Comerțul cu autovehicule, +11.5% în august 2024 – TradeVille

Lucrările de construcții, în scădere de la începutul anului

În luna august 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 8.6%, ca serie brută, comparativ cu luna precedenta, și cu 4.4% comparativ cu luna august 2023. De la începutul anului, însă, cumulat, volumul lucrărilor de construcții a marcat o scădere de 3.1%, ca rezultat al scăderilor înregistrate de lucrările de întreținere si reparații curente (-8%) si de lucrările de construcții noi (-2.9%). (Sursa: INS)

Comerțul cu autovehicule, +11.5% in august 2024

Comerțul cu autovehicule și motociclete a cunoscut, în august 2024, o creștere cu 11.5% a volumului, ca serie bruta, comparativ cu luna precedenta, în timp ce, fata de luna similara a anului trecut, creșterea a fost de doar 0.1%. În primele 8 luni din 2024, volumul a marcat o creștere de 2.2%, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri următoarelor sub segmente: comerțul cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+18.8%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+7.8%) si comerțul cu autovehicule (+2.7%). (Sursa: INS)

Avertisment din partea FMI

Directorul Fondului Monetar International a avertizat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca gradul ridicat de îndatorare si creșterea scăzută rămân principalele impedimente pentru economia globala. Kristalina Georgieva a ținut sa subliniază faptul că, în ciuda unor progresele notabile în redresarea economică globala, guvernele au devenit prea obișnuite să se împrumute, ducând datoriile la un nivel record. Comentariile vin în contextul in care miniștrii de finanțe si guvernatorii băncilor centrale se vor întâlni în aceasta săptămâna la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI si ale Grupului Băncii Mondiale. (Sursa: CNBC)

Semnale mixte din China

Ultimele date economice din China au arătat o creștere a produsului intern brut, în al treilea trimestru, de 4.6%, cu 0.1% peste estimările economiștilor. Aceasta cifra este însă sub cea înregistrata în trimestrul precedent de 4.9%. Totodată, datele cu privire la vânzările cu amănuntul si producția industriala au arătat creșteri pentru a doua cea mai mare economie a lumii. (Sursa: CNBC)

Premier Energy Plc Preț curent 20.38 RON ( -0.29% ) MCap 2.54B P/E 12.87

Peter Stohr, membru CA si CFO Premier Energy a declarat ca furnizorul si distribuitorul de gaze naturale și electricitate are în dezvoltare proiecte care vor genera aproximativ 280 MW. Construcțiile urmează să demareze în următoarele 12 luni. Cu o capitalizare de piața de peste 2.5 mld. RON, Premier Energy urmează să raporteze ultimele rezultate financiare pe data de 14 noiembrie. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 13.28 RON ( -0.15% ) MCap 4.5B P/E 7.31

Electrica a anunțat atragerea de fonduri nerambursabile în valoare de 3.4 mil. EUR prin PNRR pentru un proiect de stocare a energiei electrice de 21.8 mil. EUR. Finanțarea nerambursabila reprezintă aproximativ 20% din suma totală. Alexandru Chirita, CEO Electrica a declarat ca tehnologia de stocare a energiei in baterii oferă multiple beneficii, de la flexibilitatea si stabilitatea rețelei până la reducerea costurilor și protejarea infrastructurii critice. (Sursa: ZF)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 38.50 RON ( -1.28% ) MCap 2.82B P/E 8.93

Transelectrica a anunțat ca lucrările de construcție a LEA 220 dublu circuit Ostrovu Mare – RET (linie noua), care vor contribui la evacuarea energiei produse in hidrocentrala Porțile de Fier 2, se afla pe ultima suta de metri. Linia, care traversează teritoriul a 5 unități administrative din județul Mehedinti are o lungime de 31 de km si un număr de 105 stâlpi. Contractul de execuție are o valoare totala de 49 mil. RON si termenul de finalizare a lucrării este mai 2025. (Sursa: Financial Intelligence)

TESLA INC. Preț curent 221.02 USD (0.06% ) MCap 699B

Tesla a fost înștiințata cu privire la demararea unei anchete din partea Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din SUA, după ce unul dintre vehiculele sale, care utiliza tehnologia de conducere autonoma (FSD), a lovit un pieton. Astfel, NHTSA a deschis o ancheta privind 2.4 mil. de vehicule produse de Tesla. (Sursa: SeekingAlpha)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,086.0000 USD ( -0.64% ) Mcap

Samsung Electronics a amânat preluarea livrărilor mașinii de fabricare a cipurilor de la ASML pentru viitoarea sa fabrica din Texas, deoarece nu a obținut încă clienți majori pentru proiect. Compania a suspendat, de asemenea, plasarea comenzilor către alți furnizori pentru fabrica sa din orașul Taylor, determinându-i pe aceștia sa caute alți clienți. Cu toate acestea, Samsung a menționat ca nu exista nici o modificare in planul sau de a demara producția la fabrica din Taylor in 2026. (Sursa: Seeking Alpha)

Intel Corporation Preț curent 22.64 USD (0.89% ) MCap 95.1B

Intel intenționează sa vândă cel puțin o participație minoritara in divizia sa Altera, într-o tranzacție care ar putea aduce miliarde de dolari in numerar pentru producătorul de cipuri aflat in dificultate. Evaluarea Altera se ridica la aproximativ 17 mld. USD, aceasta fiind achiziționata de Intel în 2015 pentru suma de 16.7 mld. USD. (Sursa: CNBC)

