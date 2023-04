Cea mai bună platformă de tranzacționare: xStation, soluția ultra-performantă pentru toți investitorii

Investițiile profitabile încep cu o platformă bună de tranzacționare. Fie că vorbim despre un investitor începător sau despre unul cu experiență, acest instrument este principalul aliat în realizarea investițiilor de succes. Platforma este, în esență, un software care permite tranzacționarea online pe piețele financiare.

Prin intermediul unei astfel de platforme, investitorul are posibilitatea de a cumpăra și de a vinde, în timp real, instrumentele financiare oferite de broker. Aceasta ar trebui să fie performantă, să faciliteze accesul la instrumentele dorite într-un mediu sigur și eficient de tranzacționare.

Alegerea celei mai bune platforme de investiții, pe lângă cerințele și nevoile individuale, este determinată de criterii precum viteză și fiabilitate, funcționalitate și intuitivitate, instrumente complexe de analiză, funcții suplimentare gratuite, acces la o ofertă extinsă de produse și mobilitate.

O astfel de soluție este xStation, o platformă ultra-performantă și multi-premiată la nivel global, dezvoltată intern de către XTB, brokerul online activ în România încă din 2008 și listat pe Bursa de la Varșovia.

xStation5 este recunoscută și premiată de mari instituții din domeniului financiar și include, la doar câteva click-uri distanță, peste 5.700 de instrumente financiare. De asemenea, oferă acces la instrumente avansate de analiză și identificare a oportunităților în funcție de sector, industrie, sau arie geografică, indicatori financiari și macroeconomici, investitori de top, harta celor mai accesate investiții, reacții ale pieței, știri de profil în timp real, analize realizate de experți cu reputație, instrumente avansate de evaluare tehnică și fundamentală și multe alte facilitați.

O strategie de tranzacționare de succes se bazează pe accesul la mai multe categorii de instrumente disponibile, potrivite pentru orice profil de risc și putere financiară, la doar câteva click-uri distanță.

Toate instrumentele, pe aceeași platformă

Fie că vorbim despre acțiuni, ETF-uri (Exchange Traded Funds), acțiuni fracționate, instrumente cu deținere sau derivate, Contracte pentru diferență (CFD-uri) cu activ suport pe perechi valutare, indici, mărfuri, acțiuni, sau monede virtuale, este important să le putem accesa pe toate în aceeași platformă.

În plus, este bine să avem acces la instrumente pe piețe, industrii și arii geografice cât mai variate, care să permită o diversificare sănătoasă a portofoliului și un management al riscului adecvat.

Cu cât oferta este mai variată, cu atât este mai avantajoasă pentru investitor. În felul acesta, investitorul va putea să-și gestioneze riscurile în mod eficient, dar și să profite de cele mai bune oportunități de investiții din piață.

O platformă de tranzacționare trebuie să fie prietenoasă cu utilizatorii: intuitivă, ușor de folosit și, mai ales, accesibilă oriunde și oricând.

Platforma xStation are trei versiuni, sub formă de software instalat pe desktop, în forma afișată în browser și sub forma unei aplicații pentru dispozitive mobile (telefon, tabletă), fiind astfel accesibilă în permanență.

Operarea rapidă și fiabilitatea platformei, vitale în investiții

În multe situații, deciziile de investiții trebuie luate pe moment și este important să știm că ne putem baza pe platforma noastră, să știm că va funcționa rapid și eficient, pentru că în unele situații timpul este foarte prețios. De cele mai multe ori, succesul sau eșecul este determinat de luarea deciziilor corecte, fără întârzieri nejustificate cauzate de modul de funcționare a platformei de tranzacționare.

O platformă de tranzacționare dezvoltată de broker, la nivel intern, este creată pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor investitorilor. Acest lucru o face să fie foarte atractivă, atât pentru investitorii începători, cât și pentru traderii cu experiență.

Astfel de tehnologii, dezvoltate pe cont propriu de către brokeri, creează un avantaj față de alți furnizori de sisteme de tranzacționare, din punct de vedere al calității sistemului, și oferă utilizatorilor produse și servicii competitive.

Disponibilitatea diferitelor tipuri de ordine ușurează mult intervențiile în situațiile mai tensionate, printr-o mare diversitate de opțiuni, de la comenzi instant la ordine în așteptare: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Close Losers/Winners/All, etc.

Este extrem de important pentru investitori, mai ales pentru cei aflați la început de drum, ca platforma de tranzacționare să aibă integrate instrumente de administrare a riscului, spre exemplu: ordine de tip SL (stop loss) și TP (take profit).

În cazul unui ordin stop loss, după ce prețul a ajuns la un anumit nivel specificat de investitor, este inițiată închiderea automată a tranzacției, chiar dacă investitorul nu este conectat la platforma de tranzacționare. Take profit este un ordin similar cu cel de tip stop loss, doar că este folosit pentru marcarea profiturilor.

Platforma de tranzacționare, resursa principală a unui trader

Dacă oferă instrumente complexe de analiză și de identificare de oportunități, platforma devine resursa de bază a unui investitor. Printre instrumente se numără: grafice avansate cu posibilitate de tranzacționare direct de pe grafic, instrumente avansate de analiză tehnică și analiză fundamentală, calendar economic în timp real, module de scanare a piețelor, calculator de trading, heatmaps, top movers, market sentiments, posibilități de personalizare și salvare profil.

Este, de asemenea, important ca platforma să includă materiale educaționale, tutoriale video și analize de piață realizate de analiști renumiți. Toate acestea, și multe altele, sunt disponibile în platforma xStation de la XTB România.

Și, nu în ultimul rând, platforma de tranzacționare trebuie să fie sigură, adică să fie oferită de un broker reglementat, cu o conduită etică și onestă.

Spre exemplu XTB este autorizat de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia și înscrisă în registrele celor mai importante autorități de supraveghere din lume, inclusiv Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie - FCA, CySEC din Cipru, BaFin din Germania, CNMV din Spania și ASF din România.

Despre XTB:

Grupul XTB este un furnizor internațional de produse, servicii și soluții tehnologice de tranzacționare și investiții. Entitățile Grupului XTB sunt supravegheate de cele mai mari autorități de reglementare din lume. De peste 18 ani, XTB Group a oferit investitorilor de retail acces imediat la sute de piețe din întreaga lume. XTB este o companie fintech bazată pe încredere, tehnologie și suport. Din 2005, Grupul XTB și-a extins activitatea, care acoperă acum 13 piețe majore din Europa, America Latină și Asia, câștigând încrederea a peste 721.000 de clienți. Folosind propriile platforme premiate xStation și xStation Mobile, entitățile XTB Group oferă acces la peste 5.700 de instrumente financiare, inclusiv acțiuni reale, ETF-uri și CFD-uri pe Forex, indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri și criptomonede. Prin X-Open Hub, XTB oferă tehnologie de vârf instituțiilor financiare din întreaga lume. Mai multe pe: www.xtb.com.

Avertisment cu privire la riscuri:

Orice opinii, cercetări, analize, prețuri sau alte informații oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 80% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.