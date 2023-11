Cheltuielile de cercetare-dezvoltare, doar 0.46% din PIB – TradeVille

Cheltuielile De Cercetare-Dezvoltare, Doar 0.46% Din PIB

In 2022, Romania a alocat 6.4 mld. RON pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv 0.46% din PIB, din care 0.29% pentru sectorul privat si 0.17% pentru sectorul public. Din totalul cheltuielilor, 91.6% au fost cheltuieli curente, iar restul au fost cheltuieli de capital. Din cheltuielile curente, 56% au fost reprezentate de salariile angajaților, care au totalizat 49,052 la finalul anului 2022. In ceea ce privește sursele de finanțare, cele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicata pondere, de 54.5%, in timp ce, cheltuielile finanțate din fonduri publice au fost in proporție de doar 30.9%. (Surse: INS;ZF)

Noua Lege Pentru Prosumatori

Acum trei zile, a fost votat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale, prin care limita de putere instalata pentru care se poate solicita compensare cantitativa creste la 400 kW. Totodată, legea schimba însăși definiția pro sumatorului, fiind introdusa stocarea energiei, posibilitatea de a vinde direct energie către alt consumator racordat la instalația de producție si posibilitatea de a compensa energia produsa in exces cu cea consumata la alt loc de consum. Termenul de 24 de luni, in care pro sumatorul poate consuma din rețea energia produsa in exces, este eliminat, iar ANRE ar trebui sa publice o noua metodologie in acest sens, deoarece nu este clar când se plătesc diferențele daca prosumatorul a injectat in rețea mai mult decât a consumat. (Sursa: Economica.net)

Prietenie Intre China Si SUA?

Președintele chinez Xi Jinping le-a transmis, miercuri, oamenilor de afaceri americani, ca cele doua tari trebuie sa aleagă intre a fi adversari sau parteneri. Remarcile sale contrastează cu abordarea administrației Biden de a urmări o competiție strategica cu Beijing, restricționând exporturile de tehnologie avansata americana către China, in timp ce caută domenii de cooperare. “Indiferent de cum evoluează peisajul global, tendința istorica a coexistentei pașnice dintre China si Statele Unite nu se va schimba”, a adăugat Xi. Aproape 400 de lideri de afaceri au participat la cina organizata de Consiliul de Afaceri SUA-China si Comitetul National pentru Relațiile SUA-China, printre care CEO-ul Apple si al Qualcomm. (Sursa: CNBC)

Irlanda, In Realitatea Post-Covid

Gazda a marilor companii americane din domeniul tehnologiei si farmaceutic, care si-au văzut vânzările explodând in timpul pandemiei, Irlanda a înregistrat o creștere anuala medie de 10.5% intre 2020-2022, in timp ce alte economii s-au contractat sub efectul blocajelor. Pe măsură ce situația globala s-a schimbat, Irlanda a intrat pe o panta descendenta, economia scăzând cu 4.7% fata de anul trecut, cel mai mare declin înregistrat de o tara europeana in aceasta perioada. Potrivit celui mai mare think-tank al tarii, economia este pe cale sa înregistreze cea mai mare contracție anuala din 2009 încoace. (Sursa: WSJ)

Bittnet Systems București Pret curent 0.255 RON (0.79% ) MCap 161M P/E -24.201

Bittnet a informat piața despre intenția de a lista compania de securitate cibernetica, FORT pe piața AeRO-SMT in trimestrul 1 din 2024. Listarea va fi precedata de un plasament privat pentru majorarea capitalului social al societății derulat in perioada imediat următoare. In primele 9 luni din acest an, FORT a realizat o cifra de afaceri de 12 mil. RON si un profit brut de 2.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Holdingrock1 Pret curent 8.14 RON ( -0.49% ) MCap 144M P/E -7.74

Roca Industry, holdingul de companii de materiale de construcții, a încheiat primele 9 luni ale anului 2023 cu o cifra de afaceri consolidata de 320.4 mil. RON, înregistrând o creștere de 64% fata de perioada similara a anului 2022. Rezultatul operațional consolidat a fost însă in scădere cu 77%, ajungând la 3.2 mil. RON, ca rezultat al creșterii cu 56% a cheltuielilor din exploatare. Prin urmare, Roca Industry a încheiat primele 9 luni cu o pierdere neta 12.5 mil. RON, fata de un profit net de 6.5 mil. RON in 9L 2022. (Surse: BVB;ZF)

