Câștigul salarial mediu brut, în creștere – TradeVille

Câștigul Salarial Mediu Brut, In Creștere

In aprilie 2024, câștigul salarial mediu brut a fost de 8,532 RON, cu 0.4% mai mare decât in martie 2024, iar câștigul mediu net a crescut cu 0.6%, ajungând la 5,217 RON. Cele mai mari câștiguri s-au înregistrat in tehnologia informației (11,971 RON), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2,787 RON). Comparativ cu aprilie 2023, câștigul salarial mediu net a crescut cu 14.3%, indicele câștigului salarial real fiind 107.9%. Creșteri salariale notabile s-au observat in extracția petrolului si gazelor naturale (+35.5%) si producția de energie (+10%-16%), in timp ce scăderi semnificative au avut loc in fabricarea produselor din tutun (-34.6%) si fabricarea băuturilor (intre -9.5% si -15%). In sectorul bugetar, câștigurile salariale au scăzut ușor in învățământ (-1.7%) si sănătate (-0.1%), dar au crescut in administrația publica (+1.4%). (Sursa: INS)

Creștere Anuala De 9% A Cantității De Lapte, In Aprilie 2024

In aprilie 2024, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitățile procesatoare a crescut cu 4.9% fata de martie 2024 si cu 9.0% fata de aprilie 2023. Producția de unt a avut cea mai mare creștere, cu 37.1% fata de martie si cu 72.6% fata de aprilie 2023. Cantitatea de lapte brut importata a scăzut cu 7.5% fata de luna precedenta, dar a crescut cu 9.0% comparativ cu aprilie 2023. In perioada 1.I.2024–30.IV.2024, fata de aceeași perioada din 2023, cantitatea de lapte colectata a crescut cu 5.2%, producția de unt a crescut cu 31.4%, iar importurile de lapte brut au crescut cu 43.8%. (Sursa: INS )

Rata De Politica Monetara Din China, Neschimbata

Banca centrala a Chinei este așteptata sa mențină neschimbata rata cheie a politicii atunci când va reînnoi împrumuturile pe termen mediu care ajung la maturitate lunea viitoare, conform unui sondaj Reuters. Sondajul, realizat pe un eșantion de 31 de analiști de piața, a arătat ca 97% dintre respondenți anticipează ca Banca Populara a Chinei (PBOC) va păstra rata facilitații de creditare pe termen mediu (MLF) la 2.50%. Majoritatea respondenților prezic, de asemenea, ca PBOC va reînnoi integral împrumutul de 32.67 mld. USD care ajunge la maturitate. In ciuda marjelor de dobândă in scădere si a deprecierii yuanului, eforturile de relaxare monetara sunt constrânse, determinând o trecere către stimulente fiscale pentru susținerea economiei. (Sursa: Reuters)

Mai Multe Mașini Electrice Chinezesti Decât Americane

Brandurile chinezești au vândut 13.4 mil. de vehicule noi in 2023, depasindu-le pe cele americane, care au vândut 11.9 mil., potrivit Jato Dynamics. Creșterea vânzărilor producătorilor chinezi a fost susținută de creșterea cererii globale, din piețele emergente si de brandul BYD. Tensiunile comerciale si noile tarife impuse de UE si SUA complica perspectiva pentru 2024, însă China continua sa câștige cote de piață. (Sursa: CNBC)

Grup Serban Holding Pret curent 1.76 RON (0.00% ) MCap 316M P/E 19.18

Grup Serban Holding a încheiat primul trimestru din 2024 cu un profit net de 4.5 mil. RON, in scădere cu 15% fata de perioada similara a anului precedent, si cu o cifra de afaceri de 130 mil. RON, in creștere cu 7%. Compania a comercializat, in primele 3 luni din an, 38,152 tone de cereale, cu 15% mai puțin fata de anul trecut si a avut un volum de producție panificație si patiserie/cofetărie de 1,905 tone (+43%). (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Pret curent 20.70 RON ( -0.72% ) MCap 2.58B P/E 6.59

Premier Energy a achiziționat doua noi proiecte fotovoltaice pentru producția de energie electrica regenerabila, capacitatea instalata ridicandu-se la 86 MW. Proiectele ar putea include si capacitați de stocare de pana la 18 MWh. Activitățile de dezvoltare vor fi coordonate de Alive Capital S.A., parte a Premier Energy Group, si sunt estimate sa se finalizeze in a doua jumătate a anului 2025. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Pret curent 45.00 RON ( -0.11% ) MCap 13.5B P/E 5.89

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, convoacă acționarii pentru aprobarea unui împrumut de pana la 814 mil. RON acordat firmei sale EnergoNuclear pentru proiectul reactoarelor 3 si 4. Împrumutul, convertibil in acțiuni, este destinat finanțării lucrărilor preliminare si este condiționat de semnarea unui act adițional la Acordul de Sprijin si de adoptarea unei hotărâri de guvern. Finalizarea unităților 3 si 4 este estimata pentru începutul deceniului următor, cu costuri totale de peste 7 mld. USD. (Sursa: Economica.net)

TESLA INC. Pret curent 177.2300 USD ( -2.92% ) MCap 564B P/E 46.3000

Acționarii Tesla au ratificat pachetul salarial din 2018 al lui Elon Musk, de 56 mld. USD, după ce un judecător din Delaware l-a anulat in ianuarie. La întâlnirea anuala din Austin, Texas, acționarii au aprobat si mutarea sediului companiei in Texas. Acțiunile Tesla au crescut cu 2.9% după anunțul lui Musk, in ciuda scăderii de 27% din acest an din cauza vânzărilor in scădere si a concurentei crescute din China. Musk a promis progrese semnificative in dezvoltarea tehnologiei autonome si a anunțat creșterea livrărilor de Cybertruck. (Sursa: CNBC)

ADOBE INC. Pret curent 524.40 USD (14.28% ) MCap 240B P/E 49.58

Adobe a depășit așteptările privind câștigurile si veniturile, cu mai multe venituri anuale din Digital Media decât estimaseră analiștii. Acțiunile Adobe au crescut cu 17% după ce compania a raportat câștiguri de 4.48 USD per acțiune, ajustat, fata de 4.39 USD, așteptat, si venituri de 5.31 mld. USD, fata de 5.29 mld. USD preconizate. Veniturile companiei au crescut cu 10% anual. Adobe a ridicat estimările pentru întregul an, preconizând câștiguri ajustate intre 18.00 si 18.20 USD per acțiune si venituri totale intre 21.40 - 21.50 mld USD. (Sursa: CNBC)

Stellantis Pret curent 20.060 USD ( -4.84% ) MCap 64.9B

Stellantis îmbunătățește mobilitatea clienților săi prin instalarea de noi programe software pe vehiculele conectate, crescând veniturile din software de 2.5 ori in trei ani. In 2023, a livrat peste 94 mil. de actualizări OTA si a ajuns la 13.8 mil. de vehicule conectate. Platformele STLA Brain, STLA SmartCockpit si STLA AutoDrive vor fi integrate pana la sfârșitul anului 2024. Stellantis folosește instrumente cloud si rețele globale de dezvoltare pentru a accelera crearea de software, având ca obiectiv generarea a 20 mld. USD venituri anuale suplimentare pana la sfârșitul deceniului. (Sursa: Stellantis.com)

VISA Inc Pret curent 270.81 USD ( -0.14% ) MCap 436B P/E 26.42

Un judecător din New York a indicat ca va respinge acordul antitrust de 30 mld. USD propus de Visa si Mastercard pentru a limita comisioanele de procesare a cardurilor de credit si debit pentru comercianți. Judecătorul Margo Brodie din Brooklyn a declarat ca probabil nu va aproba acordul, având in plan sa scrie o opinie care sa explice decizia sa. Visa si Mastercard au numit acordul o „rezolvare corecta,” dar criticii, inclusiv Federația Națională a Retailului, au spus ca beneficiile sunt insuficiente si temporare. (Sursa: Reuters)

