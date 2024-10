Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata

În luna august, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, exceptând comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut cu 8.5% față de luna iulie a acestui an. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, indicatorul a înregistrat o scădere de 7.7% ca serie brută. Diferența negativă a apărut ca urmare a performantei scăzute a comerțului cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-37.2% vs. august 2023), altor mașini, echipamente si furnituri (-13.6% vs. august 2023) si al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-10.1% vs. august 2023). (Sursa: INS)

Cifra de afaceri din serviciile de piața

Cifra de afaceri din serviciile de piața, prestate în luna august a acestui an, înregistrează scăderi de 6.9% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a unei scăderi a cifrei de afaceri din activitățile de servicii informatice (-13.3% vs. august 2023) și activităților din transporturi (-11.3% vs. august 2023). (Sursa: INS)

Sectorul de producție din Franța

Încrederea în sectorul de producție din Franța a atins cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, cauza principala fiind perspectiva pesimista asupra producției si comenzilor. Conform agenției de statistica INSEE, creșterea din sectorul serviciilor nu a reușit să compenseze starea pesimista din industrie, lucru transpus într-o scădere a indicatorului, valoarea finala ajungând la 92 (vs. 99 in ultimele 2 luni). (Sursa: Bloomberg)

Ads

Trump over Harris?

Un nou sondaj realizat de Wall Street Journal confirma avansul lui Donald Trump în cursa prezidențială, acesta depășind-o cu 2 procente din voturile publicului pe adversara sa, Kamala Harris. În luna august, Harris conducea lupta electorala cu 2 procente. Schimbarea preferințelor americanilor a apărut în urma unui val de reclame negative, care au subminat unele dintre impresiile pozitive despre Harris vehiculate după ce aceasta l-a înlocuit pe Biden. Cu toate acestea, procentele rămân foarte apropiate (47% vs 45%), ceea ce înseamnă ca oricare dintre candidați ar putea ieși învingător. (Sursa: WSJ)

Sphera Franchise Group Preț curent 41.0 RON (0.24% ) MCap 1.59B P/E 16.5

Sphera Franchise Group a informat piața cu privire la prelungirea mandatului domnului Valentin Budes ca Director Financiar pana la 08.02.2028. De asemenea, mandatul doamnei Monica Eftimie ca Director de Marketing a fost prelungit pana la 01.07.2028. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Preț curent 0.7270 RON (0.35% ) MCap 45.3B P/E 7.9278

Analiștii care acoperă compania OMV Petrom estimează ca aceasta ar putea raporta un rezultat net de 1.34 mld. RON în cel de-al treilea trimestru, în scădere cu 35% față de aceeași perioadă a anului precedent. Minimul indicat de analiști este de 1.27 mld. RON, pe când rezultatul net maxim ar putea atinge 1.45 mld. RON. Aceste schimbări ar putea fi cauzate de scăderea prețului țițeiului cu aproape 15%. (Sursa: ZF)

Dn Agrar Group Preț curent 1.520 RON (1.33% ) MCap 241M P/E 10.651

Analiștii de la Prime Transaction estimează o valoare intrinseca a acțiunilor DN Agrar de 1.76 RON/acțiune, presupunând un potențial de creștere de 16.3% fata de prețul actual, de 1.52 RON/acțiune. Noul preț ținta reprezintă o ajustare cu 2.2% de la raportul anterior publicat în vara, când analiștii estimaseră un preț ținta de 1.87 RON/acțiune, ca urmare a lipsei unor evenimente importante ale evoluției bursiere. (Sursa: ZF)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.410 RON (0.71% ) MCap 1.69B P/E 18.703

Ads

BRK a oferit o recomandare de cumpărare pentru acțiunile Aquila Part Prod Com, cu un preț ținta de 1.62 RON in următoarele 12 luni, sugerând un randament potențial de 16% fata de prețul actual. Aceștia estimează o marja EBITDA medie de 6.2% pentru următorii 6 ani, ușor sub nivelul istoric de 6.4%. (Sursa: ZF)

Barclays Plc Preț curent 2.4695 GBP (3.70% ) MCap 39.8B

Barclays a raportat un profit net de 1.6 mld. GBP in al treilea trimestru, depășind așteptările si înregistrând o creștere de 23% față de anul precedent. Veniturile au ajuns la 6.5 mld. GBP, iar prețul acțiunilor a crescut cu 4.3%, atingând cel mai ridicat nivel din 2015. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 138.9100 USD ( -0.47% ) MCap 3.43T P/E 332.9903

SK Hynix a raportat un profit record de 7.03 trilioane KRW (5.08 mld. USD) in T3, datorita cererii mari pentru cipurile HBM utilizate în AI, fiind un furnizor important pentru Nvidia. Veniturile au crescut cu 94%, iar vânzările de HBM au crescut cu peste 70%. Compania se așteaptă la o cerere continua pentru memoria AI si prevede o revenire a piețelor PC si telefoanelor mobile. (Sursa: CNBC)

Ads

Boeing Co Preț curent 154.07 USD ( -1.90% ) MCap 92.6B

Angajații Boeing au respins un nou acord de munca, prelungind greva de 40 de zile. Acordul propus ar fi crescut salariile cu 35% în patru ani, dar 64% dintre muncitori l-au respins. Costurile suplimentare pentru Boeing ar fi fost de 1.4 mld. USD anual. Acesta este al doilea acord respins, iar negocierile continua, fiind posibila necesitatea unei creșteri salariale de 40% sau 45% pentru a pune capăt grevei. (Sursa: Barron’s)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads