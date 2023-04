Comerțul cu amănuntul, în creștere la început de 2023 – TradeVille

Bugetele Gospodăriilor Din România, In Dezechilibru

In trimestrul 4 al anului 2022, veniturile totale lunare medii au fost, in termeni nominali, de 6,634 RON pe gospodărie, in creștere cu 9.5% fata de accesai perioada a anului 2021, respectiv, de 2,648 RON pe persoana, cu 10.5% peste nivelul din T4 2021. Cheltuielile totale ale unei gospodarii s-au majorat cu 10.4%, ajungând la 5,842 RON lunar, ceea ce reprezintă 88% din veniturile totale lunare. Per individ, cheltuielile totale au crescut cu 11.4%, la o medie de 2,332 RON pe luna. Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor o ocupa cheltuielile de consum (63%) si plata taxelor si impozitelor (31%). (Surse: INSSE;ZF)

Sectorul Serviciilor Din China – In Creștere

Activitatea din sectorul serviciilor din China a crescut in martie in cel mai rapid ritm din ultimii 2 ani si jumătate. Creșterea numărului de comenzi noi, creșterea numărului locurilor de munca si redresarea post-pandemica au fost principalele cauze. Astfel, indicele PMI din sectorul serviciilor a crescut la 57.8 in martie, de la 55 in februarie, aceasta fiind a treia majorare lunara consecutiva după ce guvernul chinez a renunțat la politica privind restricțiile COVID19. Acesta este si cel mai mare nivel atins din noiembrie 2020. (Sursa: Reuters)

Vânzări Record De Mașini Electrice In Marea Britanie

In Marea Britanie, vânzările de mașini noi au crescut pentru a opta luna consecutiv, in martie 2023, înregistrând o creștere de 18.2% fata de anul precedent. Totodată, vânzările de mașini electrice cu baterii (BEV) au marcat cea mai buna luna din istorie, atingând un nivel lunar de 46,626, care corespunde unei creșteri anuale de 18.6%. Vehiculele pe benzina, pe de alta parte, au rămas cele mai populare, totalizând peste 56% din unitățile noi vândute. Atenuarea problemelor din lanțurile de aprovizionare a contribuit la încheierea primului trimestru din 2023 la cel mai bun nivel din 2019 pana in prezent, pentru înmatriculările de vehicule noi in Marea Britanie. (Sursa: Reuters)

Comerțul Cu Amănuntul, In Creștere La Început De 2023

In primele 2 luni ale anului 2023, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut cu 3.9%, ca serie bruta, fata de aceeași perioada a anului precedent. In luna februarie 2023, creșterea a fost de 2.8% fata de februarie 2022, însă, raportat la ianuarie 2023, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 2%. Creșterea anuala a fost susținuta de creșterile înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi si tutun (7.3%) si la vânzările de produse nealimentare (1.7%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 2.9%. (Sursa: INSSE)

Deutsche Telekom Ag Preț curent 111.00 RON (5.13% ) MCap 528B

Deutsche Telekom a anunțat ca a ajuns la o participație majoritara in T-Mobile US, după achiziția unui nou pachet de acțiuni, la sfârșitul zilei de marți. T-Mobile US este considerata cea mai valoroasa companie de telecomunicații din lume. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei germane de telecomunicații, Tim Höttges, la adunarea generala anuala. Societatea estimează ca beneficiile tranzacției - intre 7.2 si 7.5 mld. USD - vor depăși costurile, care se vor ridica la mai puțin de 1 mld. USD in 2023. (Sursa: Reuters)

Siemens AG Preț curent 687.2 RON ( -6.26% ) MCap 584B

Siemens si Leonardo au declarat, in cursul zilei de ieri, ca au semnat un memorandum de înțelegere pentru a oferi soluții de securitate cibernetica pentru infrastructura din sectorul energetic, petrolier, al gazelor si cel industrial. Companiile urmăresc sa ofere o protecție completa împotriva amenințărilor, care ar putea avea un impact grav asupra serviciilor publice esențiale, obiectivul principal fiind crearea de valoare pentru industria naționala. (Sursa: Reuters)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.932 RON ( -0.53% ) MCap 849M P/E 18.348

Arobs a publicat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2023, in cadrul căruia a prognozat o cifra de afaceri neta consolidata in valoare de 421.3 mil. RON – in creștere cu 40% fata de anul 2022. Rezultatul operațional este așteptat sa atingă un nivel de 55.4 mil. RON, cu 3.8% mai mare fata de 2022, acesta fiind semnificativ influențat de majorarea cheltuielilor de exploatare cu 46.4%, acestea fiind estimate la cca. 371.8 mil. RON. Astfel, profitul net prognozat pentru sfârșitul anului 2023 este de 45.2 mil. RON, puțin sub cel obținut in 2022, când acesta a însumat 46.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Zentiva Preț curent 1.96 RON ( -3.92% ) MCap 1.36B P/E 15.26

Zentiva, compania farmaceutica cu cele mai mari volume vândute in anul 2022 pe piața locala, prognozează, pentru 2023, o cifra de afaceri de 856 mil. RON, cu 14% peste nivelul din 2022, si un profit net de 101.7 mil. RON, in creștere cu 13% fata de anul precedent. Prețul acțiunilor companiei a înregistrat o creștere de 1.03% de la începutul anului pana in prezent. De asemenea, compania a anunțat încetarea mandatului Margaretei Tănase ca Director Operațiuni Industriale si numirea lui Zsolt Baranyai in locul acesteia. (Surse: ZF;Zentiva)

Transilvania Leasing Si Credit Ifn Brașov Preț curent 0.0495 RON ( -10.81% ) MCap 25.4M P/E 8.0509

Transilvania Leasing & Credit a anunțat piața cu privire la publicarea raportului anual. Compania a obținut in 2022 un rezultat brut in valoare de 1.8 mil. RON, cu 77% sub ținta bugetata de 6.6 mil. RON. si la același nivel cu suma obținuta in 2021. (Sursa: BVB)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 0.8832 USD (1.52% ) MCap 2.3B

Directorii de top de la Credit Suisse vor avea bonusurile anulate sau reduse la jumătate, printr-o măsura impusa de guvernul elvețian, ca urmare a preluării de către UBS Group. In total, masurile vor afecta cca. 1,000 de angajați ai Credit Suisse, care trebuiau sa primească bonusuri in valoare de 50 – 60 mil. CHF (cca. 66.3 mil. USD). Știrea vine in contextul in care bancherii seniori de la Credit Suisse si-au văzut deja valoarea bonusurilor aplatizata de prăbușirea acțiunilor in perioada premergătoare crizei care a cuprins banca in martie. (Sursa: BVB)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 108.42 USD (3.78% ) MCap 1.42T

După ce au anunțat cele mai mari runde de disponibilizări din istoria lor, Google si Amazon se confrunta cu legislația europeana care face dificila concedierea personalului. In SUA, companiile pot efectua disponibilizări pe scara larga si pot renunța la sute sau chiar mii de angajați in câteva luni. In Europa, însă, concedierile in masa in rândul companiilor din domeniul tehnologiei au stagnat din cauza legislației muncii care face imposibila concedierea angajaților in unele tari fără consultări prealabile cu grupurile care reprezintă interesele angajaților. Atât in Franța, cat si in Germania, tari in care legislația muncii limitează drastic libertatea de acțiune a angajatorilor, Google se afla in prezent in negocieri cu sindicatele. Din acest motiv, sucursalele Google din Germania si Franța vor fi printre ultimele locații afectate de disponibilizări, in cazul in care acestea vor fi acceptate. (Sursa: Bloomberg)

