Cifra de afacere din industrie – TradeVille

Datoriile financiare in Romania

Conform datelor BCE, datoria financiara a României, in cazul populației, se situează la un procent de 12.5% din PIB, fata de media de 52.4% înregistrata în zona euro. Totalul datoriei din sectorul real a ajuns, la sfârșitul anului trecut, la 740 mld. RON, reprezentând circa 40% din PIB, principalii creditori fiind instituțiile bancare. (Sursa: ZF)

Cifra de afacere din industrie

Cifra de afaceri din industrie, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, a crescut, în primele 11 luni ale anului 2024, cu 5.3% față de aceeași perioadă din 2023, în contextul unui plus al industriei prelucrătoare (+5.7%) și o scădere a industriei extractive de 4%. Influentele principale ale indicatorului sunt reprezentate de aprecierile industriilor bunurilor de capital (+10.3%), de folosința îndelungată (+7.3%) și a bunurilor intermediare (+2.8%). (Sursa: ZF)

China dorește renegocierea

China subliniază disponibilitatea de renegociere a tarifelor pentru exporturile către SUA, după ce Donald Trump a declarat ca intenționează creșterea taxelor pentru bunurile chinezești cu 10%, începând cu 1 februarie. He Yadong, purtătorul de cuvânt al ministerului comerțului, a declarat ca partea chineza dorește consolidarea dialogului si gestionarea diferențelor sub îndrumarea celor doi șefi de stat. (Sursa: CNBC)

Producătorii britanici rămân pesimiști

In ianuarie, declinul fabricilor britanice s-a atenuat doar ușor, optimismul producătorilor atingând cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, potrivit unui sondaj realizat de Confederația Industriei Britanice. Indicatorul lunar al portofoliului de comenzi s-a îmbunătățit la -34 de la -40 in decembrie, în timp ce optimismul întreprinderilor a atins cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2022. Îngrijorările legate de creșterea contribuțiilor la asigurările naționale, a salariului minim si a modificărilor legislației muncii au avut un impact asupra costurilor firmelor. Sondajul, bazat pe răspunsurile a 343 de producători, a arătat o creștere a așteptărilor privind preturile, la cel mai ridicat nivel din aprilie 2024 încoace. (Sursa: Reuters)

Ads

Deutsche Lufthansa Ag Preț curent 30.30 RON (1.00% ) MCap 14.2B

Lufthansa Airlines își propune sa devina profitabila și să devina compania aeriana premium a Europei, potrivit directorului general Jens Ritter. În ciuda progreselor recente, compania nu este încă profitabilă. Un plan de restructurare vizează îmbunătățirea câștigurilor prin reducerea costurilor si creșterea vânzărilor, cu peste 600 de masuri ce urmează a fi luate în toate diviziile pentru atingerea acestui obiectiv. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 223.090 USD ( -0.25% ) MCap 3.49T

Autoritatea pentru Concurenta si Piețe din Marea Britanie (CMA) a lansat investigații asupra ecosistemelor mobile ale Apple si Google pentru a evalua daca acestea încalcă noile reguli stricte de concurență digitală. Investigațiile vor analiza competiția dintre ecosistemele lor, utilizarea puterii de piața in alte activități si posibile comportamente abuzive. Noua lege Digital Markets, Competition and Consumers Act conferă CMA autoritatea de a impune schimbări firmelor care dețin o „poziție strategica in piața.” (Sursa: CNBC)

Ads

TESLA INC. Preț curent 413.980 USD (0.39% ) MCap 1.28T

Tesla va majora preturile tuturor mașinilor sale în Canada începând cu 1 februarie, Model 3 urmând sa înregistreze creșteri de pana la 9,000 CAD, iar alte modele vor creste cu 4,000 CAD. Compania nu a oferit un motiv pentru aceasta majorare si rămâne neclar cate mașini exporta din fabricile sale în Canada. Aceasta decizie coincide cu declarațiile prim-ministrului canadian Justin Trudeau cu privire la răspunsul la potențialele tarife americane și la tariful existent de 100% pentru vehiculele electrice din China. (Sursa: Reuters)

Hyundai Mot.0,5n.vtg Gdrs Preț curent 48.5 EUR (0.62% ) MCap

Hyundai Motor se apropie de un acord de colaborare cu General Motors pentru a-i furniza vehicule electrice omologului sau american, întrucât se așteaptă ca avansul vânzărilor sa se reducă la jumătate anul acesta din cauza cererii mai scăzute. Compania a identificat riscuri politice in Statele Unite, odată cu începerea mandatului președintelui Donald Trump, care a promis taxe vamale pe importuri. Astfel, Hyundai ia in considerare rebranding-ul vehiculelor electrice si furnizarea acestora către GM, deschizând astfel oportunitatea de a pătrunde pe piața vehiculelor din America de Nord. (Sursa: Reuters)

Ads

PUMA SE Preț curent 32.07 EUR ( -0.74% ) MCap 4.79B

Acțiunile Puma au scăzut cu mai mult de 18%, joi, după ce brandul german de îmbrăcăminte sport a raportat vânzări pentru trimestrul patru mai mici decât cele așteptate si o scădere a profitului anual, ridicând întrebări cu privire la capacitatea sa de a concura cu rivalii mai mari, Adidas si Nike. Rezultatele slabe, raportate la sfârșitul zilei de miercuri, au venit dopa ce Adidas a raportat vânzări si profitabilitate puternica. (Sursa: Reuters)

American Airlines Group Preț curent 17.09 USD (0.35% ) MCap 11T

American Airlines a prognozat pierderi ajustate intre 0.20 - 0.40 USD pe acțiune pentru T1 2025, mult sub așteptările analiștilor, care estimau o pierdere de doar 0.04 USD/acțiune, ceea ce a dus la o scădere de 10% a acțiunilor. In T4 2024, compania a depășit estimările cu un profit ajustat pe acțiune de 0.86 USD, fata de cei 0.64 USD estimați si venituri de 13.66 mld. USD comparativ cu 13.40 mld. USD prognozați. (Sursa: CNBC)

Ads

Verizon Preț curent 39.7400 USD (1.43% ) MCap 166B

Profitul Verizon communications a depășit așteptările analiștilor de pe Wall Street, in contextul unor preturi mai mari pentru abonamentele mobile. Veniturile au crescut cu 1.6% comparativ cu perioada anterioara, însumând 35.7 mld. USD. Profitul ajustat a atins 1.1 USD/acțiune, comparativ cu estimările analiștilor de 1.09 USD/acțiune. (Sursa: Barron’s)

American Express Company Preț curent 317.00 USD ( -2.72% ) MCap 235B

Acțiunile American Express au scăzut cu 3% in timpul tranzacționării de vineri, in ciuda raportării unor rezultate trimestriale solide. Veniturile totale înregistrate de companie au atins 17.18 mld. USD, depășind estimarea analiștilor de 17.16 mld. USD, ca urmare a creșterii de 8% a volumului de tranzacții facturate și de 13% a cheltuielilor pentru biletele de avion. Profitul pe acțiune ajustat a însumat 3.04 USD/acțiune. (Sursa: Barron’s)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads