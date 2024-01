Capacități energetice mai mari pentru România – TradeVille

Capacități Energetice Mai Mari Pentru România

In anul 2023, noile centrale electrice puse in funcțiune au inclus o capacitate noua de producție cu o putere instalata de 624 MW. Comparativ cu anul 2022, cifra totala este de aproape 10 ori mai mare, demonstrând astfel atractivitatea sectorului energetic in rândul investitorilor. Conform ministrului energiei, se așteaptă ca, la finalul anului 2024, capacitatea totală de producție a energiei să fie și mai mare, pe măsură ce proiectele finanțate din investiția 1 PNRR vor fi finalizate, acestea însumând aproape 1700 MW. (Sursa: Economica.net)

Crește Capitalizarea Companiilor Listate La BVB

În primele nouă ședințe de tranzacționare din 2024, Bursa de Valori București a câștigat 11.8 mld. RON în capitalizare, echivalentul a 3.4 mld. EUR, conform datelor BVB. Evaluarea totală a companiilor listate a crescut de la 309.1 mld. RON, la sfârșitul anului 2023, la 320.9 mld. RON în primele două săptămâni ale noului an, înregistrându-se un nou record pentru indicele BET, care a crescut cu 2.8%, în 2024. (Sursa: ZF)

Inflația Din UK – Creștere Peste Așteptări

În luna decembrie 2023, inflația din Marea Britanie a crescut peste așteptări, la 4% pe an, prima creștere din februarie 2023 încoace, determinată, în principal, de majorarea prețurilor la alcool și tutun. Economiștii se așteptau la o rată anuală a inflației de pana la 3.8%. IPC a crescut față de luna anterioară cu 0.4%, depășind prognoza de 0.2%, în timp ce IPC de baza, ce exclude elementele volatile, a fost de 5.1% pe baza anuală. Ministrul de finanțe, Jeremy Hunt, a subliniat necesitatea de a respecta planul economic, în ciuda fluctuațiilor inflației. (Sursa: CNBC)

Inflația De Baza In Zona Euro, In Scădere

Rata inflației de baza în zona euro, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, s-a diminuat la 3.4% în decembrie 2023, cel mai scăzut nivel din martie 2022 încoace. Rata inflației de baza în zona euro a fost, în medie, 1.89% din 1991 până în 2023, atingând un maxim istoric de 5.70% în martie 2023 și un minim istoric de 0.20% în septembrie 2020. (Sursa: Trading Economics)

Bittnet Systems București Pret curent 0.276 RON ( -0.72% ) MCap 175M P/E -231.474

Bittnet anunță semnarea unui contract semnificativ de către Dendrio Solutions, parte din pilonul de Cloud & Infrastructure a grupului. Acordul a fost semnat de Dendrio împreună cu alte două companii cu care a licitat în asociere, valoarea totală a contractului ridicându-se la 253 mil. RON. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de echipamente de rețele informatice (switchuri) si servicii de instruire aferente funcționarii acestora. Contractul se va derula pe parcursul a 36 luni de la semnare (până în luna ianuarie 2027). (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 51.00 RON ( -1.35% ) MCap 19.6B P/E 7.93

Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a afirmat că, pentru anul 2024, principalul obiectiv pentru zona de producție este menținerea unui procent scăzut de scădere a producției de gaze naturale, sub pragul de 2.5%. În primele 9 luni ale anului precedent, producția de gaze naturale a Romgaz s-a redus cu aproape 5%. Pentru atingerea acestui obiectiv, compania va derula o serie de acțiuni, precum efectuarea de programe de reparații si intervenții la sondele cu productivitate scăzută, forajul de noi sonde de exploatare și finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive. Finalizarea centralei de la Iernut și încheierea formalităților pentru un parc solar de 40 MW sunt și ele pe lista de obiective. (Sursa: ZF)

