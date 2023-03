Comerțul cu amănuntul, tras în jos de inflație! – TradeVille

Comerțul Cu Amănuntul, Tras În Jos De Inflație

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a scăzut cu 22%, ca serie bruta, in ianuarie 2023 fata de luna decembrie 2022, in timp ce, fata de luna ianuarie a anului precedent, s-a înregistrat o creștere bruta de 5.7%. Rata anuala a inflației in luna ianuarie 2023 a fost de 15.1%. (Sursa: INS)

Ministerul Finanțelor Din Nou La Ușa Băncilor

Ministerul Finanțelor s-a împrumutat săptămâna trecuta cu 1.4 mld. RON de la bănci prin trei licitații cu titluri de stat, a căror randamente sunt de 7.99%, 7.27% si respectiv de 7.23%. In prima licitație, a fost redeschisa o emisiune de obligațiuni cu scadenta in 2036, iar suma împrumutata de la bănci s-a ridicat la 665 mil. RON, peste valoarea programata de 400 mil. RON. In cea de-a doua licitație, Ministerul Finanțelor a redeschis o emisiune de obligațiuni scadenta in 2025 si a împrumutat de la bănci 317 mil. RON, iar in ultima licitație, suma împrumutata s-a ridicat la 439 mil. RON. (Sursa: ZF)

Cererea De Consum In Scădere In Zona Euro

In luna ianuarie 2023, vânzările cu amănuntul din zona euro au fost mai slabe decât așteptările pieței, marcând o scădere de 2.3% fata de aceeași luna a anului precedent. Prin comparație, nivelul așteptat era de –1.8%. Raportat la decembrie 2022, vânzările au crescut cu doar 0.3%, sub așteptările analiștilor de 1%. Economiștii considera vânzările cu amănuntul un bun indicator indirect al cererii de consum, care a avut de suferit din cauza inflației galopante, declanșata in principal de creșterea preturilor la energie si alimente. (Surse: Trading Economics;Reuters)

Finanțarea Propusa De Statul Chinez Nu E Suficienta

Planurile Chinei de a-si finanța sectorul de cipuri pentru a concura cu rivalii occidentali, care sunt cu generații înainte, nu par a fi suficiente conform analiștilor. Guvernul a alocat 140 mld. USD pentru subvenționarea achiziționării de echipamente de fabricare a cipurilor, de care ar putea beneficia probabil producători precum Shanghai Micro Electronics Equipment Group, singurul specialist in litografie pentru semiconductori din China. Lipsa accesului la facilitați avansate de fabricare a cipurilor, precum cele ale unor companii ca Taiwan Semiconductor Manufacturing si Samsung Electronics, le-a îngreunat companiilor chineze rezolvarea independenta a problemelor de inginerie si, implicit, dezvoltarea unor produse competitive. (Sursa: Reuters)

Comelf Preț curent 1.87 RON (6.86% ) MCap 42M P/E 9.76

Comelf a anunțat piața despre convocarea AGOA pentru data de 10 aprilie 2023, când, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea unui dividend brut de 0.18 RON/acțiune, data plații fiind propusa pentru 10 mai 2023, iar data de înregistrare pentru 28 aprilie 2022. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 10.3%. (Sursa: BVB)

Chromosome Dynamics Preț curent 31.2 RON (0.65% ) MCap 19.1M

Chromosome Dynamics a anunțat lansarea aplicației Spellbox in Republica Moldova in aceasta săptămâna. Inițial, aplicația va fi disponibila doar in versiunea gratuita, urmând ca, din aprilie 2023, sa fie posibila comercializarea versiunii PRO. Spellbox este un proiect al companiei, care are ca obiectiv digitalizarea agriculturii, prin oferirea unor diagnoze complexe ale culturilor si sugestii pentru tratarea lor. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.2950 RON ( -1.50% ) MCap 155M P/E -85.0870

Bittnet Systems a anunțat piața cu privire la rezultatele Etapei 1 din cadrul operațiunii de majorare a capitalului social cu aporturi noi in numerar. Astfel, in perioada desfășurării primei etape, 30 ianuarie – 1 martie 2023, s-a subscris aproximativ 57.5% din întreaga emisiune de titluri noi, valoare aporturilor fiind in suma de 18.9 mil. RON. In Etapa 2, compania derulează deja un plasament privat, pe o perioada de maxim 5 zile lucrătoare, începând din 6 martie 2023, cu un preț de subscriere de 0.31 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 193.81 USD ( -2.01% ) MCap 573B P/E 45.66

Conform site-ului companiei, Tesla si-a redus preturile la cele mai scumpe doua modele pentru clienții din SUA. A cincea ajustare a preturilor de la începutul anului a dus la scăderea cu 4% pentru Modelul S si cu 9%, pentru cel mai scump model, Modelul X. Elon Musk a declarat ca se va concentra in aceasta perioada asupra prețului de vânzare pentru a stimula cererea. Analiștii se așteaptă la un adevărat război al preturilor in segmentul de vehicule electrice din cauza condițiilor dificile de piața de la începutul acestui an. (Sursa: Reuters)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 3.000 USD ( -0.99% ) MCap 7.83B

Harris Associates, un fost acționar principal al Credit Suisse, si-a lichidat expunerea pe grupului bancar. Compania de investiții a începuta sa vândă din participațiile sale din banca încă din luna octombrie, când Credit Suisse a inițiat o majorare de capital pentru redresarea operaționala. Ieșirea totala din investiție a Harris vine din cauza neîncrederii in strategia de reorganizare a băncii si a unor retrageri de capital la niveluri record ale clienților. Recent, grupul bancar elvețian oferea, pentru depozite, rate de dobânda superioare celor ale concurenților cu cel puțin 100 bps (1%), in efortul de a atrage noi clienți. (Surse: Reuters;Bloomberg)

Citigroup, Preț curent 52.18 USD ( -0.32% ) MCap 101B P/E 6.08

După ce a anunțat ca va concedia mai puțin de 1% din forța totala de munca, Citigroup anunța extinderea diviziei de Trading din Paris, unde vizează dublarea echipei (care va cuprinde si alte poziții, aferente funcțiilor de conformitate si juridic), de la 130 de angajați, la 250. Planurile de extindere care vizează capitala Franței se numără printre consecințele Brexitului. Cu toate acestea, Londra va rămâne principalul centru financiar european al Citigroup. In anul 2022, veniturile din tranzacționare au crescut cu 39% fata de anul 2021, pana la 14.2 mld. USD, marcând cea mai rapida creștere a veniturilor aferente unei activități principale. (Surse: Yahoo!Finance;Bloomberg;Raport financiar banca)

The Goldman Sachs Group Preț curent 357.05 USD ( -0.01% ) MCap 124B P/E 11.59

Banca americana de investiții Goldman Sachs, prin propria divizie de administrare a activelor, se numerar printre potențialii cumpărători ai lanțului de restaurante Subway, scos la vânzare pentru aproximativ 10 mld. USD. Doctor’s Associates Inc., care operează 37,000 restaurante sub brandul Subway in peste 100 tari a dezvăluit planurile de a-si vinde afacerea in luna ianuarie 2023, presata de creșterea cheltuielilor operaționale, si de competiția tot mai puternica. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 64.62 USD ( -0.06% ) MCap 100B

AstraZeneca a precizat ca o etapa intermediara a testărilor noului sau medicament împotriva anumitor tipuri de tumori, Enhertu, a oferit rezultate pozitive. In prezent, continua testarea eficacității si siguranței medicamentului. (Sursa: Reuters)

