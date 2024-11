Cifra de afaceri din industrie, în septembrie

Cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali, pe piața externa și interna, cu 14% față de luna august 2024 și cu 6% față de luna septembrie 2023. În primele noua luni ale anului curent, cifra de afaceri totala din industrie s-a majorat în termeni nominali cu 4.9%, cea din industria prelucrătoare cu 5.6%, în timp ce, vânzările din industria extractivă au scăzut cu 10%. În septembrie 2024, cifra de afaceri a industriei extractive a fost cu 2.1% mai mare decât în anul precedent, iar vânzările în industria prelucrătoare au crescut cu 6.2%. (Sursa: INS)

Producția de lapte și produse lactate, în luna septembrie

În luna septembrie, cantitatea de lapte de vaca colectata a crescut cu 1.8%, raportat la aceeași perioada a anului precedent, sortimentele de produse lactate de tip smântâna de consum și unt înregistrând performante de +8.1%, respectiv de -2.8%. Comparativ cu luna august a acestui an, cantitatea de lapte colectata a scăzut cu 9.9%, iar cea mai mare diferența în rândul produselor lactate înregistrându-se la categoria brânzeturilor (-11.3%). (Sursa: INS)

China – stimulentele fiscale încep sa-si facă efectul

China a raportat vineri date economice mixte, semnalând ca stimulentele fiscale au avut efecte pozitive asupra sectoarelor aflate in declin. Vânzările cu amănuntul au crescut semnificativ, cu 4.8% față de aceeași perioadă a anului trecut, având parte de o îmbunătățire față de creșterea de 3.2% din septembrie. Producția industriala a crescut (+5.3%) fata de anul trecut, însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor (+5.6%). Pe măsura ce criza se adâncește în anumite sectoare ale economiei, investițiile în imobiliare își continua trendul descendent. Acestea au scăzut în perioada ianuarie-octombrie cu 10.3% față de anul trecut. (Sursa: CNBC)

Economia Regatului Unit, sub așteptări în T3

În Marea Britanie, PIB a crescut, în T3, cu 0.1% față de T2, situandu-se sub valoarea de 0.2%, estimata de economiști în urma expansiunii cu 0.5% din trimestrul anterior. Creșterea trimestriala sub așteptări survine ca urmare a unei scăderi bruște a inflației la 1.7% în luna septembrie, sub ținta de 2%, pentru prima data din aprilie 2021. Diminuarea inflației a facilitat reducerea ratelor dobânzii cu 25 de puncte procentuale de către banca centrala, rata de referința ajungând la 4.75%. (Sursa: CNBC)

SOCEP S.A. Preț curent 1.580 RON ( -0.63% ) MCap 1.01B P/E 10.820

Operatorul portuar Socep a realizat un profit net de aproximativ 70 mil. RON pentru primele 9 luni din acest an, în creștere cu 44% fata de aceeași perioadă din 2023. Veniturile companiei în valoare de 156.8 mil. RON au fost cu 11% mai mari față de anul precedent. Dinamica rezultatelor a fost determinata de o creștere a traficului portuar cu 5.23%. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 6.150 RON ( -0.65% ) MCap 1.1B P/E 5.889

TTS a raportat pentru primele 9 luni din 2024 venituri de 387.2 mil. RON și un profit net de 52.8 mil. RON. Rezultatele obținute sunt în scădere cu 43% raportat la cifra de afaceri, respectiv 57.4% față de profitul înregistrat în urmă cu un an. Evoluția din primele 9 luni a fost influențata de scăderea accentuata în raport cu anii precedenți a cererii de servicii logistice pentru mărfuri de export ucrainiene, precum și de restrângerea activității din metalurgie. Cu toate acestea, compania a înregistrat rezultate mai bune fata de 2021, anul dinaintea războiului din Ucraina, care a determinat o cerere excepționala pentru serviciile prestate de către TTS. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.2020 RON ( -0.98% ) MCap 477M P/E -26.4371

Dezvoltatorul imobiliar Impact a raportat o pierdere de 23 mil RON pentru primele 9 luni ale anului pe fondul costurilor financiare ridicate, care nu au fost capitalizate în 2024. Anul trecut compania a înregistrat venituri din reevaluarea investițiilor imobiliare in valoare de 45 mil. RON, lucru care nu s-a întâmplat și în 2024. Veniturile companiei din aceste 9 luni s-au majorat cu 29% până la valoarea de 137.9 mil. RON, iar EBITDA a fost de 12 mil. RON. Dan Sebastian Campeanu, CEO Impact, a evidențiat trendul pozitiv al vânzărilor din luna octombrie și a subliniat faptul ca premisele pentru mințirea ritmului in perioada următoare sunt încurajatoare. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 13.08 RON ( -0.91% ) MCap 4.44B P/E 7.20

