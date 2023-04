Cel mai mare producător a devenit și al doilea importator de semințe de floarea-soarelui din UE – TradeVille

Romania – Al Doilea Cel Mai Mare Importator De Semințe De Floarea-Soarelui Din UE

Romania, cel mai mare producător de semințe de floarea-soarelui din UE, a devenit in ultima perioada, al doilea cel mai mare importator dintre statele membre, arata datele agregate din perioada iulie 2022 – aprilie 2023. Romania a cumpărat in perioada menționata peste 450,000 de tone de semințe de floarea-soarelui, ceea ce reprezintă cca. 22% din cantitatea totala de 2 mil. tone importata in UE si de 1.4 ori mai mare fata de cantitatea importata in anul comercial anterior. Spre comparație, Bulgaria a importat in acest an comercial o cantitate de semințe de floarea-soarelui de peste 810,000 tone, iar Ungaria – peste 320,000 tone. Majoritatea cantităților de semințe importate in UE provin din Ucraina, care a trimis in blocul comunitar peste 1.7 mil. tone, adică 85.7% din cantitatea totala importata. (Sursa: Economica.net)

Înmatriculările De Automobile Noi Cresc Cu O Treime In 2023

Numărul de autoturisme noi înmatriculate in Romania in perioada ianuarie-martie a crescut cu 27.6% fata de perioada similara din 2022, totalizând 36,966 de unități, dintre care 3,140 au fost electrice si 9,842 cu propulsie hibrida. In total, in primele 3 luni ale anului 2023, in UE au fost înmatriculate peste 2.65 mil. autoturisme, in creștere cu 17.9% fata de T1 2022. Dintre acestea, pe primul loc in blocul comunitar s-a plasat grupul VW cu 818,891 automobile noi înregistrate. (Sursa: ZF)

Inflația Din Tarile Europene Încetinește

Ads

Rata inflației in zona euro a fost de 6.9% in martie 2023, cu mult mai mica fata de februarie, când aceasta a înregistrat o valoare de 8.5% si in scădere fata de acum un an, când era de 7.4%, ceea ce ilustreze o răcire in general a economiei europene, unde preturile de consum au scăzut in 25 de state membre in ultima luna. La nivelul blocului comunitar, inflația a fost de 8.3% in martie - cu 1.6 puncte procentuale mai mica comparativ cu februarie, dar cu 0.5 puncte procentuale mai mare fata de martie 2022. Statele in care s-a înregistrat cea mai mare rata a inflației sunt Ungaria (25.6%), Letonia (17.2%) si Cehia (16.5%), iar printre tarile cu cea mai mica inflație se numără Luxemburg (2.9%), Spania (3.1%) si Tarile de Jos (4.5%). (Sursa: Eurostat)

Marea Britanie, In Continuare Afectata Grav De Inflație

Marea Britanie a fost singura tara din Europa de Vest care a avut o inflație de doua cifre in luna martie, după ce aceasta a scăzut cu mai puțin decât se așteptau economiștii, ceea ce a întărit opinia potrivit căreia Banca Angliei (BoE) va majora din nou ratele de politica monetara in luna mai. Astfel, preturile de consum ale englezilor au crescut in martie cu 10.1% anual, in scădere fata de 10.4% in februarie, dar cu mult peste prognoza economiștilor de 9.8%. Inflația de baza, care elimina preturile volatile ale energiei si alimentelor, a continuat sa se situeze in jurul valorii de 6.2%, investitorii luând acum in calcul o probabilitate de 95% ca BoE sa majoreze dobânzile luna viitoare. Rata inflației din Marea Britanie a atins un maxim al ultimilor 41 de ani in octombrie, anul trecut, când a atins nivelul de 11.1%. (Sursa: Reuters)

Ads

Oil Terminal Preț curent 0.1255 RON ( -0.79% ) MCap 376M P/E 32.4146

Acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, a cărui participare a scăzut de la 17.35% la 3.34% din capitalul social al Oil Terminal, in urma recentei operațiuni de majorare a capitalului social pe care o contesta, solicita modificarea unui punct înscris pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023. Acesta solicita ca alegerea membrilor Consiliului de Administrație sa se facă prin metoda votului cumulativ, înlocuind metoda votului secret, propusa de către acționarul majoritar, statul roman prin Ministerul Energiei. Totuși, întrucât deținerile acestuia se situează sub pragul semnificativ de 5%, la data de referința a ședinței AGOA, solicitarea a fost respinsa. (Surse: BVB (1);BVB (2);BVB (3);BVB (4))

