Când scad dobânzile? – TradeVille

Majorare Cu Încă 7 Mld. EUR A Plafonului MTN

Guvernul vrea sa mărească din nou plafonul “Medium Term Notes” (MTN) pentru emisiunea titlurilor de stat, de la 68 mld. EUR la 75 mld. EUR, după ce, în ianuarie, plafonul a fost crescut de la 62 la 68 mld. EUR. Pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice guvernamentale pentru anul 2024 se estimează lansarea de noi emisiuni de titluri de stat, în cadrul programului MTN, în valoare de 8.5-9.5 mld. EUR. (Sursa: Economica.net)

Romania, Cele Mai Mari Prețuri La Energie Din Europa

Prețul spot al energiei electrice a ajuns la 101 EUR/MWh, fiind de aproape 2 ori mai mare decât cel din Germania. Aceasta este a treia zi consecutiva când zona balcanica pare sa fie decuplata de piețele din centrul Europei. Prețul mediu spot din Romania este egal cu cel din Bulgaria si cu 50% mai mare decât cel din Ungaria, fiind cel mai mare din Europa. (Sursa: Economica.net)

Când Scad Dobânzile?

Traderii din SUA par din ce in ce mai încrezători ca Rezerva Federala ar putea începe sa reducă ratele dobânzilor încă din luna septembrie in contextul ultimelor date economice. Potrivit CME FedWatch, probabilitatea pentru un astfel de scenariu a ajuns deja la 70%, o cifra mult mai mare fata de estimarea de la începutul săptămânii. (Sursa: CNBC)

Japonia Întâmpină Probleme

Economia japoneza s-a contractat, in primul trimestru din 2024, prelungind o perioada dificila si semnalând ca inflația alimentata de un yen slab afectează cererea consumatorilor. Performanta generala a economiei contrastează cu profiturile mari raportate recent de principalii exportatori japonezi, cum ar fi Toyota, si cu creșterea pieței bursiere din ultimele 12 luni. Cele mai recente cifre au sugerat ca beneficiile unei monede slabe sunt din ce in ce mai mult depășite de daunele aduse cererii de consum. (Sursa: WSJ)

Ads

Premier Energy Plc Pret curent RON ( ) MCap 2.31B

Premier Energy a încheiat oferta de listare reușind sa atragă 700 mil. RON prin vânzarea a 36 mil. de acțiuni (incluzând supra-alocarea a 4.7 mil. acțiuni). Investitorii de retail, cărora li s-a alocat 20% din oferta, au subscris 1.1 mld. RON. Indicele de alocare pentru transa investitorilor de retail este de 0.125, ceea ce înseamnă ca la 1,000 de acțiuni subscrise, un investitor primește 125 de acțiuni, restul banilor urmând a fi restituiți in cont. Prețul final a fost stabilit la 19.5 RON, capitalizarea companiei ridicandu-se la 2.5 mld. RON. Pentru cei care au subscris cu discount de 5%, prețul este de 18.53 RON/acțiune. (Surse: ZF;BVB)

Patria Bank Pret curent 0.0835 RON (1.21% ) MCap 273M P/E 10.7428

Patria Bank a încheiat primul trimestru din 2024 cu un profit net de 8 mil. RON, in creștere cu 171% fata de T1 2023. Rezultatul incorporează noua taxa pe cifra de afaceri, de 2%, aplicabila instituțiilor de credit începând cu anul 2024. Veniturile băncii au crescut cu 14% in primele 3 luni ale anului, susținute, in principal, de veniturile nete din comisioane si de cele din activitatea financiara. (Sursa: ZF)