Electrica a raportat un profit net de 302.4 mil. RON pentru primele 9 luni din acest an, în scădere cu 38.3% față de 2023 pe fondul efectului negativ din segmentul de furnizare. EBITDA a înregistrat o valoare de 1.06 mld. RON în scădere cu doar 10.5% față de 9L 2023. Pentru T3, compania a raportat un profit net în valoare de 200.3 mil. RON în scădere cu 42.5% față de T3 2023 și venituri cu 5% mai mici în valoare de 2.23 mld. RON. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1900 RON ( -0.52% ) MCap 120M P/E 59.3962

Bittnet a obținut venituri consolidate în valoare de 308 mil. RON pentru primele 9 luni din acest an, în creștere cu 11% față de 2023. Marja bruta de 53 mil. RON a marcat o dinamica pozitiva față de T3 2023 de 20%. Profitul operațional a fost sensibil egal la 9L cu cel înregistrat în urma cu un an de zile (5.8 mil. RON). Rezultatul financiar (pierdere de 10 mil. RON), care include și o ajustare mark to market pentru deținere grupului în Softbinator în valoare de 4.4 mil. RON a dus la un rezultat brut negativ de 4.39 mil. RON pentru primele 3 trimestre din acest an. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 8.00 RON (0.00% ) MCap 198M P/E -28.32

În contextul unei scăderi de peste 23% a indicelui construcțiilor rezidențiale, Roca Industry a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri la nivelul holdingului de 8.4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La nivel consolidat, profitul net a totalizat 12.5 mil. RON, reușind să recupereze pierderea de 7.3 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2023. (Sursa: BVB)

Med Life Preț curent 6.150 RON (0.00% ) MCap 3.26B P/E 394.935

Rezultatele de la sfârșitul celui de-al treilea trimestru susțin obiectivele grupului MedLife de a deveni prima companie din domeniul sănătății cu o cifra de afaceri de peste 0.5 mld. EUR la finalul anului 2024, dar și de a inaugura două spitale in Craiova și Timișoara. La finalul primelor 9 luni ale acestui an, MedLife a înregistrat o cifră de afaceri de 1.9 mld. RON, în creștere cu 21.6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea liniilor de afaceri ale grupului si achizițiile finalizate în ultimii doi ani se reflecta într-un rezultat net de 20.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.490 RON ( -1.08% ) MCap 21.1B P/E 4.745

Profitul net consolidat al grupului Romgaz a înregistrat o creștere de 4.8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 2.73 mld. RON. Rezultatul pozitiv al grupului este susținut de creșterea cu 1.7% a consumului de gaze naturale la nivel național si de producția totala de 278,906 GWh de energie electrica, cu 93.83% mai mare decât în T3 2023. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 3.26 RON ( -0.31% ) MCap 2.18B P/E 23.46

Antibiotice Iași a raportat, la sfârșitul primelor 9 luni, un profit net de 88 mil. RON, în creștere cu 15% comparativ cu T3 2023, compania înregistrând o dinamica pozitiva de 7% a veniturilor (511 mil. RON in T3 2024). Aceasta își menține poziția de lider valoric pe segmentul spitale pentru produsele generice cu si fără prescripție medicala, reușind, în acest an, sa vândă primele medicamente în Australia. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 14.88 RON ( -0.13% ) MCap 600M P/E 8.87

în primele 9 luni ale anului, veniturile Grupului Purcari s-au majorat cu 4% fata de anul trecut, urcând la 262 mil. RON. Veniturile înregistrate au fost susținute de creșterea segmentului principal de vinuri cu 14%, în timp ce activitatea segmentului de reciclare a deșeurilor, Ecosmart, a fost întrerupta. Condițiile climatice nefavorabile au afectat recoltele in Moldova, Romania si Bulgaria, însă stocurile din recoltele anterioare sunt suficiente pentru îndeplinirea planurilor companiei pentru 2025. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 41.0 RON (0.49% ) MCap 1.59B P/E 16.5

Sphera Franchise Group a înregistrat rezultate record în cel de-al treilea trimestru de raportare, veniturile totale însumând 403.4 mil. RON. Primele 9 luni ale grupului au adus vânzări de 1.14 mld. RON, în creștere cu 6.44% față de aceeași perioadă a anului trecut, Romania având o contribuție majora în ceea ce privește vânzările (86.1%). La nivel de brand, KFC este sursa principala a veniturilor din vânzări, totalul acestora ajungând la 352.5 mil. RON, fiind urmat în ierarhie de Pizza Hut, cu 26.9 mil RON, si Taco Bell, cu 24.1 mil. RON. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3378 RON ( -0.65% ) MCap 1.2B P/E -109.8865

Fondul Proprietatea a obținut în primele 9 luni ale anului un profit de 209.6 mil. RON, în scădere cu 5% fata de profitul înregistrat la sfârșitul primului semestru. În T3, compania a raportat o pierdere de 3.3 mil. RON, după ce, în T2 a avut un rezultat pozitiv de 218.7 mil. RON. Principalele cheltuieli operaționale sunt comisioanele de administrare în valoare de 16 mil. RON, precum și cheltuielile pentru serviciile prestate de terți (audit, consultanta juridica etc.), care însumează 7.5 mil. RON. (Sursa: BVB)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

