Cea mai valoroasă companie din UE. Gigantul IT cu care Europa iese la înaintare, creștere puternică pe bursă în ultimul an

Multinaționala germană SAP SE a devenit luni, 24 martie, cea mai mare companie europeană din punct de vedere al capitalizării bursiere, după ce a depășit producătorul danez de medicamente Novod Nordisk. Acțiunile SAP au crescut cu 1,3% în primele ore ale zilei, ceea ce i-a dus capitalizarea bursieră la 313 miliarde de euro.

Creșterea cotației companiei din IT vine în contextul în care acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu 2,5%, informează Financial Times. Acțiunile SAP au crescut cu peste 40% în ultimul an, investitorii salutând trecerea clienților săi de afaceri la cloud. Creșterea a contribuit la saltul indicelui DAX din Frankfurt, care a eclipsat majoritatea piețelor bursiere importante din lume.

În luna octombrie a anului trecut, SAP a înlocuit producătorul olandez de echipamente pentru semiconductoare ASML ca fiind cea mai mare companie de tehnologie din Europa. Compania este acum atât de mare încât reprezintă o proporție mai mare din indicele german decât sectorul auto, inclusiv Volkswagen și Mercedes-Benz.

În 2024, multinaționala avea aproape 110.000 de angajați și un venit total de peste 34 de miliarde de euro.

Ads