Cel mai bun an din istoria pensiilor private și facultative – TradeVille

Cel Mai Bun An Din Istoria Pensiilor Private și Facultative

Fondurile de pensii private Pilon II și fondurile de pensii facultative Pilon III, la care contribuie lunar 8.9 mil. de salariați, au generat, în 2023, un profit de 18.9 mld. RON, cifra care se apropie de profitul cumulat obținut din 2008 încoace (18.8 mld. RON). “Anul 2023 a fost cel mai bun an din întreaga istorie a pensiilor private”, a declarat George Mot, proprietar al DesprePensiiPrivate.ro, acestea fiind susținute atât de evoluția ratelor de dobândă, cât și de creșterea bursei. (Sursa: ZF)

2.6% Creștere Economica Așteptata In 2024

Analiștii CFA Romania estimează că leul se va deprecia până la un curs mediu de 5.0781 RON/EUR în următoarele 12 luni, în timp ce rata inflației va înregistra o valoare medie de 5.78%, cu mai puțin de un punct procentual sub rata înregistrata in luna decembrie 2023. Deficitul bugetului de stat, prognozat pentru anul 2023, este anticipat să ajungă la 5.8% din PIB, iar pentru 2024 analiștii estimează un deficit bugetar de 5.6%. Totodată, rata de creștere a PIB-ului real este așteptată să ajungă la 2% in 2023, în timp ce, in 2024, estimările analiștilor arată o creștere de până la 2.6%. (Sursa: ZF)

Piața De Lux Din China Se Redresează

Rezultatele gigantului de lux, LVMH, publicate săptămâna trecuta, au arătat ca vânzările produselor de lux in China se redresează, înregistrând o creștere de peste 30% in luna decembrie. În ciuda unei reluări parțiale a călătoriilor în străinătate, tot mai mulți consumatori din China cumpără produse delux acasă. Piața chineza a produselor de lux personal a crescut cu aproximativ 12% in 2023, ajungând la peste 56.43 mld. USD, potrivit Bain & Company. Achizițiile produselor de lux in China continentala au reprezentat aproximativ 16% din piața globala in 2023 si se așteaptă sa atingă un procent de cel puțin 20% in 2030. (Sursa: CNBC)

Ads

Singapore Menține Politica Monetara Neschimbata

Banca Centrala din Singapore a declarat ca va menține politica monetara neschimbata, in prima sa decizie trimestriala din 2024, in linie cu așteptările analiștilor. Totodată, banca va menține si politica de schimb valutar, cunoscuta sub numele de schimb valutar nominal efectiv pentru dolarul singaporez (S$NEER). Începând din acest an, Autoritatea Monetara din Singapore a trecut de la o revizuire semestriala a politicii sale monetare la o revizuire trimestriala. (Sursa: CNBC)

Bayer AG Pret curent 153.86 RON ( -5.14% ) MCap 127B

Acțiunile Bayer au scăzut cu 5.7% după ce un tribunal din Philadelphia a ordonat companiei sa plătească daune de 2.25 mld. USD pentru presupusele efecte cancerigene ale erbicidului Roundup. Verdictul juriului include 2 mld. USD in daune punitive. Acțiunile Bayer au pierdut 70% din valoarea lor de la achiziționarea Monsanto in 2018. Directorul general Bill Anderson se confrunta cu o serie de provocări, printre care se numără litigiile in curs de desfășurare si restructurările eșuate. In ciuda unui nivel ridicat al datoriilor, Bayer rămâne angajata sa soluționeze procesele actuale. (Sursa: Reuters)

Ads

Infinity Capital Investments Pret curent 1.820 RON (0.00% ) MCap 910M

Societatea de investiții financiare, Infinity Capital, a informat investitorii cu privire la demararea unei licitații, in data de 7 februarie 2024, in vederea vânzării participației de 1.75 mil. acțiuni la Complex Hotelier Dâmbovița S.A., la prețul de 20 mil. RON. Este cea de-a doua runda de licitație inițiată de companie, după cea din data de 31 ianuarie, la care nu au fost depuse oferte. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 3.970 RON ( -0.25% ) MCap 2.1B P/E -243.826

