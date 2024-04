BVB la finalul primului trimestru din 2024 – TradeVille

BVB La Finalul Primului Trimestru Din 2024

Capitalizarea de piață a tuturor companiilor listate la BVB a urcat cu 3.7% în primele 3 luni din 2024, până la 335.8 mld. USD. Pe piața principală creșterea a fost de 3.6%, în timp ce, pe piața AeRO, creșterea a fost de 4.9%. În aceeași perioadă, indicele BET s-a apreciat cu 10.8%, iar indicele BET-TR, care include și dividendele, cu 11.3%. (Sursa: ZF)

Preturile Producției Industriale, In Scădere

Prețurile producției industriale au scăzut cu 6.3% în luna februarie 2024 față de perioada similară a anului trecut, pe fondul scăderii cu 9% a prețurilor de pe piața interna. Pe piața externă, prețurile au crescut cu 1.4%, potrivit datelor INS. Scăderea a fost determinata, in principal, de reducerea semnificativa a preturilor din sectorul energetic (-19.5%) si a celor din industria bunurilor intermediare (-4.5%). Comparativ cu ianuarie 2024, preturile au înregistrat o scădere de 0.8%. (Surse: INS;ZF)

Inflația Din Germania, In Linie Cu Așteptările

Inflația in Germania, măsurată prin variația indicelui preturilor de consum (IPC), a scăzut in martie la 2.2% pe an, de la 2.5% in februarie, conform Institutului de Statistica din Germania. Aceasta citire a venit in conformitate cu așteptările pieței. Pe o baza lunara, IPC a crescut cu 0.4%, egalând creșterea din februarie. Indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC), indicatorul preferat al Băncii Centrale Europene (BCE) pentru măsurarea inflației, a crescut in martie cu 0.6% si, respectiv, 2.3% pe baza lunara si anuala (Sursa: fxstreet.com)

Se Așteaptă Scăderea, In Continuare, A Prețului Gazului

Preturile gazelor naturale au scăzut semnificativ din cauza unei oferte excedentare, alimentate de o iarna mai calda decât se aștepta, ceea ce a dus la scăderea cererii de încălzire. Aceasta situație este exacerbata de o creștere substanțială a producției de gaze naturale lichefiate (GNL), cu o capacitate de peste 150 mil. de tone pe an in construcție, ceea ce semnalează o faza de expansiune istorica. Morgan Stanley preconizează ca acest lucru va duce la un excedent de oferta pe piața, care va atinge cote maxime in anii următori. Preturile actuale au scăzut la 1.83 USD pe MMBtu, cu 22% mai puțin in acest an, din cauza nivelurilor mai mari din depozite si a temperaturilor blânde din timpul iernii pe piețele cheie ale GNL, precum SUA, Europa si Japonia. Acest lucru prezinta oportunități pentru regiuni precum Europa, India si Asia de Sud-Est, care ar putea beneficia de costuri mai mici ale energiei. (Sursa: CNBC)

Arctic Stream Pret curent 30.9 RON (0.00% ) MCap 129M P/E 14.1

Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT, s-a clasat pe locul 460 in clasamentul "FT 1,000 de companii cu cea mai rapida creșterea din Europa". Plasarea Arctic Stream in primele 500 de companii din clasament s-a datorat unei rate de creștere absolute de 354.5% a veniturilor, respectiv atingerii unei rate de creștere anuale compuse (CAGR) de 65.6%, in numai trei ani. (Sursa: Economica.net)

Med Life Pret curent 3.920 RON (2.22% ) MCap 2.08B P/E -366.997

MedLife si-a bugetat, pentru anul 2024, o cifra de afaceri de peste 2.6 mld. RON, in creștere cu 18% comparativ cu anul anterior. De asemenea, compania estimează un profit net de 21.8 mil. RON (vs pierderi de 4.1 mil. RON in 2023) si un EBITDA de pana la 372 mil. RON, in creștere cu 29%. (Sursa: ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1230 RON (0.41% ) MCap 368M P/E 25.7930

OIL Terminal a informat piața cu privire la semnarea a doua contracte cu Lukoil. Primul contract a fost semnat cu Lukoil Romania, si are o valoare de 50 mil. RON, iar al doilea contract a fost semnat cu Petrotel Lukoil Ploiești, si are o valoare de 200,000 RON. Obiectul contractelor consta in descărcare țiței din nave maritime si predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzina, motorina si produse chimice si petrochimice din/in nave maritime, baraje fluviale, vagoane cisterna CF, autocisterne, depozitare țiței si produse petroliere, pentru următoarele 9 luni. (Sursa: ZF)

Xiaomi Corporation Pret curent 1.9050 EUR ( -3.77% ) MCap 47.5B

Acțiunile Xiaomi au înregistrat o creștere de 15% marți, după lansarea mașinii sale electrice SU7. Xiaomi a poziționat SU7 in mod competitiv, stabilind un preț cu 4,000 USD mai mic decât Modelul 3 al Tesla si afirmând ca are o autonomie mai mare. Compania a declarat ca cerere a fost de peste 50,000 de comenzi primite in primele 27 de minute de la deschiderea vânzărilor. (Sursa: CNBC)

Byd Company Limited Pret curent 23.707 EUR (0.86% ) MCap 69B

BYD a înregistrat o scădere semnificativa, de 43%, a vânzărilor in primul trimestru al anului 2024, comparativ cu ultimul trimestru al anului 2023, punând sub semnul întrebării capacitatea sa de a-si păstra titlul de cel mai mare vânzător de VE din lume, in fata Tesla. In ciuda faptului ca a înregistrat o creștere de 13.4% de la an la an, vânzând 300,114 mașini electrice in aceasta perioada, scăderea trimestriala ar putea deschide calea pentru ca Tesla sa recucerească primul loc, mai ales in condițiile in care analiștii estimează ca vânzările Tesla vor ajunge la 458,500 de vehicule pentru același trimestru. (Sursa: Reuters)

Ubs Group Ag Pret curent 30.57 USD (0.30% ) MCap 96.7B

UBS a declarat inițierea unui nou program de răscumpărare de acțiuni in valoare de pana la 2 mld. USD, intenționând sa finalizeze jumătate din el in 2024. Acest anunț vine după o răscumpărare din 2022, in cadrul căreia UBS a redobândit 8.6% din acțiunile sale pentru 5.2 mld. USD, utilizând aceste acțiuni, in principal, pentru achiziția Credit Suisse. După ce a răscumpărat deja acțiuni in valoare de 1.32 mld. USD înainte de vestea preluării, UBS intenționează sa răscumpere pana la 1 mld. USD din acțiunile sale după finalizarea fuziunii cu Credit Suisse, așteptată pana la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2024. Banca își propune ca, pana in 2026, viitoarele răscumpărări sa depășească nivelurile anterioare achiziției Credit Suisse, citând valoarea răscumpărărilor din 2022, de 5.6 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 72.72 USD ( -0.89% ) MCap 188B

Gigantul chinez Alibaba Group, a anunțat colaborarea cu producătorul de rachete, Space Epoch, cu ajutorul căruia va testa livrările de colete prin intermediul rachetelor. Proiectul își propune sa folosească rachete reutilizabile pentru livrarea de colete in întreaga lume, urmând ca fiecare proiectil sa fie capabil de transportul unui container de 120 mc, care sa conțină a pana la 10 tone de bunuri. (Sursa: technode.com)