Ads

Chimcomplex Borzesti Onești Pret curent 16.00 RON (14.29% ) MCap 4.87B P/E 64.27

Chimcomplex a raportat un profit net de 7.4 mil. RON in primele 3 luni din 2024, comparativ cu o pierdere de 8.3 mil. RON înregistrată in T1 2023. Veniturile companiei au însumat 418.6 mil. RON, in creștere cu 5.5%, in timp ce cheltuielile au crescut cu doar 0.5%, pana la 405 mil. RON. “Compania a reușit in perioada ianuarie-martie 2024 sa obțină o marja a profitului operațional de 5%, in pofida menținerii cifrei de afaceri la același nivel in comparație cu aceeași perioada a anului anterior, generata de menținerea trendului de scădere a consumului, început in a doua parte a anului 2022”, a declarat conducerea Chimcomplex. (Sursa: ZF)

Rompetrol Well Services Pret curent 0.658 RON (0.00% ) MCap 183M P/E 15.555

Rompetrol Well Services, divizia de servicii a grupului Rompetrol, a câștigat un contract pentru servicii la sonde geotermale in Danemarca, parte a unui amplu proiect de creștere a eficientei sistemului de încălzire centralizata a orașului Aarhus. “Prin participarea la astfel de proiecte, Rompetrol Well Services își demonstrează implicarea in executarea de proiecte ce au in vedere utilizarea de energie regenerabila. Printre proiectele similare, realizate in trecut de companie, se numără si finalizarea sondelor geotermale din Balotești (2015 – complexul Therme București) si Beiuș (2021 – obținerea de agent termic pentru încălzirea orașului Oradea). In prezent, compania analizează si alte oportunități de implicare in proiecte similare din Europa, in zone cu potențial geotermal”, a declarat compania. (Sursa: Economica.net)

Ads

Microsoft Corporation Pret curent 423.59 USD (0.12% ) MCap 3.12T P/E 43.25

Amprenta de carbon a Microsoft a crescut cu 30% comparativ cu 2020 din cauza emisiilor indirecte generate de construcția centrelor de date. Compania de tehnologie va cere anumitor furnizori sa utilizeze energie electrica 100% fără carbon, pana in 2030, in încercarea de a rezolva problema. Inteligenta artificiala si centrele de date sunt așteptate sa reprezinte 8% din consumul de electricitate din SUA pana in 2030, mai mult decât dublu fata de cota lor de astăzi, conform unui raport Goldman Sachs publicat in aprilie. (Sursa: CNBC)

Netflix Inc Pret curent 612.07 USD ( -0.24% ) MCap 269B P/E 63.51

Abonamentul cu reclame al Netflix are in prezent 40 mil. utilizatori activi lunar la nivel global, aproape dublu fata de cei 23 mil. raportați de companie in ianuarie 2024. Compania a mai anunțat ca va lansa propria platforma de publicitate si ca nu va mai colabora cu Microsoft pentru aceasta tehnologie. Miercuri, compania a declarat ca 40% dintre noii abonați, din tarile in care este disponibil abonamentul cu reclame, optează pentru acest plan mai ieftin. Netflix are acum 270 mil. de abonați in total. (Sursa: CNBC)

Ads

Walmart Inc Pret curent 63.3800 USD (5.93% ) MCap 172B P/E 12.2672

Walmart a depășit așteptările analiștilor privind veniturile si profitul trimestrial, in contextul in care comerțul electronic a oferit companiei un boost considerabil. Profitul trimestrial a fost de 5.1 mld. USD, echivalentul a 0.63 USD/acțiune, comparativ cu doar 1.67 mld. USD in aceeași perioada din 2023. Prețul acțiunilor Walmart a săltat cu peste 5% in ședința de pre-market. (Sursa: CNBC)

Baidu Pret curent 109.99 USD ( -0.69% ) MCap 39.2B

Prețul acțiunilor Baidu a crescut cu peste 2%, in ședința de pre-market de ieri, după ce compania chineza a raportat rezultate, pentru primul trimestru, peste așteptările analiștilor de pe Wall Street. Dinamica bursiera vine in contextul unei corecții de 15% in ultimele 12 luni. Segmentul de business care include si dezvoltarea axata pe inteligenta artificiala a înregistrat o creștere anuala de 6%. (Sursa: Barron's)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads