China caută soluții de resuscitare a bursei - TradeVille

Preturile Producției Industriale, In Termeni Anuali, Au Scăzut

In luna iulie, preturile producției industriale au scăzut, pe total piața (interna si externa), cu 0.9% fata de luna iulie 2022. Fata de luna iunie 2023, acestea au crescut cu 0.6%. La nivelul pieței interne, indicele preturilor producției industriale a fost de 100.40, respectiv 96.17 pentru piața externa. Cea mai mare creștere a preturilor fata de luna iulie s-a înregistrat in industria bunurilor de uz curent, indicele fiind de 111.06, iar cea mai mica valoare s-a înregistrat la nivelul industriei bunurilor intermediare, respectiv 95.68. (Sursa: INS)

Costul Orar Al Forței De Munca A Crescut In T2 2023

In T2 2023 fata de T2 2022, costul orar al forței de munca in forma ajustata a crescut cu 14.38%. Comparativ cu trimestrul precedent, majorarea costurilor a fost de 8.08%. In T2 2023 fata de T2 2022, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de munca a crescut cu 14.38%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale), cu 14.34%. (Sursa: INS)

China Caută Soluții De Resuscitare A Bursei

China lansează o campanie pentru a-si revigora piața de capital aflata in declin si pentru a spori încrederea investitorilor. Masurile anunțate includ reducerea costurilor de tranzacționare, încetinirea ritmului de listare la bursa a companiilor si protejarea micilor investitori. Totodată, Comisia de Reglementare a Pieței de Valori din China (CSRC) intenționează sa sporească lichiditatea pieței prin relaxarea limitelor pentru investitori si îmbunătățirea mecanismelor de tranzacționare. Potrivit declarațiilor CSRC, toate acțiunile listate pe piața de la Beijing vor fi eligibile pentru tranzacționarea in marja. (Sursa: Reuters)

Ads

Exporturile Germaniei Au Scăzut Mai Putin Decât Așteptările

In luna iulie, exporturile Germaniei, cea mai mare economie a zonei euro, au scăzut cu 0.9% fata de luna iunie. Economiștii se așteptau la un declin lunar de 1.5%. In aceeași perioada, importurile au crescut cu 1.4%. Balanța comerciala a înregistrat un surplus de 15.9 mld. EUR, fata de 18.7 mld. EUR, in iunie. In opinia ING, situația activității comerciale a Germaniei nu mai reprezintă pilonul de dezvoltare a economiei, ci un factor de frânare a creșterii. (Sursa: Reuters)

Softbinator Technologies Preț curent 5.92 RON (0.00% ) MCap 60.7M P/E 10.48

Compania românească de servicii de dezvoltare produse software a înregistrat, in S1 2023, o cifra de afaceri in valoare de 17.6 mil. RON, in creștere cu 57% comparativ cu perioada similara a anului anterior. In ceea ce privește rezultatul net al perioadei, acesta a fost reprezentat de o pierdere in suma de 557,000 RON, fiind pus pe seama perioadei nefaste prin care trece sectorul de tehnologie in acest an. In primele șase luni ale anului, compania a efectuat o serie de restructurări si optimizări de costuri, precum si o unificare a politicilor contabile la nivel de grup. (Sursa: Bursa.ro)

Ads

Prebet Aiud Preț curent 2.16 RON (4.85% ) MCap 98.3M P/E 10.01

Consiliul de Administrație al producătorului de prefabricate din beton a convocat AGA pentru data de 11.10.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se regăsește aprobarea majorării participației pe care o are compania in cadrul Societății de Investiții Alternative Cu Capital Privat Roca Investments S.A. cu suma maxima de 5 mil. EUR. De asemenea, un alt punct de pe ordinea de zi, prevede aprobarea unor investiții in limita a 20 mil. RON pentru achiziționarea de instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețe reglementate. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.710 RON (0.00% ) MCap 855M P/E 21.775

Conducerea Infinity Capital Investments (SIF5) a anunțat piața cu privire la achiziționarea, in data de 01.09.2023, a 147,367 acțiuni emise de Flaros S.A., valoarea tranzacției ridicându-se la 9.2 mil. RON. Flaros S.A. este o companie care închiriază spatii proprii, in urma tranzacției cedându-se 9.68% din capitalul social al acesteia. In aceste condiții, SIF5 a depășit pragul de 90% din drepturile de vot ale Flaros, deținând anterior tranzacției 81.07% din capitalul social. (Sursa: BVB)

Ads

One United Properties Preț curent 0.910 RON ( -1.94% ) MCap 3.45B P/E 7.826

One United Properties convoacă AGA Ordinara si Extraordinara pentru data de 9/10 octombrie 2023. La AGA Ordinara, acționarii supun la vot, printre altele, acordarea unui dividend brut interimar de 0.01 RON/acțiune din rezultate primelor șase luni din acest an. Randamentul brut al dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 1.1%. Data plații este propusa pentru 31 ianuarie 2024, având data de înregistrare 16 ianuarie 2024. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 331.50 RON (1.10% ) MCap 354B

Ola Kallenius, CEO-ul producătorului german de mașini a declarat intr-un interviu pentru CNBC, duminica, ca Mercedes planifica sa lanseze o versiune mai mica a SUV-ului de lux G Class, cunoscut pentru vehiculul sau off-road robust, care are un preț de vânzare de aproape 140,000 USD si este popular printre cumpărătorii din SUA. Acest model exista de mai bine de patru decenii. CEO-ul Mercedes a menționat ca "micul G" va fi lansat "in câțiva ani de acum înainte", dar nu a specificat o data exacta pentru lansarea mașinii. (Sursa: CNBC)

Ads

Bayerische Motoren Werke Preț curent 473.15 RON ( -2.41% ) MCap 284B

BMW si Mercedes depun cel mai mare efort de pana acum in domeniul vehiculelor electrice, pentru a face fata competiției in creștere din partea jucătorilor chinezi si pentru a se apropia de gigantul american Tesla. Duminica, Mercedes-Benz a dezvăluit Conceptul CLA Class, un vehicul electric construit pe o arhitectura noua care va sta la baza viitoarelor mașini electrice ale gigantului auto german. Intre timp, sâmbătă, rivalul BMW a prezentat "Vision Neue Klasse," un alt concept de mașina electrica care evidențiază ambițiile companiei in domeniul vehiculelor electrice. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/s Pret curent 189.07 USD (2.08% ) MCap 431B

Novo Nordisk a lansat, luni, injecția pentru pierderea in greutate, numita Wegovy, in Marea Britanie, fiind a doua lansare a medicamentului in Europa in doar puțin peste o luna. Producătorul de medicamente încearcă sa se extindă in regiune, beneficiind de o cerere in creștere pentru produsul sau. Compania a declarat intr-un comunicat ca injecția săptămânala va fi disponibila in Regatul Unit "prin intermediul unei lansări controlate si limitate". Cererea in creștere pentru acest medicament, alături de medicamentul sau extrem de eficient pentru diabet, Ozempic, au dus la creșteri record ale acțiunilor si profiturilor companiei. Vineri, Novo a detronat LVMH, devenind cea mai valoroasa companie listata din Europa, încheind doi ani si jumătate de glorie pentru grupul de lux francez. (Sursa: Reuters)

Ads

Ryanair Holdings plc Pret curent 16.18 EUR (0.12% ) MCap 18.3B

Ryanair Holdings, operator de zboruri aeriene low cost, a raportat un volum record de 18.9 mil. pasageri transportați in august, marcând o creștere de 12% fata de aceeași luna din 2022. Volumul de pasageri a depășit atât recordul din luna iulie, 18.7 mil. pasageri, cat si numărul raportat in august 2019 (an pre-pandemic), de 14.9 mil. pasageri. Ryanair se așteaptă ca traficul de pasageri sa crească cu 9%, in anul fiscal încheiat in martie 2024, fata de anul fiscal precedent. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads