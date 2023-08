Chromosome Dynamics începe etapa a II-a a majorării de capital - TradeVille

„Milenialii”, Dispuși Sa Investească Cel Mai Mult In Achiziția De Locuințe

Un studiu realizat de Storia.ro, o platforma imobiliara, arata ca 19% dintre respondenții unui sondaj, care aparțin generației persoanelor cu vârste intre 27-42 ani („Milenials”) ar fi dispuși sa cheltuie pana la 90,000 EUR pentru achiziția unei locuințe. 31% dintre aceștia au un buget cuprins intre 51,000 – 70,000 EUR, iar 45% dintre mileniali ar cheltui cel mult 50,000 EUR pentru o locuința. Dintre toate generațiile chestionate, milenialii sunt cei care ar prefera sa investească cele mai mari sume pentru achiziția de locuințe. (Sursa: Economedia)

Litiul – Cerere In Continua Creștere, Oferta Limitata

Analiștii estimează ca lumea s-ar putea confrunta cu o penurie de litiu începând cu 2025,pe măsura ce cererea pentru acest metal creste, atribuind aceasta situație cererii mărite din China, care depășește oferta. Astfel, economiștii se așteaptă ca cererea de litiu sa crească cu 20.4% anual doar in China, pe toata perioada următorilor 10 ani. La nivel mondial, producția de litiu, in 2021, a fost de 540,000 tone, însă aceasta ar putea ajunge la peste 3 mil. tone in 2030, pe fondul triplării vânzărilor de vehicule electrice in următorul deceniu. (Sursa: CNBS)

Consumatorii Americani – Mai Îngrijorați

Încrederea consumatorilor americani a scăzut mai mult decât se estima in august, pe fondul unor noi îngrijorări privind inflația, după ce a înregistrat doua creșteri lunare consecutive, arata un sondaj publicat in aceasta săptămâna. Astfel, Conference Board a arătat ca indicele de încredere a consumatorilor a scăzut la 106.1 in aceasta luna, de la 114, in iulie. In același timp, așteptările consumatorilor privind inflația pe 12 luni au crescut la 5.8% de la 5.7%. (Sursa: Reuters)

Acțiunile Europene Deschid Săptămâna In Creștere

Indicele pan-european STOXX 600 se tranzacționa in creștere cu 0.6%, la începutul acestei săptămâni, datorita aprecierilor cotațiilor companiilor implicate in activități de minerit. Aceasta dinamica are la baza scumpirea cuprului pe bursele de mărfuri. Dintre acțiunile europene individuale, s-a remarcat evoluția bursiera a NN Group (+8.4%, in timpul ședinței de ieri), după publicarea rezultatelor financiare care au indicat către o îmbunătățire a poziției de capital a grupului. (Sursa: Reuters)

Chromosome Dynamics

Chromosome Dynamics a anunțat piața cu privire la derularea celei de-a doua etape a majorării de capital. Astfel, cele 137,937 acțiuni nou emise, ramase nesubscrise in cadrul primei etape, vor fi oferite in cadrul unui plasament privat desfășurat in perioada 29 august – 11 septembrie 2023. Prețul de emisiune in aceasta etapa este de 18.31 RON/acțiune, ceea ce, raportat la ultimul preț de închidere, se situează cu 14.4% sub nivelul din piața. (Sursa: BVB)

Simtel Team

Simtel Team a anunțat finalizarea primei faze a parcului fotovoltaic de la Pleșoiu, jud. Olt. Dezvoltarea acestui parc este parte a planului companiei de extindere pe o noua linie de afaceri, respectiv producția de energie electrica regenerabila. Proiectul va avea o putere instalata totala de 1.7 MWp, din care 0.988 MWp a fost instalata in prima faza. Finanțarea primei faze a proiectului a fost acoperita din sursele proprii ale Simtel Team. In prezent, aceasta negociază cu multiple bănci pentru a obține refinanțarea primei faze a proiectului, precum si finanțare pentru cea de-a doua faza a proiectului care este, totodată, si ultima. (Sursa: raport curent societate)

Comvex Constanta

Acționarii Comvex au aprobat, printre altele, repartizarea unui dividend brut per acțiune de 12.8689 RON. Randamentul acestuia, calculat la ultimul preț de închidere, a fost de 9.6%. Dividendul este repartizat atât parțial din profiturile realizate in anul 2022, precum si din profiturile nerepartizate din anii anteriori, respectiv 2008-2018, 2020 si 2021. Data de înregistrare a dividendului a fost aprobata pentru 13 septembrie 2023 (data ex-dividend: 12 septembrie 2023). Dividendul va fi plătit in data de 29 septembrie 2023. (Sursa: raport curent societate)

Transport Trade Services

Transport Trade Services, a înregistrat in primele 6 luni de la începutul anului, venituri consolidate in suma de 571.5 mld. RON – in creștere cu 42% fata de S1 2022, pe fondul creșterii volumului mărfurilor agricole transportate si de expansiunea segmentului de operare portuara. Rezultatul operațional a însumat cca. 181 mil. RON (+145% vs S1 2022), iar rezultatul net a înregistrat o dinamica pozitiva de 153%, totalizând 154.9 mil. RON. (Sursa: raport societate)

Mecanica Fina București

Mecanica Fina, a raportat, pentru primele 6 luni ale anului, o cifra de afaceri consolidata in suma de 8.6 mil. RON – in scădere cu 58% fata de S1 2022, in timp ce rezultatul operațional a fost de 2.5 mil. RON (-83.5% vs S1 2022). Astfel, societatea a înregistrat un profit net de 1.9 mil. RON, in scădere cu aproape 84% comparativ cu S1 2022. (Sursa: raport societate)

Stk Emergent

STK Emergent – fond de investiții alternative listat la BVB, a raportat la 30 iunie 2023, venituri operaționale in suma de cca. 2 mil. RON – in creștere de 3.9 ori fata de S1 2022, in timp ce cheltuielile au scăzut cu 56.4%. Astfel, societatea a înregistrat un profit net de 0.9 mil. RON – cu mult mai mare fata de pierderea neta de 1.9 mil. RON din S1 2022. Cea mai puternica dinamica au înregistrat-o veniturile din câștiguri nete din active financiare circulante (+1.5 mil. RON vs S1 2022), urmata de venituri din dividende (+85.5% vs S1 2022) si venituri din dobânzi (+256% vs S1 2022). (Sursa: raport societate)

Ascendia

Ascendia a anunțat încheierea cu succes a primei etape din campania „Primul ajutor, o șansa la viată”, in care societatea a fost responsabila de furnizarea, in mod gratuit, a cursului de prim ajutor, in format e-learning, personalului din instituțiile de învățământ, pentru creșterea nivelului de pregătire al acestuia in situații de urgenta. In total, la curs au participat peste 5,600 de persoane. Campania a fost organizata împreuna cu InfoCons si in parteneriat cu Serviciul de Ambulanta București-Ilfov, Federația Naționala Sindicala Ambulanta Romania, Asociația Societatea de Salvare București si Federația Naționala a Părinților (FNP). (Sursa: comunicat societate)

ALTUR S.A.

Altor a raportat, pentru prima jumătate a anului 2023, o cifra de afaceri in scădere cu 2.6% fata de S1 2022, însumând 73.4 mil. RON, in timp ce rezultatul operațional a totalizat 5.6 mil. RON (-34.7% vs S1 2022). Rezultatul net a fost de 4.9 mil. RON – in scădere cu 37% fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: raport societate)

Apple Inc.

iPhone 14 a fost cel mai livrat smartphone din prima jumătate a anului, ceea ce reflecta o schimbare a obiceiurile de cumpărare ale consumatorilor, care se îndreaptă acum către cele mai performante dispozitive prezente pe piața in defavoarea telefoanelor din gama de jos sau medie. Astfel, in perioada ianuarie – iunie, au fost livrate 26.5 mil unități din modelele iPhone 14 Pro Max de la Apple, aceasta fiind cea mai mare cantitate vânduta, comparativ cu vânzările concurenților si peste cele 21 de mil. unități de iPhone 14 Pro livrate. Conform analiștilor de la Omdia, vânzările globale, in industria telefoanelor inteligente, vor înregistra o scădere anuala de 6%, atingând un număr de 1.15 mld. unități. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc

Amazon a majorat suma minima pe care clienții trebuie sa o comande pentru a beneficia de livrarea gratuita la 35 USD de la 25 USD, pentru clienții care nu sunt membri Prime in unele piețe, noul nivel de preț cerut fiind același cu valoarea minima a comenzii ceruta de Walmart pentru a evita tarifele de expediere. Decizia gigantului retailer ar putea stimula unii clienți de a se înscrie la serviciul Prime, care costa 139 USD anual. Decizia a fost luata in contextul in care Amazon a redus unele costuri in acest an si a înghețat angajările. (Sursa: Seeking Alpha)

Intel Corporation

Intel a anunțat ca noile sale cipuri, Sierra Forest, au o putere de calcul mai mult decât dubla pentru fiecare 1 watt de putere consumat. Comparația s-a făcut in raport cu seria curenta de cipuri Intel utilizate in centrele de date. Cipurile Sierra Forest vor fi lansate anul viitor, reflectând orientarea industriei designerilor de cipuri către scăderea consumului energetic. Competitorul Ampere Computând a fost primul dintre dezvoltatorii de cipuri care a avut aceasta inițiativa de eficientizare a consumului energetic. Alături de Intel, inițiativa a fost urmata si de compania concurenta, AMD, care a anunțat lansarea unui produs similar, in luna iunie. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation

Gigantul auto japonez Toyota a suspendat, in decursul acestei săptămâni, operațiunile la 12 din cele 14 uzine din Japonia, din cauza unei defecțiuni de product compania fiind in imposibilitate de a comanda noi componente. Valoarea producției pierdute nu a fost încă determinata. Cele 14 uzine, de pe teritoriul japonez ale companiei reprezintă o treime din producția globala a Toyota. Acesta este al doilea caz recent in care societatea își oprește semnificativ producția, primul incident fiind raportat anul trecut, când cauza a fost un atac cibernetic. (Sursa: Seekingalpha)