TESLA INC. Pret curent 214.02 USD ( -2.68% ) MCap 684B P/E 56.11

Tesla a redus prețurile la Model Y in Germania, după ce, in 2023, a pierdut locul de lider în topul vânzărilor de vehicule electrice în favoarea Volkswagen. Preturile Model Y Long Range și Performance au fost reduse cu 9%, respectiv, 8.1%. Modelele Model Y cu tracțiune spate au înregistrat o reducere de preț de 4.2%. Ajustarea preturilor vine ca urmare a suspendării producției Tesla din cauza lipsei de componente si a încheierii programului de subvenționare a EV din Germania. (Sursa: Reuters)

Renault SA Pret curent 33.730 EUR ( -2.12% ) MCap 9.96B

Pentru 2023, Renault a anunțat o creștere de 9% a volumului de vânzări la nivel global, care urmează unei perioade de patru ani de scădere. Prăbușirea vânzărilor in 2022, agravata de ieșirea de pe piață din Rusia si de penuria de semiconductori, a determinat Renault sa își raționalizeze gama de vehicule. Marca emblematica Renault a înregistrat o creștere a vânzărilor de 9.4%, in timp ce marca low-cost, Dacia, a crescut cu 14.7%. Modelele electrice au reprezentat 40% din vânzările brandului Renault, iar compania vizează o marja operațională de 7-8% pentru 2023.Totodata, Renault plănuiește o expansiune globala prin desfășurarea a opt noi modele pana in 2027. (Sursa: Reuters)

Uber Technologies Inc Pret curent 62.84 USD ( -1.27% ) MCap 126B P/E -339.10

Uber colaborează cu Tesla pentru a promova adoptarea vehiculelor electrice de către șoferii săi din Statele Unite. Scopul este de a efectua transporturi fără emisii in orașele din Statele Unite si Canada pana in 2030. Uber oferă stimulente exclusive de achiziție de pana la 2,000 USD pentru modelele 3 si Y ale Tesla, in plus fata de creditele fiscale federale existente. Inițiativa vizează sa abordeze obstacole precum costul deținerii si accesul la încărcare. Șoferii pot utiliza un cod de referință pentru a cumpăra vehicule Tesla, cu condiția de a efectua 100 de curse pana la 15 mai. Uber împărtășește, de asemenea, date cu Tesla pentru a identifica locații optime pentru infrastructura de încărcare, începând cu orașul New York. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Pret curent 181.55 USD ( -1.13% ) MCap 2.86T P/E 30.24

In 2023, iPhone-ul Apple a depășit dispozitivele Samsung si a devenit seria de smartphone-uri cu cele mai mari vânzări la nivel global, fiind pentru prima data când Samsung a pierdut poziția de top, pe care a deținut-o in China din 2010 încoace. iPhone-ul, reprezentând aproximativ o cincime din piața globala, a înregistrat aproximativ 235 mil. de unități vândute, in timp ce vânzările Samsung au scăzut la 226.6 mil. unități. Aceasta evoluție este legata de preferințele consumatorilor pentru dispozitive premium, care reprezintă peste 20% din piață. Cu toate ca, la nivel global, Apple a înregistrat o creștere de 3.7%, in China s-a confruntat cu o scădere in vânzările celei mai recente generații de iPhone, datorita intensificării competiției din partea Huawei. Pentru a contracara acest lucru, Apple a fost nevoita sa aplice reduceri de pana la 5% la iPhone-uri in China. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet - clasa Pret curent 140.76 USD ( -1.21% ) MCap 1.85T

Google Pay, parte a diviziei Alphabet, colaborează cu sistemul de plăți mobile din India pentru a-si extinde serviciile dincolo de tara. Google India Digital Services si NPCI International Payments, au semnat un acord pentru a extinde serviciile Unified Payments Interface (UPI) ale Indiei către alte tari. Acordul are ca scop îmbunătățirea utilizării plaților UPI pentru calatorii internaționale, facilitând tranzacțiile in străinătate. Companiile anticipează ca aceste obiective vor accelera acceptarea globala a UPI, oferind comercianților străini acces la clienți indieni care pot utiliza aplicații alimentate de UPI, inclusiv Google Pay, eliminând utilizarea monedei străine sau a cardurilor de credit. (Sursa: Seeking Alpha)

