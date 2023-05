Cifra de afaceri din industrie nu ține pasul cu inflația – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Industrie Nu Tine Pasul Cu Inflația

Cifra de afaceri din industrie a înregistrat, in luna martie 2023, o creștere cu 3.1% comparativ cu aceeași luna a anului trecut. Astfel, in primele trei luni din 2023, cifra de afaceri din industrie s-a majorat, in termeni nominali, cu doar 5.5% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Comparat cu martie 2022, creșteri au înregistrat: industria bunurilor de uz curent (+12.5%), industria bunurilor de capital (+8.7%), in timp ce scăderi s-au consemnat in: industria energetica (-13.9%), industria bunurilor de folosința îndelungata (-2.3%) si in industria bunurilor intermediare (-1.5%). (Sursa: INS)

Polarizarea Accentuata A Activelor Populației

La finalul lunii septembrie 2022, 0.4% dintre romani (59,500 de persoane) dețineau o proporție de 26% din totalul depozitelor cetățenilor, având, in medie, 1.08 mil. RON/persoana in depozite bancare. La polul opus, 99.6% dintre deponenți (14.1 milioane de persoane) aveau, in medie, economii ce nu depășeau 11,000 RON/persoana, se arata in lucrarea “Avuția Naționala a României”, realizata de un colectiv condus de Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR. (Sursa: ZF)

Inflația In Zona Euro Se Menține La 7%

Inflația din zona euro a ajuns, in luna aprilie, la 7%, in creștere ușoara de la 6.9% in luna martie. Inflația core, cea care exclude prețul volatil al alimentelor si cel al combustibililor, s-a situat la 7.3% in aprilie, in scădere cu 0.2 pp comparativ cu luna anterioara. Inflația in zona euro se situează peste ținta de 2% de aproape doi ani, estimându-se ca, abia in 2025, se va ajunge din nou la valoarea istorica vizata. (Sursa: Reuters)

Economia Japoniei, Creștere Trimestriala

In T1 2023, economia Japoniei a crescut pentru prima data in ultimele trei trimestre. In acest sens, consumul s-a majorat cu 0.6% fata de trimestrul anterior, peste estimările analiștilor, care prevedeau o creștere de 0.4%. Conform reprezentanților guvernului nipon, creșterea anualizata reala, obținuta in cele trei luni, se ridica la 1.6%. (Sursa: Reuters)

Grup Șerban Holding Preț curent 1.59 RON (0.00% ) MCap 286M P/E 8.47

Grup Șerban Holding cumpăra o noua ferma cu o suprafața de aproximativ 34 ha, mărindu-si astfel suprafața exploatata la circa 12,500 de hectare de teren arabil. Valoarea achiziției se ridica la 4 mil RON. Știrea vine in contextul in care președintele Consiliului de Administrație al companiei, Nicolae Șerban, declara faptul ca aceasta investiție oferă o oportunitate de a diversifica si creste producția, dar si de a reduce riscurile asociate cu seceta. Totodată, acesta afirma ca noua ferma, al cărei teren este complet irigabil, va fi dedicata producției de legume, creșterea adusa culturilor legumicole, in cadrul grupului, fiind de aproximativ 7%. (Sursa: ZF)

Arctic Stream Preț curent 24.40 RON ( -0.41% ) MCap 102M P/E 15.11

Arctic Stream a raportat rezultate financiare solide pentru primul trimestru al anului 2023. Compania a înregistrat un profit net de 2.2 mil. RON, in creștere cu 146% fata de anul precedent, pe fondul unei cifre de afaceri de 29.4 mil. RON, o creștere semnificativa de 174% si de 6 ori mai mare decât in T1 2021. (Sursa: BVB)

Commerzbank Ag Preț curent 46.80 RON ( -5.84% ) MCap 58.6B

Commerzbank a realizat, in primul trimestru, un profit net de 580 mil. EUR, dublu fata de T1 2022 si peste așteptările analiștilor. Totuși, deoarece compania se așteaptă ca veniturile din dobânzile ridicate sa se reducă, cotația acțiunilor băncii a scăzut cu aproximativ 7%. Anul trecut, Commerzbank a înregistrat al doilea an consecutiv de profit, iar banca a reintrat in prestigiosul indice DAX. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 173.86 USD (4.41% ) MCap 550B P/E 46.84

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat ca se va folosi de reclame pentru a atrage atenția asupra preturilor mai scăzute si a dotărilor interesante pe care le au modelele Tesla. Pana acum, acesta nu considera utila aceasta strategie, considerând ca ar putea folosi mai eficient banii destinați publicității. De asemenea, in timpul Adunării Generale a Acționarilor, Musk a declarat ca se lucrează la doua noi modele de mașini. Acesta a spus ca designul si tehnicile de fabricație ale celor doua noi modele vor fi superioare celor din industria auto actuala. El a remarcat ca acestea vor fi produse in volume mari, ceea ce ar putea indica un preț mai accesibil comparativ cu cel al modelelor actuale.. (Surse: Reuters;Wall Street Journal)

SHELL PLC Preț curent 27.870 EUR (0.61% ) MCap 200B

Shell, cel mai mare producător de petrol din Golful Mexic, va folosi tehnologia bazata pe inteligenta artificiala a firmei de analiza SparkCognition in explorarea de mare adâncime, pentru a creste producția de petrol offshore. Algoritmii de inteligenta artificiala vor procesa si analiza cantități mari de date seismice in căutarea de noi rezervoare de petrol de către Shell. Noul proces poate scurta durata explorărilor, pentru un nou zăcământ, de la noua luni la mai puțin de noua zile. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 145.20 EUR (0.17% ) MCap 65.9B

Directorul financiar al Volkswagen, a declarat ca, din cauza creșterii costurilor materialelor pentru baterii, in anul 2025 producătorul va reuși sa aibă aceleași marje de profit pentru modelele electrice ca si pentru cele cu combustie interna. Termenul este depășit fata de estimările inițiale, din 2021, când a fost publicata strategia de electrificare a gamei de modele ale producătorului. Atunci, Volkswagen estima ca, in 2023-2024, va reuși sa obțină același profit si din producția de autovehicule electrice. Compania urmează sa lanseze un nou model, ID.2, care va fi produs începând din 2025 si va avea marje de profit îmbunătățite, fiind o mașina de volum, cu un preț atractiv, de 25,000 EUR. (Sursa: Reuters)