Acțiunile operatorului privat de sănătate, MedLife, primesc o noua recomandare din partea analiștilor de la Erste Group. Aceștia estimează un preț țintă, pentru următoarele 12 luni, de 4.73 RON/acțiune, implicând o potențiala apreciere cu 19.3% fata de data raportului. In prezent, prețul acțiunilor MedLife se situează la 3.99 RON, înregistrând o creștere de doar 0.25% de la începutul anului. (Sursa: ZF)

Antibiotice Pret curent 1.760 RON ( -6.88% ) MCap 1.18B P/E 13.777

Ads

Prețul acțiunilor Antibiotice Iași a înregistrat o creștere de 36.9% de la începutul anului, ajungând la 1.91 RON/unitate. Din cele 17 ședințe de tranzacționare la BVB, acțiunile companiei au cunoscut o apreciere in 14 dintre ele, capitalizarea bursiera ridicând-se astfel de la 936.5 mil. RON la 1.28 mld. RON. (Sursa: ZF)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.20 RON (0.80% ) MCap 609M P/E 9.29

Purcari Wineries a obținut din nou un scor VEKTOR maxim, de 10 din 10, menținând-si poziția de excelenta in comunicarea cu investitorii săi individuali si instituționali. Scorul reflecta importanta comunicării cu investitorii pentru companie, precum si angajamentul acesteia pentru transparenta si implementarea celor mai bune practici in relația cu investitorii. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.273 RON ( -0.73% ) MCap 173M P/E -228.958

Bittnet Systems informează investitorii cu privire la decizia de admitere la tranzacționare pentru emisiunea de obligațiuni BNET28, primita din partea Bursei de Valori București. Astfel, prima zi de tranzacționare pentru acțiunile BNET28 va fi vineri, 02.02.2024. Emisiunea curenta este formata din 100,000 de obligațiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominala totala de 10,000 RON si cu o dobândă de 9.6% pe an plătibila trimestrial. (Sursa: BVB)

Ads

Teraplast Pret curent 0.5600 RON ( -2.10% ) MCap 1.22B P/E 210.9314

TeraPlast a obținut nota maxima in cadrul scorului VEKTOR, pentru a cincea oara consecutiv. “Avem peste 14 mii de acționari care au încredere in TeraPlast si cărora le-am promis atât plus-valoare, cat si o comunicare constanta, de calitate. Suntem convinși ca prin creșterea importantei si calității activității de comunicare cu investitorii, întreaga piața de capital românească devine mai atractiva pentru investitorii locali, dar si internaționali. Evaluarea Vektor reușește sa pună in valoare importanta acestor aspecte”, a menționat dl Alexandru Stanean, CEO TeraPlast. (Sursa: BVB)

Sony Group Corporation Adr Pret curent 96.70 USD (1.37% ) MCap 122B

Sony a anunțat realizarea unei investiții strategice in startup-ul african de gaming Carry1st, vizând extinderea brandului PlayStation in Africa. Investiția reprezintă o miza îndrăzneața pentru Sony in ceea ce privește prezenta companiei in industria de jocuri video din Africa, care a înregistrat o creștere rapida in ultimii ani, in ciuda unei scăderi generale la nivel mondial a vânzărilor post-pandemice. (Sursa: CNBC)

Ads

Sofi Technologies Inc Pret curent 9.340 USD (22.57% ) MCap 8.53B P/E -42.696

Prețul acțiunilor SoFi Technologies au crescut cu peste 9% după publicarea ultimelor rezultate financiare. Compania a înregistrat primul profit trimestrial din istorie. Profitul de 0.02 USD a depășit așteptările analiștilor de break-even. Anul trecut, compania raporta o pierdere de 0.05 USD/acțiune. In ultimele 12 luni, prețul acțiunilor a crescut cu 14%. (Sursa: Barron’s)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads