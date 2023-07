China reacționează la restricțiile din partea SUA - TradeVille

Preturile Producției Industriale, In Creștere Anuala Cu 7.7%

Preturile producției industriale pe total, piața interna si externa, au crescut cu 7.7% in luna mai 2023, fata de luna mai 2022. Totuși, fata de luna aprilie 2023, preturile producției industriale au scăzut cu 2.1%. Creșterea anuala se datorează practicării unor preturi mai mari pe piața interna, majorările fata de luna mai 2022 fiind de 11.49%. Industria la nivelul căreia preturile au crescut cel mai mult este cea producătoare si furnizoare de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (+36.5% vs. mai 2022). (Sursa: INS)

Piața Bursiera Romana A Crescut Cu 10% In Prima Jumătate A Anului

In primele 6 luni din acest an, BVB a înregistrat un randament de 10%, luând in calcul si dividendele, in timp ce indicele principal al pieței, BET, a avut o dinamica pozitiva de 7%. In iunie, indicele BET a marcat o creștere de 2.1%. In total, de la începutul anului, bursa a înregistrat o creștere a capitalizării de 15.2 mld. RON, ajungând la o valoare totala de 226 mld. RON. Indicele care acoperă segmentul de energie de la bursa, BET-NG, a fost in creștere cu 12.5% in aceeași perioada. (Sursa: ZF)

China Reacționează La Restricțiile Din Partea SUA

China va restricționa exporturile către SUA a unor minerale utilizate la scara larga in industria semiconductorilor, respectiv galiul si germaniul. Măsura are la baza justificări din sfera siguranței naționale si a fost anunțata după ce SUA a decis limitarea exporturilor de microcipuri către China. Controlul exporturilor va începe din data de 1 august. Comercianții chinezi care vor exporta fără permisiune produse derivate din aceste minerale sau care vor exporta volume excesive din aceste produse vor fi sancționați, potrivit Ministerului Comerțului din China. (Sursa: Reuters)

OPEC+ Prelungește Reducerile Voluntare Ale Producției

Luni, OPEC+ a luat decizia de a prelungi pana in luna august reducerea voluntara a producției de petrol cu 1 mil. barili pe zi, in timp ce Rusia a confirmat ca va reduce exporturile cu pana la 500,000 barili pe zi, in august. Reducerile se ridica la 1.5% din oferta globala de petrol a OPEC+ si aduce nivelul de producție a organizației petroliere la cca. 5.16 mil. barili pe zi. In urma anunțului, preturile la petrol au crescut ușor, țițeiul Brent tranzactionandu-se in creștere cu 0.46%, in jurul a 75 USD/baril, in timp ce țițeiul american WTI se tranzacționa la un nivel de 70.1 USD/baril. Știrea vine in contextul in care prețul petrolului este pe un trend descendent in anul 2023, ca urmare a unei cereri mai slabe decât se estimase anterior. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Preț curent RON ( ) MCap 211B

IPO-ul Hidroelectrica a ajuns la final in cursul zilei de ieri, fiind închis la ora 12:00. Transa investitorilor de retail a fost supra subscrisa in timp ce transa investitorilor instituționali a fost acoperita integral, ceea ce înseamnă ca listarea companiei poate fi catalogata ca fiind un succes. Prețul final din Oferta a fost stabilit la 104 RON/acțiune, in timp ce Fondul Proprietatea a decis alocarea restului de 2.55% din deținerile in Hidro in cadrul Ofertei. Astfel, numărul total de acțiuni oferite a crescut la 89.7 mil. acțiuni, in timp ce transa investitorilor de retail a fost suplimentata pana la 20% din Oferta, acestora fiindu-le alocate acum un număr de 17.9 mil. acțiuni. Astfel, factorul de alocare pro-rata pentru transa de retail este de 0.3209762650. Acțiunile H2O vor fi admise la tranzacționare in data de 12 iulie 2023. (Sursa: ZF, BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.941 RON ( -0.11% ) MCap 858M P/E 19.163

Arobs Transilvania a informat piața cu privire la achiziționarea in integralitate a companiei AROBS Pannonia Software Kft, cu sediul in Budapesta, Ungaria, specializata in managementul flotei si dezvoltarea de software la comanda. In urma tranzacției, Arobs, prin intermediul noii filiale, deține, in mod indirect, 100% din capitalul social al companiei Skyshield Magyarorszag Kft, specializata la rândul sau in servicii de management de flota. Comunicatul a precizat ca rezultatele financiare ale companiei vor fi incluse in situațiile financiare consolidate ale AROBS Transilvania Software începând cu T3 2023. (Sursa: comunicat societate)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 8.38 RON ( -1.53% ) MCap 2.96B P/E 4.56

Electrica a anunțat convocarea AGA, in data de 23 august 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi, se numără aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Societatea Energetica Electrica ca societate absorbanta si Societatea Electrica Producție Energie, Electrica Energie Verde 1 si Green Energy Consultancy & Investments ca societăți absorbite. (Sursa: comunicat societate)

Chromosome Dynamics Preț curent 20.0 RON ( -4.76% ) MCap 12.2M P/E 9.4

Chromosome Dynamics a anunțat încheierea unui parteneriat cu Universitatea „Ovidiu” din Constanta in vederea testării si implementării de soluții high-tech, respectiv testarea inputurilor produse de către companie. Parteneriatul are drept scop promovarea soluțiilor si produselor companiei in mediul universitar. (Sursa: comunicat societate)

2performant Network Preț curent 1.880 RON ( -0.27% ) MCap 24.5M P/E -128.792

2Performant Network, liderul marketingului afiliat din Romania, a informat piața cu privire la activitatea companiei din perioada aprilie-iunie 2023. Astfel, afiliații 2Perfomant au trimis cu 36% mai multe click-uri către magazinele online din cadrul platformei in T2 2023, comparativ cu aceeași perioada din anul precedent, generând vânzări online in valoare de 31.4 mil. EUR (+45% vs. T2 2022). Comisioanele generate au crescut cu 41% vs. T2 2022, pana la 1.9 mil. RON. Randamentul bugetelor de marketing afiliat a crescut cu 4%, in timp ce rata de conversie a crescut, in T2 2023, cu 0.6%, pana la 2.7%. In contextul nivelului ridicat al ratei inflației, valoarea medie a vânzării a scăzut cu 17%, la 45.5 EUR, influențata si de creșterea ponderii produselor farmaceutice din totalul vânzărilor, produse cu valoare medie mai scăzută. (Sursa: comunicat societate)

Aforti Holding - Obligațiuni 2025 Preț curent 61.91 RON ( -14.99% ) MCap 1.23M

Aforti Holding, grupul financiar polonez prezent la BVB printr-o emisiune de obligațiuni denominate in RON, a raportat o creștere de 14.8% a vânzărilor, in S1 2023. De asemenea, numărul de clienți a crescut cu 8.1%, in iunie 2023 fata de iunie 2022, pana la 7,548. Totuși, potrivit Business Insider, care a citat publicația Wyzborca.pl, mai mulți clienți ai companiei nu si-ar fi primit dobânzile si banii datorați de Aforti. Consiliul de Administrație al Aforti Holding a comunicat ca poziția grupului este o „informație confidențiala”. Totodată, Pawel Opoka a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Aforti Holding. Cotația obligațiunilor tranzacționate sub simbolul AFH25 a scăzut ieri cu aproape 15%. (Surse: BVB (1);BVB (2);BVB (3);ZF)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 285.74 USD (0.15% ) MCap 753B P/E 35.15

Meta Platforms va lansa o aplicație de microblogging, Threads, care este similara cu platforma Twitter. Anunțul vine la câteva zile după ce Elon Musk, proprietarul Twitter, a anunțat o limitare temporara a accesibilității conținutului din Twitter. Lansarea aplicației Threads este așteptata pentru ziua de joi. Threads este integrata in aplicația Instagram, permițând conversațiile intre utilizatori. Astfel, utilizatorii Instagram vor putea folosi Threads sub aceeași identitate. (Sursa: Reuters)

Hsbc Holdings Preț curent 6.2470 GBP ( -0.43% ) MCap 125B

HSBC poarta discuții avansate pentru cooptarea unei echipe de bancheri ai Credit Suisse din Qatar. Aceștia desfășoară activități de administrare a averilor. Daca HSBC ar încheia negocierile cu succes, principalul învins va fi banca rivala, UBS. La rândul ei, UBS se preocupa de înființarea celei mai mari bănci private din Orientul Mijlociu. De altfel, una dintre preocupările UBS din aceste zile este evitarea utilizării de bani publici, oferiți de guvernul elvețian, pentru acoperirea eventualelor pierderi ocazionate de preluarea Credit Suisse. (Surse: FT (1);FT (2))

Toyota Motor Corporation Preț curent 160.47 USD ( -0.17% ) MCap 220B

Producătorul auto japonez Toyota si-a exprimat ambiția de a reduce dimensiunea, costul si greutatea bateriilor pentru vehiculele sale electrice. Anunțul vine in urma unor descoperiri in tehnologia bateriilor in stare solida, care ar reduce semnificativ costurile de producție. Anterior, compania a declarat ca va începe livrarea mașinilor hibride cu baterii in stare solida începând cu anul 2025. Noua descoperire tehnologica permite unui vehicul electric cu baterie in stare solida sa înregistreze o autonomie de peste 1,200 km si un timp de încărcare de 10 minute. (Sursa: FT)

Byd Company Limited Preț curent 31.305 EUR (6.52% ) MCap 91.1B

BYD lansează un nou SUV electric, Denza N7, fiind cel mai pertinent concurent al Tesla Model Y. Compania a declarat ca a primit peste 20,000 de precomenzi pentru noul sau SUV, urmând ca livrările sa debuteze in următoarele doua săptămâni. Preturile sunt cuprinse intre 41,000 si 52,000 USD, rivalizând cu preturile Tesla Model Y, cuprinse intre 36,500 si 50,000 USD. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 84.15 USD (0.10% ) MCap 1.78T

Alibaba ia in considerare o posibila restructurare strategica a platformelor sale de streaming video, Youku si Tudou. O opțiune luata in calcul de către companie este injectarea activelor Youku si Tudou in Alibaba Pictures Group Ltd. si consolidarea domeniului de activitate al companiei. Știrea vine in contextul in care Alibaba planifica o restructurare de proporții cu scopul de a stimula creșterea si pentru a crea o suita de business-uri in domenii precum comerțul electronic, media, cloud-ul sau logistica. (Sursa: Bloomberg)