Romgaz Pret curent 48.40 RON (1.26% ) MCap 18.6B P/E 7.44

Prețul acțiunilor Romgaz s-a apreciat cu 3.8%, in după amiaza de miercuri, după ce societatea a anunțat intenția de majorare a capitalului social cu 3.5 mld. RON prin acordarea a noua acțiuni gratuite la una deținuta. Astfel, prețul acțiunilor a crescut de la 47.8 RON la 49.65 RON. (Sursa: ZF)

Safetech Innovations Pret curent 2.62 RON (0.77% ) MCap 174M P/E 25.80

Consiliul de Administrație al Safetech Innovations, companie de securitate cibernetica listata la BVB, a informat investitorii cu privire la convocarea AGA din 21 decembrie 2023. Printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi se numără aprobarea înființării unei societăți, deținuta integral de Safetech, in Arabia Saudita, cu sediul in Riad. Noua societatea ar urma sa poarte numele Safetech Innovations Co, forma juridica fiind de societate cu răspundere limitata (SRL). (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.750 RON ( -3.23% ) MCap 70.1M P/E 8.048

Pentru a-si eficientiza portofoliul, dezvoltatorul imobiliar Meta vrea sa îl extindă pentru a acoperi si alte nișe ale pieței imobiliare. Compania își propune ca, in viitor, sa aibă expunere pe toate sectoarele acestei piețe, după ce, in primele 9 luni din 2023, a investit peste 10.6 mil. EUR in 16 proiecte, portofoliul de investiții al companiei atingând 93.6 mil. RON. Meta intenționează sa folosească atât resurse proprii, cat si finanțare bancara pentru dezvoltarea noilor proiecte. (Sursa: ZF)

Simtel Team Pret curent 40.1 RON (2.30% ) MCap 316M P/E 20.3

Simtel Team informează piața cu privire la finalizarea investiției intr-un nou parc logistic, in Băicoi, județul Prahova. Noul spațiu logistic va deveni un hub de aprovizionare pentru toate activitățile derulate de companie si a presupus o investiție in valoare de aproximativ 6 mil. RON, finanțata atât din surse proprii, cat si din împrumuturi bancare. Prin utilizarea noii facilitați de dezvoltare, Simtel va diminua distantele de livrare si timpii de transport cu aproximativ 15% si, de asemenea, își va optimiza stocurile de materiale. (Sursa: BVB)

Burberry Group Plc Pret curent 15.590 GBP ( -10.35% ) MCap 6.05B

Prețul acțiunilor Burberry a înregistrat o scădere de 9%, joi, după ce compania a publicat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru fiscal. Potrivit raportului, creșterea vânzărilor in magazinele sale a marcat o creștere de doar 1%, fata de +18% înregistrata in trimestrul anterior, pe fondul unei încetiniri a vizărilor din China. Totodată, retailului britanic a avertizat ca profitul operațional pe întregul an se va situa la limita inferioara a intervalului prognozat, ca rezultat al scăderii, la nivel mondial, a cheltuielilor pentru produsele de lux. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 78.98 USD ( -9.29% ) MCap 204B

Gigantul de comerț electronic, Alibaba, a raportat, ieri, un profit trimestrial care a fost sub așteptările pieței si a declarat ca nu va proceda la separarea completa a diviziei de cloud computând. Compania a declarat ca decizia vine in contextul deciziei SUA de a limita exporturile de semiconductori, care a îngreunat accesul firmelor chineze la aprovizionarea cu materia prima esențiala. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 5% in ședința de pre-market de la New York. (Sursa: CNBC)

Walmart Inc Pret curent 157.18 USD ( -6.96% ) MCap 419B P/E 29.90

Walmart a depășit estimările Wall Street pentru profiturile din ultimul trimestru datorita vânzărilor in creștere, dar retăiere-ul a adoptat un ton prudent in ceea ce privește perspectivele sale, observând o slăbire a cheltuielilor de consum spre sfârșitul trimestrului. Compania anticipează un profit pe acțiune ("EPS") in intervalul 6.4-6.48 USD pentru trimestrul următor, sub estimările analiștilor. Walmart se așteaptă ca rata de creștere a vânzărilor nete consolidate sa se situeze in intervalul 5-5.5%. Prețul acțiunilor a scăzut, in ședința de pre-market, cu 7.5%, după ce in prealabil, in ședința de miercuri, ajunseseră la un maxim record. (Sursa: CNBC)