Artego Jiu Preț curent 14.2 RON (3.65% ) MCap 115M P/E 9.4

Acționarii Artego, întruniți la ședința AGOA de ieri, au hotărât, printre altele, repartizarea unui dividend brut per acțiune de 0.86956 RON/acțiune. Randamentul dividendului, in baza ultimului preț de închidere, este de 6.1%. Data de înregistrare a fost fixata in data de 10 mai 2023 (data ex-dividend: 9 mai 2023), iar dividendul va fi plătit in ziua de 31 mai 2023. Dividendul este cu 18% mai mare fata de dividendul plătit anul trecut. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Allianz SE Preț curent 1,086.2 RON (0.22% ) MCap 484B

Allianz intenționează sa vândă participația sa de peste 5% in fintech-ul N26 pentru suma de 3 mld. USD. Astfel, discount-ul oferit de Allianz este de 68% fata de valoarea de 9 mld. USD pe care compania o avea in toamna anului 2021. Situația reflecta scăderea încrederii investitorilor in start-up-uri. Totuși, Allianz, prin societatea Allianz X, a devenit acționar in cadrul fintech-ului german N26 in anul 2018, când compania era evaluata la mai puțin de 1 mld. USD. Conform datelor celor de la Financial Times, Allianz ar putea realiza de trei ori valoarea investiției, daca ar vinde participația. (Sursa: Financial Times)

Lockheed Martin Corporation Preț curent 497.41 USD ( -0.80% ) MCap 131B P/E 22.98

Rezultatele din primul trimestru al producătorului de arme american, Lockheed Martin, au depășit estimările pieței, chiar daca compania se confrunta cu o serie de dificultăți, printre care lipsa pieselor de schimb si a forței de munca, dar reușește sa compenseze printr-o cerere mai mare alimentata de tensiunile geopolitice din prezent. Astfel, după anunțarea rezultatelor, acțiunile companiei se tranzacționau in creștere cu pana la 3.8%. Compania a avut vânzări nete trimestriale in valoare de 15.13 mld. USD in T1 2023 – cu 100 mil. USD peste așteptările analiștilor si a raportat un profit net ajustat pe acțiune de 6.43 USD, cu peste 6% mai mult comparativ cu prognozele analiștilor. Pentru întregul an 2023, compania proiectează vânzări nete in suma de 65 – 66 mld. USD si profituri cuprinse intre 26.6 – 26.9 USD/acțiune. (Sursa: Reuters)

Ads

SHELL PLC Preț curent 28.060 EUR ( -0.46% ) MCap 201B

Shell a anunțat repornirea operațiunilor la câmpul petrolier Pierce din Marea Nordului, in urma unei modernizări tehnice care permite si extragerea gazelor naturale, după ce, mult timp, locația a produs doar petrol. Pierce este o societatea mixta, deținuta majoritar de Shell (92.5%), restul aparținând companiei Ithaca Energy (7.5%). Marele producător de combustibili fosili a declarat ca se așteaptă la o producție de 30,000 de barili echivalent petrol pe zi, ceea ce dublează producția din prezent, având in vedere ca gazele sunt acum extrase in cantitate mai mare decât petrolul. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 215.36 USD ( -1.07% ) MCap 565B P/E 24.38

Meta Platforms se pregătește de o noua runda de concedieri, de 10,000 de posturi, in lunile următoare, conform planului propus de Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei, încă de luna trecuta. Noua runda de disponibilizări se va derula pe parcursul a doua luni si vizează posturile din departamentul de tehnologie precum si cel de business development. Cu toate acestea, Meta va inaugura, in următoarele săptămâni, o noua aplicație, Horizon Worlds VR, pentru adolescenții din SUA si Canada. Compania a declarat ca va lua in considerare o serie de protecții adecvate varstei, pentru a oferi o experiența sigura. (Surse: SeekingAlpha;Wall Street Journal)

Ads

Banco Santander Preț curent 3.6345 EUR (0.96% ) MCap 61B

Ana Botin, președinte executiv al băncii Santander, s-a întâlnit cu președintele Mexicului. Întâlnirea a avut loc in contextul in care guvernul mexican explorează posibilități de finanțare pentru achiziția a 13 centrale energetice de la Iberdrola, in schimbul sumei de 6 mld. USD. Santander se numără printre băncile care încearcă sa ofere finanțare guvernului. (Sursa: Reuters)

Airbnb Inc Preț curent 118.70 USD ( -0.41% ) MCap 75.6B P/E 39.94

Airbnb a anunțat ca extinde numărul de parteneri ai unui program prin care chiriașii din apartamentele deținute de partenerii companiei pot subînchiria locuințele, inclusiv pe termen scurt, devenind gazde. Noii parteneri sunt Starwood Capital Group, Milhaus, precum si alți proprietari de clădiri de apartamente. Prin urmare, numărul clădirilor de apartamente incluse in cadrul acestui program se ridica la 250, o creștere de 43% fata de momentul lansării programului, in toamna anului 2022. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).