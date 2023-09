Cifra de afaceri din comerț, la șapte luni, se majorează - TradeVille

Costul Mediu Lunar Al Forței De Munca A Crescut In 2022

La nivelul economiei naționale, in anul 2022, câștigul salarial mediu brut a fost de 6126 RON (+10.7% vs 2021), in timp ce câștigul mediu net lunar a marcat o creștere de 11.3% vs 2021, pana la 3801 RON. Cele mai mari valori ale câștigurilor salariale medii nete lunare in 2022 s-au înregistrat in domeniul informațiilor si comunicațiilor (+102.4% vs 2021), intermedieri financiare si asigurări (+65% vs 2021) si producția si furnizarea de energie (+57.4% vs 2021). De asemenea, costul mediu lunar al forței de munca in anul 2022 a fost 6426 RON/salariat, mai mult cu 10.8% comparativ cu anul precedent. Costul mediu lunar a crescut in toate activitățile economice comparativ cu anul precedent, iar cele mai importante creșteri s-au regăsit in segmentul Horea (+20.3%). (Sursa: INS)

Cifra De Afaceri Din Comerț, La Șapte Luni, Se Majorează

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut ca serie bruta, in primele 7 luni din 2023, cu 3.2% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce in luna iulie 2023, avansul fata de luna precedenta a fost de 5.1%. Printre principalele activități care au înregistrat creșteri se numără activitățile de intermediare in comerțul cu ridicata (+16.1% vs 7L 2022), comerțul cu ridicata al mașinilor (+16.1% vs 7L 2022) si comerțul bunurilor de consum altele decât cele alimentare (+10.6% vs 2022). (Sursa: INS)

Japonia Menține Ratele De Dobânda

Banca Japoniei (BoJ) a anunțat ca menține ratele de politica monetara neschimbate, plafonând, in același timp, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani in jurul valorii de 0, așa cum era așteptat de economiști. Astfel, banca păstrează un nivel de -0.1% a ratelor de dobânda pe termen scurt, fiind o excepție in rândul marilor bănci centrale, care au majorat substanțial ratele de dobânda in ultimii 2 ani. Inflația de baza in Japonia, care include preturile produselor petroliere, dar exclude preturile produselor alimentare, a ajuns la 3.1% anual, depășind, timp de 17 luni consecutive, ținta de 2% a BoJ. (Sursa: CNBC)

Preturile Petrolului – Din Nou In Creștere

Preturile petrolului au crescut vineri, pe fondul temerilor ca interdicția Rusiei privind exporturile de combustibil ar putea restrânge oferta globala, in ciuda temerilor ca noi creșteri ale ratelor de dobânda in SUA ar putea afecta cererea. Contractele futures pe Brent au urcat cu 0.46 USD/baril, sau +0.5%, ajungând la 93.73 USD/baril in prima parte a zilei, in timp ce petrolul american WTI a câștigat 0.65 USD/baril, pana la prețul de 90.28 USD/baril. Ambele repere erau pe cale sa înregistreze o mica scădere săptămânala, după ce au câștigat peste 10% ultima luna, pe fondul îngrijorărilor legate de oferta globala restrânsa, in condițiile in care OPEC+ menține reducerile de producție. (Sursa: Reuters)

Agroland Business System a înregistrat, in prima jumătate a anului 2023, venituri operaționale in valoare de 189.4 mil. RON, in creștere cu 3% fata de perioada similara a anului trecut. De remarcat este creșterea profitului net al perioadei cu 22%, pana la 7.6 mil. RON datorita evoluției modelului de afaceri, care permite companiei sa obțină venituri stabile pe tot parcursul anului. (Sursa: BVB)

TeraPlast va adopta accelerat soluții de digitalizare pentru 80% din operațiunile logistice. Cel mai recent proiect in acest sens vizează analiza si ofertarea. Implementarea acestor soluții va permite procesarea foarte rapida a unui număr mare de comenzi zilnice. (Sursa: raport curent)

Meta Estate Trust a publicat o propunere privind strategia companiei. Aceasta descrie contextul pieței de investiții imobiliare, strategia investiționala, strategia de finanțare, structura optima a capitalului societății, precum si planul de afaceri pe 5 ani si indicatorii cheie de performanta. In alte știri, compania a desemnat-o pe Antoanela Comșa in funcția de director general adjunct, începând cu data de 22 septembrie 2023. Este unul dintre cei mai cunoscuți manageri ai pieței imobiliare din Romania, având o experiența de peste 20 de ani in industria imobiliara. Oriol Casellas nu va mai face parte din echipa executiva a societății. (Surse: Financial Intelligence;raport curent)

Conducerea One United Properties a anunțat piața cu privire la respingerea de către Curtea de Apel a recursului partidului politic USR in cadrul dosarului ce are ca obiect anularea si suspendarea documentației de urbanism aferenta dezvoltării One Modrogan. In alte știri, conducerea companiei a propus completarea convocatorului AGEA din 09.10.2023 cu aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii in valoare de pana la maximum 15 mil. RON la un preț cuprins intre 0.2 RON si 1.5 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

Tesla ar putea sa devina un standard al industriei de EV in SUA, după ce tot mai mulți constructori auto se conectează la infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, care aparține lui Tesla. In acest sens, unele state accelerează uniformizarea încărcării vehiculelor electrice, Texas adoptând un plan prin care cere companiilor de vehicule electrice sa includă o priza de încărcare de tip Tesla daca vor sa fie eligibile pentru fondurile federale. Încărcătoarele Tesla sunt mai multe si mai fiabile decât cele ale rețelei rivale de încărcare, susținuta de producători auto precum Volkswagen si Hyundai Motor. (Sursa: Reuters)

Un consorțiu format din BP si Shell au ajuns la un acord, săptămâna trecuta, pentru a exploata 3 blocuri de mare adâncime in Trinidad-Tobago, stat situat in Caraibe. Acordul ar ajuta Trinidad-Tobago sa accelereze explorarea si producția in largul marii pentru a obține mai mult gaz natural in vederea susținerii industriilor de gaz natural lichefiat si petrochimice. Planul de lucru include forarea a cel puțin 3 sonde in ape adânci si achiziția de imagini seismice 3D ale suprafețelor neexplorate. (Sursa: Reuters)

Achiziția Activision Blizzard de către Microsoft, in valoare de 69 mld. USD, este tot mai aproape de a fi finalizata, după ce se apropie de depășirea ultimului obstacol de reglementare, in contextul in care autoritățile britanice au semnalat ca vor accepta cele mai recente concesii. Printre acestea se numără vânzarea unor drepturi de joc către compania Ubisoft Entertainment, ceea ce va menține deschisa concurenta in domeniul jocurilor in cloud timp de ani de zile. Mișcarea reprezintă o răsturnare de situație neașteptata, având in vedere ca tranzacția fusese la început anulata, după ce s-a lovit de îngrijorările autorităților de reglementare antitrust, însă a căpătat un impuls neașteptat, in urma unei contestații in instanța depuse de Microsoft. (Sursa: Bloomberg)

