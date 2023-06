Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, în scădere – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul în scădere

Cifra de afaceri in comerțul cu amănuntul a scăzut ca serie bruta in luna aprilie 2023 cu 5.2%, comparativ cu luna precedenta, si cu 1.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Printre principalele categorii care au înregistrat scăderi se numără comerțul cu amănuntul al carburanților (-7.6% vs aprilie 2022) si vânzările de produse nealimentare (-1.6% vs aprilie 2022). Pe de alta parte, in primele 4 luni din 2023, volumul cifrei de afaceri din comerț a înregistrat o creștere de 3.4% ca urmare a creșterii vânzărilor de produse alimentare (+5.7% vs 4L 2022) si a produselor nealimentare (+4% vs 4L 2022). (Sursa: INS)

Preturile Producției Industriale S-Au Majorat In Luna Aprilie

Preturile producției industriale s-au majorat cu 11.6% in aprilie 2023 comparativ cu aceeași luna a anului precedent. Cel mai semnificativ avânt a fost înregistrat de industria energetica (+19% vs aprilie 2022) si de industria bunurilor de uz curent (+14.5% vs aprilie 2022). De asemenea, creșteri s-au înregistrat si in industria bunurilor de folosința îndelungata, 9.9% vs aprilie 2022, si in cea a bunurilor de capital, 6.5%. Totodată, preturile de producție din industria alimentara si cea farmaceutica au crescut cu 14%, respectiv cu 13% fata de aprilie 2022. (Sursa: ZF)

Made In China Varianta 2023

Potrivit ultimelor analize, producătorii chinezi de cipuri vor putea sa își dezvolte proprii semiconductori avansați in ciuda încercărilor din partea SUA de a împiedica China sa acceseze cele mai noi tehnologii. Companii locale precum Huawei sau Alibaba studiază in prezent metode pentru a dezvolta performante similare in domeniul inteligentei artificiale, comparativ cu omologii lor din vest, utilizând mai putini semiconductori. (Sursa: CNBC)

Yenul Își Continua Scăderea

Scăderea recenta a monedei japoneze fata de dolarul american a determinat anumiți analiști de pe piața sa prognozeze o intervenție importanta din partea băncii centrale, mai ales in condițiile in care cea din urma si-a continuat politica contrariana cu privire la creșterea dobânzii de referința pentru a combate inflația. Deprecierea monedei japoneze ii ajuta pe investitorii străini sa profite de revenirea prețului acțiunilor listate in Tokyo. (Sursa: CNBC)

Banca Transilvania Preț curent 18.80 RON (0.21% ) MCap 13.3B P/E 4.55

Acțiunile Băncii Transilvania sunt incluse in trei ETF-uri de top, care permit diversificarea portofoliului pentru clienții care doresc sa dețină acțiunile băncii, însă cu o expunere mai mica pe acestea. Cele trei ETF-uri sunt: iShares MSCI Frontier and Select EM ETF, care urmărește indicele MSCI Frontier and Emerging Markets, compus din acțiuni de pe piețele de frontiera si din anumite acțiuni de pe piețele emergente, Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares, care are o expunere ampla pe piețele de acțiuni din afara SUA, incluzând atât piețe dezvoltate, cat si cele emergente, si Vanguard Total World Stock Index Fund ETF, care urmărește un indice ponderat in funcție de capitalizarea de piața a acțiunilor globale (FTSE Global All Cap Index), acoperind 98% din capitalizarea piețelor interne si emergente. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.030 RON (0.25% ) MCap 12.6B P/E 6.534

Franklin Templeton International, in calitate de administrator al FP a informat piața cu privire la intenția de a desfășura o oferta publica pentru vânzarea participației deținute in Hidroelectrica. Oferta urmează sa fie lansata după aprobarea prospectului de către ASF. Se preconizează ca admiterea la tranzacționare va avea loc in iulie 2023, acțiunile Hidroelectrica urmând a fi incluse direct in indicele BET. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0830 RON (3.75% ) MCap 2.2B P/E 2.0475

Rompetrol a deschis doua noi centre de servicii pe Autostrada A1 (tronsonul Nădlac – Sibiu), in apropierea localității Giarmata din județul Timiș, in urma unei investiții de 6.5 mil. USD. Cele doua stații fac parte din investiția derulata de companie prin intermediul Fondului de Investiții in Energie Kazah-Roman, prin care Rompetrol a ridicat 12 centre pe Autostrada A1, investiția totala ridicându-se la peste 40 mil. USD. Opt dintre acestea sunt deja deschise publicului. (Sursa: ZF)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.260 RON (4.00% ) MCap 149M P/E -448.291

THR Marea Neagra a anunțat primirea a doua solicitări de completare a ordinii de zi a AGOA din 19/20 iunie 2023, in data de 31 mai 2023 si 2 iunie 2023. Printre cele mai importante puncte care se solicita a fi incluse pe ordinea de zi se numără distribuirea unui dividend in suma de 20.2 mil. RON, respectiv a unui dividend brut de 0.0350 RON/acțiune prin utilizarea sumelor din contul „Alte rezerve”. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului ar fi de 13.5%. De asemenea, s-a propus si revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela, întrucât nu si-ar fi îndeplinit obligațiile menționate in contractul de administrare. Societatea a menționat ca va analiza propunerile si va proceda conform prevederilor legale. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.971 RON ( -2.31% ) MCap 884M P/E 19.116

Arobs a anunțat finalizarea, in data de 2 iunie 2023, a programului de răscumpărare de acțiuni, care a început in data de 11 iulie 2022. Astfel, timp de aproape un an, compania a răscumpărat un număr total de acțiuni de 10.9 mil. la un preț mediu de 10.2 mil. RON. Răscumpărarea a fost efectuata in scopul implementării programului Stock Option Plan, pentru a remunera si fideliza angajații si membrii conducerii societății. (Sursa: BVB)

AIRBUS Preț curent 127.44 EUR (0.57% ) MCap 100B

Președintele companiei aeriene Emirates, cu sediul in Dubai, a declarat ca se așteaptă sa crească numărul de comenzi de avioane către Boeing si Airbus, in perioada următoare, pentru a face fata cererii prognozate pana in 2030. Conform acestuia, printre modelele de interes se numără Airbus A350 si Boeing 777-9. Directorul Emirates a refuzat sa discute implicit despre numărul total de aeronave, dar a reiterat intenția companiei de a suplimenta consistent aceasta cifra in viitorul apropiat. (Sursa: Reuters)

Chevron Corporation Preț curent 155.79 USD (0.18% ) MCap 297B

Producătorul american de produse petroliere, Chevron, a anunțat debutul producției de gaze din proiectul de dezvoltare Gorgon Stage 2, pe coasta Australiei de Vest. Noul proiect extinde rețeaua submarina existenta de colectare a gazelor din cadrul proiectului Gorgon, care exporta gaze naturale lichefiate (GNL) către clienții din Asia. De asemenea, conform comunicatului societății, dezvoltarea proiectului a implicat instalarea a 11 sonde suplimentare si a structurilor submarine aferente, pentru a menține alimentarea cu gaze in cadrul proiectului de pe insula Barrow. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 333.68 USD ( -0.67% ) MCap 2.48T P/E 36.02

Compania de tehnologie, Microsoft, ar urma sa plătească 20 mil. USD pentru soluționarea acuzațiilor Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC), potrivit cărora, colectarea informațiilor personale de la copii, fără consimțământul părinților, a fost făcută ilegal. Astfel, FTC a cerut companiei sa ia masuri de îmbunătățire a protecției datelor private ale copiilor care utilizează platforma Xbox. Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt, Microsoft va actualiza procesul de creare al conturilor si va fixa eroarea de verificare a datelor regăsita in sistemul companiei. (Sursa: Reuters)

SHELL PLC Preț curent 26.820 EUR ( -0.37% ) MCap 192B

Gigantul petrolier a anunțat ca a decis sa renunțe la afacerile sale de vânzare cu amănuntul a energiei in Marea Britanie, Germania si Olanda din cauza randamentelor slabe oferite de acest segment. Compania a demarat o revizuire strategica a afacerilor sale de tip retail încă din luna ianuarie, invocând condițiile dificile de pe piața. Decizia a venit la scurt timp după ce Wael Sawan a preluat funcția de director general al companiei. Conform acestuia, procesul de vânzare a acestei linii de business fost deja demarat, urmând sa se ajungă la un acord cu un potențial cumpărător in lunile următoare. Conform Reuters, trei dintre cei mai mari furnizori de energie electrica din Marea Britanie si-au exprimat deja interesul in achiziționarea afacerii de retail a Shell. (Sursa: Reuters)

