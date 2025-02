Buy the dip? – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata în scădere

In luna decembrie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 7.7%, iar ca serie ajustata în funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate cu 0.1%. Fata de aceeași perioada din 2023, scăderea este de 10.2% ca serie bruta si de 11.7% ca si serie ajustata. In anul 2024, dinamica este de -3% ca serie bruta fata de anul precedent. (Sursa: INS)

Tezaur devine mai accesibil

Ministerul Finantelor a anunțat ca din 10 martie, cetățenii romani care au cont pe platforma Ghiseul.ro si care dețin un card de debit, au posibilitatea de a cumpăra titluri de stat online. Progamul Tezaur devine astfel mult mai accesibil, nu doar pentru romanii din tara, ci si pentru cei din diaspora, care nu mai sunt obligați sa se deplaseze in Romania pentru a investi in titluri de stat. Știrea vine in contextul in care titlurile de stat Fidelis s-au bucurat de o popularitate sporita prin facilitatea cumpărării online. (Sursa: ZF)

Buy the dip?

Tom Lee, un permabull considera ca scăderile recente de pe piața america ar putea fi un moment bun de acumulare in contextul in care rezultatele financiare obținute de Nvidia, raportul privind inflația de vineri si o stabilitate mai mare din scena politica ar putea inversa trendul. Acesta considera ca evoluția din primele 5 ședințe din luna ianuarie prevestește un an pozitiv pentru indicii americani. Totodată, recentele scăderi au mai diminuat din evaluările foarte mari ale companiilor. (Sursa: CNBC)

Ads

Deal or no deal?

Conform ultimelor surse prezentate de către Reuters pe parcursul zilei de ieri, SUA si Ucraina ar fi convenit asupra termenilor unui proiect de acord privind mineralele, esențial in efortul Kievului de a obține sprijinul Washingtonului, in timp ce Presedintele Trump încearcă sa pună capăt rapid războiului cu Rusia. O întâlnire între cei doi lideri ar putea avea loc chiar vineri, cu scopul de a semna un acord important pentru SUA. Stirea vine in contextul in care cei doi au avut un schimb de cuvinte ostil in urma cu o săptămâna. (Sursa: Reuters)

Teraplast Preț curent 0.4290 RON (1.18% ) MCap 1.03B P/E -81.4070

Grupul Teraplast a anunțat o creștere de 34% a cifrei de afaceri in 2024 comparativ cu anul 2023, pana la valoarea de 897.9 mil. RON. Aceasta evoluție a fost susținuta de creșterea volumelor vândute, de lansarea activității fabricii de folie stretch Opal si de consolidarea rezultatelor companiilor achiziționate in anul precedent. Cu toate acestea, grupul a înregistrat o pierdere neta de 19.6 mil. RON pe fondul creșterii cheltuielilor cu dobânzilor si a costurilor cu amortizarea ca urmare a investițiilor in noile fabrici. Managementul companiei a ținut sa precizeze ca pașii luați în 2024, chiar daca au avut un efect negativ pentru acționari pe termen scurt, au reprezentat un pas necesar pentru dezvoltarea viitoare. (Sursa: BVB)

Ads

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.574 RON ( -1.37% ) MCap 69.6M P/E -2.551

Holde Agri Invest a făcut publice rezultatele preliminare aferente anului 2024, înregistrând, la nivel consolidat, venituri cu o valoare totala de 107 mil. RON (+8% vs. 2023) si o pierdere neta de 23.8 mil. RON, reprezentând o reducere de aproximativ 30% comparativ cu perioada similara din 2023. Îmbunătățirea situației fata de perioada de referința a fost atinsa prin diminuarea cheltuielilor de exploatare, optimizarea costurilor operaționale si reducerea personalului. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 120.80 RON ( -0.66% ) MCap 54.3B P/E 11.53

Cea mai mare companie de la Bursa de Valori București a publicat raportul rezultatelor preliminare din 2024, înregistrând un profit in scădere cu 35% comparativ cu anul 2023, pana la 4.1 mld. RON, in concordanta cu bugetul aprobat pentru anul precedent. Veniturile au însumat 9.1 mld. RON, cunoscând o diminuare de 25% fata de perioada de referința. Rezultatele au avut ca influenta principala scăderea producției de energie electrica, a cantității de energie vânduta si deprecierea preturilor de vânzare a energiei. (Sursa: BVB)

Ads

Antibiotice Preț curent 2.430 RON (2.10% ) MCap 1.63B P/E 17.676

Antibiotice Iasi, important producător de medicamente generice cu capital romanesc, informează investitorii in legătura cu rezultatele preliminare aferente anului 2024. Veniturile totale au înregistrat o creștere anuala de 8%, pana la 692.98 mil. RON, ce s-au concretizat într-un profit net de 99.42 mil. RON (vs. 81.08mil. RON in 2023). Compania a înregistrat o creștere in ceea ce privește piața de desfacere internationala, cu precădere in Marea Britanie, Ungaria, Malta si Bulgaria, zona Europei generând aproximativ 43% din valoarea exportului de produse finite. (Sursa: BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 140.6900 USD (4.98% ) MCap 361B

Compania chineza Alibaba a declarat in cursul zilei de ieri ca modelele sale de inteligenta artificiala pentru generarea de videoclipuri pot fi utilizate gratuit, sporind si mai mult concurenta cu rivalii occidentali precum OpenAI. Gigantul chinez a declarat ca pune la dispoziție 4 modele care fac parte din seria Wan 2.1, cea mai recenta versiune a modelului AI, capabil sa genereze imagini si videoclipuri din text. (Sursa: CNBC)

Ads

Nvidia Preț curent 132.7600 USD (4.85% ) MCap 3.22T

Nvidia a reușit sa raporteze rezultate financiare peste estimările analiștilor de pe Wall Street. Compania a anunțat venituri de 39.33 mld. USD si un profit per acțiune de 0.89 USD. Cererea pentru produsele de inteligenta artificiala continua sa crească într-un ritm accelerat (+78% vs aceeași perioada din anul trecut). Prognoza pentru trimestrul in curs a fost peste estimările analiștilor disipând temerile inițiale. (Sursa: CNBC)

Stellantis Preț curent 13.57 USD ( -3.28% ) MCap 42.7B

Gigantul auto Stellantis, afectat profund de criza din sector a declarat ca întrevede revenirea la creșterea veniturilor in 2025, după o scădere abrupta a profitului in 2024. Conglomeratul internațional, care deține nume cunoscute, inclusiv Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler si Peugeot, a înregistrat un profit net anual de 5.5 mld. UER, in scădere cu 70% fata de 2023, si sub așteptările analiștilor de 6.4 mld. EUR. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, 021901, +40 21 318 75

Autorizatia CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afisate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads