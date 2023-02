BVB planuri pentru 2023 - TradeVille

BVB Planuri Pentru 2023

La Bursa de Valori din Bucuresti ar putea sa se desfasoare, in cursul acestui an, 15 runde de finantare, in februarie listandu-se deja ETF-ul Energie Patria-TradeVille, conform unui reprezentant al societatii in cadrul unei conferinte de presa. Pana la finalul lunii mai se prevede o listare de obligatiuni si una de actiuni. In cursul anului 2022, la BVB au avut loc 42 de runde de finantare, valoarea fiind de 1.9 mld. EUR, aproximativ egala cu cea din 2021. (Sursa: Economica.net)

Anul 2022 – Mai Bun Pentru Comertul Cu Ridicata

In decembrie 2022, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut cu 9.9% fata de noiembrie ca serie bruta si cu 1.9% ca serie ajustata. Fata de decembrie 2021 indicatorul a crescut cu 11.9% ca serie bruta si cu 16.6% ca serie ajustata. In 2022, cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut cu 22% ca serie bruta fata de anul precedent. (Sursa: INS)

Germania In Lupta Cu Inflatia

Rata inflatiei in Germania, masurata ca variatie anuala a indicelui preturilor de consum (IPC), a inregistrat valoarea de 8.7% in ianuarie 2023, in crestere cu 0.1% fata de luna precedenta. Conform presedintelui Oficiului Federal de Statistica, rata ramane la un nivel ridicat in ciuda incetinirii cresterii de la sfarsitul anului trecut. Se observa o tendinta de crestere a preturilor pentru mai multe categorii de bunuri dar si pentru servicii. (Sursa: SeekingAlpha)

Producatorii Japonezi Raman Pesimisti

Marii producatori din Japonia au ramas pesimisti in luna februarie. Conform sondajului Tankan, efectuat de Banca Japoniei (BOJ), care masoara starea economiei, starea de spirit a marilor producatori s-a inrautatit in ultimul trimestru al anului, din cauza presiunilor asupra costurilor si perspectiva incetinirii cererii globale. Economia Japoniei a evitat la limita recesiunea in T4 2022, inregistrand o revenire sub asteptari pe fondul prabusirii investitiilor realizate de intreprinderi. (Sursa: Reuters)

Aages Pret curent 3.84 RON ( -0.52% ) MCap 38.4M P/E 5.38

Consiliul de Administratie al producatorului de instalatii industriale, AAGES, a convocat AGA pentru data de 26.04.2023. Pe ordinea de zi, se regaeste, printre altele, propunerea distribuirii unui dividend in valoare de 3 mil. RON, aproximativ 50% din profitul net obtinut in 2022. In baza pretului de inchidere din 22.02.2023, randamentul dividendului este de 7.8%. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 17.05.2023, in timp ce data platii ar fi 09.06.2023. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.4750 RON (1.28% ) MCap 35.7M P/E 5.9474

iHunt a anuntat lansarea liniei de business iHunt Solar Energy, primul produs din aceasta gama fiind un acumulator iHunt 12V 200Ah dotat cu sistem anti-incendiu si o capacitate de pana la 7,000 de cicluri de folosinta, fiind cea mai rezistenta solutie pentru inmagazinarea energiei produsa cu sisteme solare sau eoliene. (Sursa: BVB)

Iberdrola Pret curent 10.980 EUR (0.18% ) MCap 67.1B

Cea mai mare companie de utilitati din Europa dupa capitalizarea bursiera, Iberdrola, a raporat un profit net anual de peste 4.3 mld. EUR (+11.7% vs. 2021), datorita unei performante puternice pe pietele internationale. Compania spaniola anticipeaza ca, in 2023, profitul net sa fie cu 8%-10% mai mare decat cel raportat in 2022. In conditiile in care s-ar lua in considerare impactul unei noi taxe pe venit adoptate in Spania, rata de crestere a profitului net s-ar putea situa in proximitatea valorii de 5%. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Pret curent 25.93 USD ( -0.50% ) MCap 104B

Cotatia actiunilor Intel a inceput saptamana in scadere, dupa ce Morgan Stanley si-a redus estimarile privind piata PC-urilor pentru 2023, iar rapoartele societatii au aratat o reducere a comenzilor. Astfel, analistii previzioneaza ca, in 2023, vom avea cele mai mici livrari de PC-uri din ultimii 17 ani, in contextul in care Intel genereaza jumatate din veniturile sale in acest segment. De asemenea, compania a amanat pana in 2024 o comanda de cipuri adresata Taiwan Semiconductor. (Sursa: SeekingAlpha)

Toyota Motor Corporation Pret curent 138.65 USD ( -0.38% ) MCap 190B

Cel mai mare producator auto din lume, Toyota, a declarat ieri ca va accepta cererea sindicatului privind cea mai mare crestere salariala din ultimii 20 de ani si o crestere a bonusurilor pentru angajati. Aceasta decizie vine in contextul in care inflatia Japoniei a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii 40 de ani (in jurul valorii de 4%), dupa decenii de deflatie. In prezent, Japonia este tinta mai multor presiuni pentru a creste salariile si a relansa consumul. Analistii sustin ca aceste cresteri salariale se vor aplica doar pentru companiile mari, precum Toyota. (Sursa: Reuters)

Rio Tinto Group Pret curent 75.38 USD (1.26% ) MCap 122B

Rio Tinto a decis sa reduca dividendul cu mai mult de jumatate fata de ultimul nivel, pana la 4.92 USD/actiune. Decizia vine dupa ce compania de minerit a raportat un profit net anual mai mic cu 38%, pentru anul 2022, afectat de scaderea pretului minereului de fier si a unei cererii reduse din partea Chinei. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 96.49 USD (2.02% ) MCap 979B P/E -359.95

Amazon va putea finaliza achizitia 1Life Healthcare Inc. (One Medical), pentru 3.9 mld. USD, fara a fi impiedicata de Comisia Federala pentru Comert (FTC). Totusi, autoritatea antitrust va investiga modalitatea in care achizitia ar putea afecta competitorii si clientela One Medical, ale carei date vor putea fi accesate de catre Amazon. Extinderea pe piata serviciilor medicale este una dintre prioritatile Amazon. (Sursa: WSJ)

Johnson & Johnson Pret curent 158.34 USD (0.22% ) MCap 412B P/E 22.99

Curtea Suprema a Statelor Unite a penalizat Johnson & Johnson cu 302 mil. USD in urma unui proces intentat de statul California, privind nepublicarea riscurilor folosirii unui produs medical. Procesul a pornit dupa ce mai multi pacienti au declarat ca au suferit leziuni grave dupa utilizarea plaselor pelviene, pentru tratarea unor maladii. J&J a criticat legile privind protectia consumatorilor, precum cea din California, ca fiind prea vagi, expunand companiile la procese imprevizibile. (Sursa: Reuters)

