Cele mai lichide companii de la BVB – TradeVille

Cele Mai Lichide Companii De La BVB

In ultimele 12 luni, cele mai lichide cinci acțiuni de la BVB au generat tranzacții in valoare de 10.3 mld. RON, 75% din aceasta suma fiind realizata de Hidroelectrica, OMV Petrom si Fondul Proprietatea. Companiile care completează acest top sunt Banca Transilvania, cu 1.84 mld. RON, si Romgaz, cu 733 mil. RON, fiind urmate de BRD (435 mil. RON), Nuclearelectrica (433 mil. RON), TTS (229 mil. RON), One United Properties (183 mil. RON) si MedLife (175 mil. RON). (Sursa: ZF)

S&P Reconfirma Ratingul BBB-/A3 Aferent Datoriei României

Agenția de rating Standard & Poor's a reconfirmat, la BBB-, ratingul aferent datoriei României pe termen lung si scurt in valuta. Decizia vine ca urmare a nivelului redus al datoriei externe si guvernamentale, a perspectivei semnificative de creștere a economiei, precum si de angajamentele României in cadrul Mecanismului de Redresare si Reziliența al Uniunii Europene. (Sursa: Bursa.ro)

Banca Centrala Din China Sporește Lichiditatea In Sistemul Bancar

Banca Populara a Chinei (PBOC) a reînnoit împrumuturile de politica monetara pe termen mediu prin injectarea a aproximativ 42 mld. USD in sistemul bancar. In timp ce împrumuturi in valoare de 70 mld. USD au ajuns la scadenta, PBOC a decis sa mențină rata dobânzii pentru împrumuturile de politica monetara pe un an la 2.50%, găsind un echilibru intre sprijinirea unei economii in dificultate si stabilizarea yuanului. Având in vedere așteptările privind ratele americane "mai mari pentru mai mult timp", o relaxare monetara suplimentara ar putea exercita presiuni asupra valorii yuanului, care a pierdut deja aproximativ 5.5% fata de dolar in acest an. Guvernele locale chineze emit obligațiuni de refinanțare pentru a face fata riscurilor legate de datorie, in timp ce colectarea impozitelor ar putea avea, de asemenea, un impact asupra lichidității. (Sursa: Reuters)

Prețul Țițeiului S-A Stabilizat

Contractele futures pentru petrolul Brent, care se tranzacționează la peste 90 USD pe baril, s-au stabilizat luni, după o creștere puternica vineri. Investitorii monitorizează evoluția conflictului dintre Israel si Hamas, existând îngrijorări cu privire la o posibila implicare a Iranului. Războiul reprezintă un risc geopolitic semnificativ pentru piețele petroliere. Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va întoarce in Israel pentru a discuta situația. Continuarea conflictului face ca previziunile privind preturile petrolului sa fie incerte, iar sancțiunile impuse proprietarilor de nave care transporta petrol din Rusia vor reduce oferta de țiței la nivel mondial. (Sursa: Reuters)

Transelectrica Preț curent 29.0 RON ( -0.34% ) MCap 2.12B P/E 3.2

Compania națională de transport al energiei electrice, Transelectrica, a informat piața cu privire la semnarea, alături de Abu Dhabi National Energy Company si alte 3 companii, a unui memorandum de înțelegere pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, având ca scop "realizarea unei linii de înalta tensiune in curent continuu si a stațiilor de conversie pe teritoriul României". (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.985 RON ( -1.20% ) MCap 3.74B P/E 8.470

One United Properties a anunțat încheierea unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare prin intermediul filialei sale cu capital integral deținut, One Proiect 16 S.R.L., pentru achiziția mai multor terenuri in București. Prețul total al tranzacției este de 17 mil. EUR, aceasta urmând a se derula in mai multe etape, sub rezerva diverselor condiții, uzuale pentru astfel de tranzacții. Conducerea companiei a anunțat ca, odată ce condițiile suspensive vor fi îndeplinite, vor fi furnizate informații suplimentare pentru piața. (Sursa: BVB)

Sony Group Corporation Adr Preț curent 85.40 USD (0.29% ) MCap 107B

Grupul Sony a inițiat discuțiile cu Disney in legătura cu o potențiala achiziție a afacerii sale din India. Conform Bloomberg, Disney s-ar afla in discuții cu mai mulți parteneri pentru a-si vinde partea de streaming si televiziune din India. Decizia vine in contextul in care operațiunile din aceasta tara ale Disney au suferit pierderi semnificative in ultimul an, in parte din cauza pierderii drepturilor de difuzare a meciurilor de crichet, cel mai popular sport in India. (Sursa: SeekingAlpha)

Raytheon Technologies Preț curent 73.98 USD (1.00% ) MCap 108B P/E 19.49

RTX Corporation, unul dintre cei mai mari producători de rachete ghidate, a încheiat un contract de 156 mil. USD cu armata americana pentru furnizarea de piese de schimb, componente si echipamente de suport la sol pentru sistemul de apărare antirachetă Patriot al României. De menționat este faptul ca, in 2017, Departamentul de Stat al SUA a aprobat cererea României de achiziționa sisteme de apărare antiaeriana Patriot, suport si echipamente conexe in cadrul unui acord potențial de 3.9 mld. USD. (Sursa: SeekingAlpha)

Rite Aid Corp (consolidare 2019) Preț curent 0.6483 USD ( -16.81% ) MCap 35.7M P/E -0.0378

Lanțul de farmacii Rite Aid a anunțat depunerea unei cereri de intrare in insolventa la autoritatea de reglementare din SUA. In ultima perioada, compania s-a confruntat cu o încetinire a vânzărilor, datorii tot mai mari, in contextul dobânzilor in creștere, dar si cu diverse litigii pe tema opioidelor. De asemenea, concurenta acerba specifica sectorului de retail a contribuit la deteriorarea rezultatelor companiei. (Sursa: CNBC)

Ferrari NV Preț curent 315.04 USD (0.97% ) MCap 81B

Ferrari a început sa accepte criptomonedele ca mijloc de plata pentru mașinile sale sport de lux in SUA si va extinde oferta in Europa, ca răspuns la cererea clienților săi bogați. Aceasta mișcare distinge Ferrari de multe alte companii de top care au ezitat sa accepte astfel de plăti din cauza volatilității criptomonedelor. Directorul de marketing si comercial al Ferrari, Enrico Galliera, a declarat ca angajamentul companiei de a fi neutra din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon pana in 2030 rămâne neschimbat. Opțiunea de plata cu criptomonede își propune sa atragă atât cumpărătorii tradiționali, cat si pe cei mai tineri, care si-au diversificat portofoliile de investiții prin includerea criptomonedelor. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Preț curent 360.82 USD (1.45% ) MCap 160B P/E 37.72

Masurile drastice luate de Netflix împotriva partajării parolelor de către clienți au adăugat aproximativ 6 mil. de abonați in trimestrul al treilea, ceea ce ar putea crea premisele unor noi creșteri de preturi. Analiștii sugerează ca Netflix ar putea să-și dubleze numărul de abonați pentru pachetele cu publicitare și sa crească preturile pentru opțiunile sale fără publicitate in lunile următoare, consolidând astfel veniturile. In al treilea trimestru vânzările ar urma sa crească cu 7.7%, la 8.54 mld. USD, datorita lansărilor de noi serii, precum "Virgin River". (Sursa: Reuters)

