil. RON in T1 2023. Veniturile operaționale au ajuns la 3.5 mld. RON, fiind in creștere cu 36.7% decât in T1 2023, in timp ce cheltuielile operaționale au însumat 3.5 mld. RON (+52.2%). Acțiunile Electrica sunt in creștere cu 19.4% de la începutul anului, situându-se peste performanta indicelui BET, de +12.5%. (Sursa: ZF)

Purcari Wineries Public Company Limited

Purcari a realizat in primul trimestru venituri de 81.6 mil. RON, in creștere cu 11% fata de anul trecut. Profitul companiei a suferit o contracție de 15% pana la 10.8 mil. RON in contextul unei baze de comparație ridicate si a faptului ca Pastele a picat mai târziu in acest an. Victor Bostan, CEO Purcari a declarat ca presiunile inflaționiste încep sa se atenueze si ca efectele recoltei bogate din 2023 ar trebui sa ofere o imbunatire a marjelor. (Sursa: BVB)

Transgaz

Transportatorul de gaze naturale, Transgaz, a încheiat primul trimestru din 2024, înregistrând venituri consolidate din activitatea de exploatare in creștere cu 53% vs T1 2023, pana la 706 mil. RON, in timp ce profitul net s-a dublat pana la 262 mil. RON. Directorul general al companiei, a anunțat încheierea a 110 contracte de racordare a comunelor si orașelor din mai multe județe, contracte ce corespund unui debit anual de 3.6 mld. metri cubi pe an. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group

Sphera Franchise Group, deținătoarea in sistem de franciza a restaurantelor KFC, Taco Bell si Pizza Hut, a raportat la finalul primelor 3 luni din 2024 cel mai bun profit din istoria grupului pentru T1, in valoare de 21 mil. RON, de 3 ori mai mare fata de T1 2023, in timp ce vânzările s-au majorat cu 9% vs T1 2023. Creșterea mai lenta a cheltuielilor din exploatare comparativ cu veniturile cat si performanta solida a restaurantelor din Romania au contribuit la performanta pozitiva din T1 2024. (Sursa: BVB)

Romgaz

Grupul Romgaz a înregistrat in T1 2024 un profit net mai mare cu 28.4% vs T1 2023, pana la 1.23 mld. RON, in timp ce cifra de afaceri a scăzut cu 21.86% fata de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a scăderii producției de energie electrica cu 18.33% si a reducerii veniturilor din servici de înmagazinare cu 9.8% vs T1 2023. Compania si-a majorat in schimba cantitatea de gaze naturale extrase, cu 4.39% vs T1 2023, pana la 1.21 mld. metri cubi. (Sursa: BVB)

Digi Communications

Operatorul de telecomunicații, Digi Telecommunications, a încheiat T1 2024 cu un profit net de 25.6 mil. EUR, de 2.3 ori mai mare vs T1 2023, in timp ce vânzările s-au majorat cu 12.65% vs T1 2023. Numărul de RGU (revenue generated units) s-a majorat cu 14.3%, cel mai mare avans fiind marcat pe piața din Spania, unde numărul de utilizatori de servicii fixe, internet si telefonie mobila a ajuns la 7 mil. RGU (+35.3% vs T1 2023). (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, a informat investitorii, cu privire la semnarea contractului cu Șantierul Naval Orșova pentru implementarea unui proiect Full EPC cu o capacitate de 3.2 MW. Centrala fotovoltaica va fi printre cele mai mari centrale instalate pe clădiri, valoarea contractului depășind suma de 1.5 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Arctic Stream

Compania romanesca de tehnologie, Arctic Stream, a încheiat primele 3 luni din 2023 raportând o creștere modesta de 1% a veniturilor din exploatare, ca urmare a contextului industriei IT, in care prima parte a anului este deobicei specifica planificării si ofertării proiectelor. Creșterea cheltuielilor din exploatare, majorarea personalului si complexitatea proiectelor au contribuit la scădere cu 35% a profitului operațional, in timp ce, profitul net s-a diminuat cu 10% vs T1 2023. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești

Transportatorul național de țiței, Conpet Ploiești, si-a crescut veniturile cu 13% in T1 2024 comparați cu aceeași perioada din 2023, in timp ce, la nivelul profitabilității operaționale, indicatorul EBITDA s-a majorat cu 2.4% vs T1 2023. Creșterea accentuata cu 20.1% a cheltuielilor din exploatare, in principal influențate de majorarea cheltuielilor de personal si a costurilor cu serviciile de transport pe calea ferata, au condus la scădere profitului net cu 28.1% vs T1 2023. (Sursa: BVB)

