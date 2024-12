China, mai aproape de a domina sectorul AI – TradeVille

Industria românească, în creștere

În luna octombrie, cifra de afaceri din industrie (piața internă și externă) a crescut, în termeni nominali, cu 5.2% fata de luna septembrie si cu 8.2% fața de luna octombrie a anului trecut. In primele 9 luni ale anului curent, cifra de afaceri din industrie a crescut in total cu 5.3%, datorita creșterii industriei prelucrătoare (+5.8%), industria extractiva scăzând cu 7.2%. (Sursa: INS)

Planuri pentru reducerea deficitului

Germania intenționează sa reducă nivelul împrumuturilor cu 13% in 2025, prin vânzarea de titluri de valoare de aproximativ 380 mld. EUR, comparativ cu 438.5 mld. EUR anul acesta, incluzând si titluri federale verzi de 13-15 mld. EUR. Planul include atragerea a 240 mld. EUR pe piața de capital si 126 mld. EUR pe piața monetara. (Sursa: Bloomberg)

China, mai aproape de a domina sectorul AI

Experții din industrie au declarat ca modelele AI din China nu doar ca țin pasul cu cele din SUA, ci chiar le depășesc in ceea ce privește performanta, inteligenta artificiala devenind noul camp de lupta intre SUA si China. SUA continua sa restricționeze accesul Chinei la cipuri de ultima generație, concepute pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, din temerea ca aceasta tehnologie ar putea amenința securitatea națională. Aceste masuri au determinat China sa maximizeze atractivitatea si performanta modelelor sale AI, prin utilizarea tehnologiei open-source si dezvoltarea propriilor software-uri si cipuri ultra-rapide. (Sursa: CNBC)

China, deficit bugetar record?

China planifica un deficit bugetar de 4% din PIB in 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat pana in prezent. In același timp, creșterea economica urmărita este de 5%, conform unor surse. Aprecierea cu un punct procentual fata de ținta inițială de 3% ar reprezenta 179.4 mld. USD, suma ce va urma sa fie finanțata din obligațiuni speciale off-budget pentru a stimula economia. (Sursa: Reuters)

Societatea Energetica Electrica

Distributie Energie Electrica Romania (DEER), parte din grupul Electrica, a contractat un împrumut de 200 mil. EUR de la Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea planului de investiții 2024-2026. Scopul este modernizarea rețelei de distribuție, care acoperă 40% din Romania si deservește 4 mil. de gospodarii si afaceri. Electrica garantează împrumutul cu o garanție de pana la 240 mil. EUR, aprobata de acționări pe 11 decembrie 2024. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor

Ipopema, casa de brokeraj din Polonia, a revizuit recent recomandarea pentru acțiunile Impact, modificand-o de la „cumpărare” la „menținere”. In plus, a stabilit un nou preț ținta de 0.20 RON/acțiune, fata de 0.18 RON/acțiune, valoare estimata anterior. Aceasta implica o posibila apreciere de 4.7% a prețului curent al acțiunilor companiei. (Sursa: ZF)

Norofert

Norofert a reușit sa atragă 6.95 mil. RON de la investitori in cadrul emisiunii de obligațiuni desfășurate intre 3 si 16 decembrie 2024, intermediata de Tradeville. Compania a pus in vânzare obligațiuni nominative, in valoare totala de 15 mil. RON, cu o dobânda anuala fixa de 10% si o maturitate de 5 ani. Oferta publica, finalizata cu succes, a captat interesul investitorilor, dornici sa sprijine agricultura regenerativa. (Sursa: BVB)

Apple Inc.

Temu, aplicația de e-commerce deținuta de PDD Holdings din China, a ocupat primul loc in topul celor mai descărcate aplicații gratuite din magazinul iOS al Apple din SUA pentru al doilea an consecutiv, evidențiind succesul aplicațiilor chineze pe cea mai mare piața de consum din lume. Având in vedere ca iOS deține peste 56% din piața telefoanelor mobile din SUA, Apple beneficiază direct de popularitatea aplicațiilor precum Temu, care atrag utilizatori si stimulează activitatea pe dispozitivele sale. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/s

Noua campanie de recrutare a producătorului de medicamente pentru diabet si pierdere in greutate a impulsionat economia daneza, lăsând, însă, companiile locale in dificultate. Micile afaceri sunt amenințate de deschiderea unui nou hub de producție, antreprenorii fiind nevoiți sa își închidă porțile pentru ca nu pot oferi o remunerație comparabila cu cea a Novo Nordisk. (Sursa: Bloomberg)

Pfizer Inc

Pfizer a prognozat pentru 2025 un profit ajustat de 2.80-3.00 USD/acțiune, in linie cu așteptările Wall Street de 2.88 USD/acțiune. Pfizer anticipează venituri de 61-64 mld. USD pentru 2025, comparativ cu estimarea de 63.26 mld. USD, dar si un impact negativ de 1 mld. USD asupra veniturilor, din cauza schimbărilor programului Medicare Part D. (Sursa: Reuters)

