Cei 3 Magnifici de la BVB – TradeVille

Creștere de doua cifre pentru sectorul IT

Sectorul IT, măsurat prin cifra de afaceri totala a industriei, a înregistrat o creștere anuala de 12.16% în 2023, însumând 15.5 mld. EUR. Impactul sectorului IT&C asupra PIB-ului a depășit 45 mld. EUR, fiind un motor real al economiei. Datele au provenit dintr-o cercetare realizata pe un eșantion de 1,042 de companii care reflecta structura industriei în funcție de mărime și tipul de activitate. (Sursa: ZF)

Cei 3 Magnifici de la BVB

Hidroelectrica, Banca Transilvania și Fondul Proprietatea au asigurat în ultimele 12 luni aproximativ un sfert din lichiditatea pieței principale de acțiuni de la BVB. Cele trei companii au avut o pondere de 21.5% din lichiditatea totala anuala de 37.55 mld. RON. Dintre acestea, Hidroelectrica a fost cea mai lichida companie, cu rulaje ce au depășit 3 mld. RON din octombrie 2023 și până în prezent. (Sursa: ZF)

Pauza dinaintea unui nou raliu?

După o creștere de 22% în anul curent, indicele american S&P 500 a intrat într-o perioadă de stagnare. Analiștii de la Barclays si UBS se așteaptă ca, după ce aceasta perioada se finalizează, cel mai probabil după câteva săptămâni, și în funcție de rezultatele trimestriale care urmează sa fie publicate, vom asista la continuarea trendului ascendent. Fondul Monetar International și-a crescut prognoza de creștere pentru economia SUA de la 2.6% la 2.8% pentru anul curent. SUA este în prezent singura economia mondiala dezvoltata care se bucură de o astfel de revizie în sus a prognozelor pentru perioada următoare. (Sursa: CNBC)

Tarifele si inflația

Tarifele pe mărfurile importate de către SUA propuse de candidatul republican, Donald Trump, ar putea duce la încetarea trendului de dezinflație, si la o posibila menținere sau chiar creștere a dobânzii de referința conform ultimei declarații a șefului Institutului de Finanțe Internaționale. Trump vizează tarife de 20% pentru toate mărfurile importate și chiar de până la 60% pentru produsele din China. În ceea ce privește mașinile importate din Mexic, tarifele vor fi de pana la 100%. (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 14.86 RON ( -0.27% ) MCap 599M P/E 8.86

Purcari a anunțat semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Green for Growth Fund având obiectivul de a atenua schimbările climatice și de a promova creșterea economică durabilă. Această colaborare se aliniază cu strategia Purcari 2027, anunțată de companie la începutul acestei luni. Purcari va putea beneficia de sprijinul tehnic și resursele financiare oferite de fond pentru a implementa sisteme eficiente din punct de vedere energetic, soluții de energie regenerabila și practici ecologice în operațiunile grupului. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 6.90 RON ( -0.14% ) MCap 1.24B P/E 6.61

Gabriel Techera, reprezentatul TTS a declarat ca, în momentul actual, este nevoie de investiții masive pentru a creste transportul pe Dunăre. Investițiile în infrastructura portuara și condiții de navigație ar putea duce la o creștere exponențiala a traficului pe fluviu. Ultimele date releva faptul că, anual, pe Dunăre se transporta 30 mil. de tone de mărfuri. Prin comparație, pe Rin, cu un sector navigabil de 800 km, se transporta anual peste 200 mil. de tone de mărfuri. (Sursa: ZF)

Deutsche Bank Ag Preț curent 79.00 RON ( -2.46% ) MCap 163B

Prețul acțiunilor Deutsche Bank a scăzut cu 3% la începutul zilei de tranzacționare de ieri, în ciuda faptului ca banca germana a raportat rezultate trimestriale peste estimările analiștilor. Cea mai mare instituție financiara din Germania a raportat venituri de 7.5 mld. EUR și un profit atribuibil acționarilor de 1.461 mld. EUR, reprezentând o creștere de peste 30% fata de anul trecut. Analiștii de la RBC considera ca provizioanele pentru creditele neperformante ar fi putut reprezenta un motiv de nemulțumire din partea investitorilor, precum si veniturile din diviziile principale ale băncii cu excepția sectorului de investiții. (Sursa: CNBC)

Qualcomm Inc Preț curent 169.38 USD ( -2.19% ) MCap 185B

Prețul acțiunilor Qualcomm a scăzut cu pana la 5% în ședința de pre-market de ieri în contextul în care producătorul britanic de cipuri Arm ar putea renunța la o licența extrem de importanta pentru firma americana. Conform surselor, Arm a oferit Qualcomm o notificare de 60 de zile privind anularea acordului de licența arhitecturala. Licența în cauza permite Qualcomm sa proiecteze cipuri bazata pe arhitectura Arm. (Sursa: CNBC)

Snap Inc. Preț curent 10.14 USD (1.60% ) MCap 16.2B

Prețul acțiunilor Snap ar putea înregistra o creștere de pana la 70% în următoarele 12 luni, conform analiștilor de la JMP Securities. Redesign-ul aplicației de social media i-a determinat pe analiști să ia în calcul o apreciere substanțiala a cotației, pe măsura ce compania va integra instrumente de inteligenta artificiala. (Sursa: CNBC)

The Coca-Cola Company Preț curent 67.85 USD ( -2.30% ) MCap 294B

Coca-Cola a raportat ieri rezultatele celui de-al treilea trimestru din anul fiscal 2024, depășind așteptările analiștilor, datorita creșterii preturilor care au compensat cererea mai slabă. Veniturile totale au fost de 11.85 mld. USD, ușor sub cele înregistrate în T2 2023 (-1%), dar peste prognoza analiștilor de 11.6 mld. USD, în timp ce profitul net ajustat pe acțiune a fost de 0.77 USD, peste estimarea de 0.74 USD a analiștilor, însă in scădere cu 7% față de anul trecut. Volumul unităților vândute a scăzut cu 1% în acest trimestru, din cauza scăderii cererii în unele piețe internaționale, însă, preturile companiei s-au majorat cu 10%. Acțiunile companiei au scăzut cu 2% in tranzactiile pre-market, de dupa raportare. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Preț curent 155.37 USD ( -2.82% ) MCap 93.6B

Boeing a raportat o pierdere de 6 mld. USD în cel de-al treilea trimestru din 2024, cea mai mare din 2020, când pandemia a oprit în mare parte cererea pentru avioane, iar avionul sau cel mai bine vândut a fost oprit la sol, după 2 prăbușiri. Veniturile totale au ajuns la 17.84 mld. USD în acest trimestru, fiind in linie cu estimările analiștilor. Pierderile diviziei de avioane comerciale au crescut la peste 4 mld. USD, de la pierdere de 678 mil. USD înregistrata cu un an înainte. Aceasta dinamica este legata de întârzierea suplimentara a debutului aeronavei sale 777X, care a fost amânata pentru 2026, si de o alta întârziere legata de modelul 767. Boeing plănuiește sa închidă producția modelelor 767 odată ce comenzile vor fi onorate in 2027. (Sursa: CNBC)

